¿José Eduardo Derbez no estuvo con Aislinn en el funeral de su mamá, Gabriela Michel? Revelan el motivo

La familia Derbez volvió a colocarse en el centro de la conversación pública luego del fallecimiento de la actriz Gabriela Michel, mamá de Aislinn Derbez. La noticia, confirmada el pasado 24 de noviembre, generó una ola de comentarios sobre la presencia, o ausencia, de algunos miembros de la familia, lo que alimentó especulaciones en redes sociales sobre la dinámica familiar en un momento tan delicado.

Tras la confirmación del deceso por parte de la Asociación Nacional de Intérpretes, Aislinn Derbez compartió que su madre murió a causa de un infarto. A partir de ahí, comenzaron las preguntas sobre quiénes habían acompañado a la actriz y modelo durante este proceso. Horas más tarde, Eugenio Derbez y sus hijos expresaron su apoyo público, tratando de frenar rumores; sin embargo, las dudas sobre la ausencia de José Eduardo Derbez continuaron creciendo.

José Eduardo Derbez / Instagram: @jose_eduardo92

¿Por qué José Eduardo Derbez no estuvo con Aislinn tras la muerte de Gabriela Michel?

A más de una semana de la muerte de Gabriela Michel, la primera actriz Victoria Ruffo ofreció una entrevista en la que aclaró el motivo de la ausencia de su hijo, José Eduardo Derbez, en estos momentos familiares tan sensibles. La conversación fue retomada por el matutino Sale el sol, donde se detalló que el conductor y actor no se encontraba en México.

Victoria Ruffo explicó que José Eduardo sí ha mantenido comunicación con su hermana Aislinn, pero que simplemente no pudo estar físicamente presente debido a compromisos laborales fuera del país. De acuerdo con la actriz, él se encuentra en Europa grabando una serie, razón por la cual no ha podido regresar.

“Ha estado en comunicación con ella”, señaló Ruffo, subrayando que la distancia no ha impedido que José Eduardo esté al pendiente de Aislinn. En sus redes sociales, el conductor de Miembros al Aire ha mostrado diversas imágenes desde distintas ciudades europeas, lo que confirma su presencia en el extranjero por motivos de trabajo.

¿Dónde está José Eduardo Derbez y qué proyecto está grabando?

Aunque Victoria Ruffo no dio detalles específicos sobre la producción, sí confirmó que su hijo está trabajando fuera de México. José Eduardo ha compartido fotografías y videos desde distintas localidades de Europa, donde ha estado grabando una serie cuya información oficial aún no ha sido revelada.

Estas publicaciones coinciden con las fechas posteriores a la muerte de Gabriela Michel, lo que ha permitido aclarar por qué no se presentó de inmediato con Aislinn. Su agenda laboral lo mantiene viajando, aunque, según su madre, permanece en contacto constante con ella.

La actriz recordó que este tipo de compromisos suelen programarse con anticipación, por lo que no es sencillo suspenderlos o abandonar la producción en curso. Por ahora, José Eduardo continúa trabajando mientras se mantiene cercano a su familia a la distancia.

José Eduardo Derbez / Instagram

¿Cómo reaccionó la familia Derbez ante la muerte de Gabriela Michel?

Tras confirmarse la muerte de Gabriela Michel, la familia Derbez emitió mensajes de apoyo hacia Aislinn por medio de redes sociales. Eugenio Derbez compartió públicamente palabras dedicadas a a su hija, y otros miembros de la dinastía también expresaron su respaldo en historias de Instagram. Por su lado Alessandra Rosaldo recordó a la ex de su esposo con una foto de Gabriela Michel de joven.

En días posteriores, aumentaron las especulaciones sobre la supuesta falta de acompañamiento hacia Aislinn, lo cual generó comentarios en línea. Sin embargo, con las declaraciones de Victoria Ruffo quedó claro que la ausencia de José Eduardo se debió únicamente a compromisos de trabajo fuera del país, y no a un distanciamiento o falta de comunicación entre los hermanos.

