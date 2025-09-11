José Eduardo Derbez rompe el silencio: Este es el verdadero motivo por el que dejó México y a toda su familia

El hijo de Victoria Ruffo y Eugenio Derbez, José Eduardo Derbez, volvió a estar en medio de rumores tras difundirse unas imágenes en las que aparece despidiéndose de su mamá, de su pareja, Paola Dalay, y de su pequeña hija. La escena provocó especulaciones sobre si el actor, presuntamente, había ingresado a rehabilitación o a un retiro espiritual, lo que rápidamente hizo subir las alarmas en el mundo del espectáculo.

Con 33 años de edad, el también conductor de “Miembros al aire” ha logrado consolidar una trayectoria en cine y televisión con proyectos como De viaje con los Derbez, Mesa de regalos y Renta congelada. Sin embargo, su vida personal ha estado bajo la lupa desde el nacimiento de su hija y ahora más que nunca, tras los rumores sobre los motivos de su distanciamiento temporal de la familia.

¿José Eduardo Derbez está en rehabilitación?

Las primeras conjeturas surgieron luego de que se difundieran imágenes de José Eduardo despidiéndose de su madre la actriz Victoria Ruffo, su pareja Paola Dalay y su hija, lo que llevó a algunos medios a especular que el también conductor de Miembros al aire, supuestamente, ingresaría a rehabilitación o se internaría en un retiro espiritual.

Los rumores se alimentaron debido a que en diversas entrevistas, el propio José Eduardo reconoció que disfruta del consumo de bebidas y tabaco, lo que provocó que más de uno diera por hecho que se trataba de un tema de salud. Sin embargo, su madre, Victoria Ruffo , habló ante las cámaras de Venga la alegría para precisar la situación.

“Vengo a despedir a mi hijo, va a un retiro espiritual; a ver cuándo lo sueltan, a ver cuándo deciden que ya está listo” Victoria Ruffo

¿Qué dijo José Eduardo Derbez sobre su salida de México?

Tras la declaración de su madre Victoria Ruffo, el propio actor José Eduardo Derbez salió a dar su versión y desmintió que se tratara de un internamiento . De manera directa, explicó que su madre estaba bromeando y que en realidad su viaje estaba motivado por compromisos profesionales.

"¿Quién dijo eso? Ya sabes cómo es de bromista. Me voy a grabar una película y una serie, dos temporadas. Me pesa mucho (separarme de su familia), pero también tiene que salir para los pañales” José Eduardo Derbez

Con estas palabras, José Eduardo aclaró que su partida no tiene relación con problemas personales, sino con proyectos laborales que lo mantendrán ocupado fuera de México durante los próximos meses.

¿Qué han dicho los familiares de José Eduardo Derbez?

Victoria Ruffo,quien con sus declaraciones generó confusión en un inicio, la familia de José Eduardo Derbez ha mostrado apoyo a la decisión del actor de salir del país. Si bien no han revelado mayores detalles, se sabe que la cercanía que mantiene con Paola Dalay y su hija convierte esta separación en un desafío importante para él. Por su parte, el resto de la familia Derbez, incluido Eugenio y sus hermanos Aislinn y Vadhir, tampoco han hecho declaraciones públicas sobre la salida de José Eduardo, manteniéndose al margen de la polémica.

La protagonista de La madrastra comentó que, aunque la despedida resultó emotiva, comprende que forma parte del crecimiento profesional de su hijo. A su vez, José Eduardo reconoció lo difícil que le resulta alejarse de su hija en una etapa tan temprana, pero dejó claro que sus compromisos laborales deben cumplirse en este momento.

