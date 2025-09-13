Tuden a José Eduardo Derbez tras presumir sus extravagantes y lujosas botas amarillas, ¿cuánto cuestan?

José Eduardo Derbez vuelve a acaparar las redes sociales por sus peculiares accesorios al vestir. El hijo de Eugenio Derbez y Victoria Ruffo se convirtió en tendencia tras presumir unas botas amarillasde la colaboración MSCHF x Crocs, caracterizadas por su tamaño gigante.

La publicación, compartida en su cuenta oficial de Instagram, desató todo tipo de reacciones entre sus seguidores.

Lo que llamó la atención no fue solo el calzado, sino el conjunto completo que eligió para salir a la calle: una chamarra a juego en color amarillo, gafas y gorra negra, acompañando las llamativas botas. La publicación ya supera los 87 mil “Me gusta” y ha generado una olad de comentarios.

José Eduardo Derbez presume botas amarillas y desata las burlas

En su post, José Eduardo Derbez escribió: “Modo discreto para salir a caminar. Bonito inicio de semana”. Sin embargo, los seguidores no tardaron en manifestar opiniones encontradas. Algunos bromearon sobre el tamaño de las botas:

“Así más fácil te podemos reconocer para las fotos”

“Una patada con eso y te manda de viaje con los Derbez”

“Qué mal gusto tienes para vestir”

“Esos zapatitos nada que ver”.

Por su parte, su pareja, Paola Dalay, comentó: “Amooooo, la mejor compra del año definitivamente! De nada por encontrarlas!!”.

Los internautas celebraron la complicidad de la influencer con José Eduardo, asegurando que era divertido que “siguiera las locuras” del padre de su hija.

José Eduardo Derbez presume extravagantes botas amarillas. / Redes sociales

José Eduardo Derbez y sus polémicas con accesorios

Esta no es la primera vez que el hijo de Eugenio Derbez sorprende con sus elecciones de moda.

En marzo de este año, apareció usando unos extravagantes lentes Balenciaga valorados en 31 mil pesos, un modelo futurista sin armazón que llamó la atención de seguidores y críticos.

En esa ocasión, su hermano Vadhir Derbez comparó el look con la vestimenta de luchadores mexicanos: “Órale, ya llegó Misterio. De dos a tres caídas. Tiembla Paris Fashion Week”, comentó entre risas.

Entre botas llamativas, gafas futuristas y outfits coloridos, el influencer parece tener clara su misión: no pasar desapercibido y marcar tendencia a su manera.

José Eduardo le habría sido infiel a Paola Dalay / IG: @jose_eduardo92 / @paodalay_2203

¿Cuánto cuestan las botas amarillas de José Eduardo Derbez?

José Eduardo Derbez volvió a ser el centro de atención en redes sociales gracias a su calzado fuera de lo común: las MSCHF x Crocs Big Red Boot, cuyo precio en México ronda los $11,500.

Estas botas destacan no solo por su costo, sino también por el impacto que tienen dentro de la cultura urbana actual. Su diseño exagerado recuerda a figuras de caricaturas y videojuegos, aportando un toque divertido y distintivo.

Sin embargo, lo que realmente capturó la mirada de los seguidores fue cómo el actor combinó estas llamativas botas con su atuendo.

En la story compartida por su pareja, Paola Dalay, se le ve luciendo una chamarra amarilla con detalles metálicos y una calavera estampada en la espalda, acompañada de un pantalón negro. Como único accesorio, optó por una gorra, dejando que las botas fueran las protagonistas de su look.

