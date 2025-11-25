Alessandra Rosaldo recuerda a Gabriela Michel, expareja de Derbez y madre de Aislinn, con una foto inédita

La muerte de Gabriela Michel, reconocida actriz de doblaje y locutora mexicana, estremeció al medio artístico el 24 de noviembre de 2025. Con 65 años, la también madre de Aislinn Derbez dejó una marca importante en la industria del doblaje, y su partida generó una ola de mensajes, recuerdos y fotografías que han comenzado a circular en redes sociales.

Horas después de que la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) confirmara el fallecimiento y de que Aislinn Derbez agradeciera las muestras de apoyo, Alessandra Rosaldo, esposa de Eugenio Derbez y madrastra de Aislinn, compartió una imagen inédita de Gabriela Michel.

Te puede interesar: Aislinn Derbez rompe el silencio sobre la muerte de su mamá, Gabriela Michel; revela la causa de su deceso

Gabriela Michel, madre de Aislinn Derbez, falleció a los 65 años y su muerte ha causado conmoción en redes sociales. / IG

¿Qué foto de Gabriela Michel compartió Alessandra Rosaldo, actual esposa de Eugenio Derbez?

Alessandra Rosaldo publicó en Instagram una fotografía inédita de Gabriela Michel, en la que se observa a la actriz en su juventud. La cantante no especificó cuándo fue tomada la imagen, pero usuarios comentaron que podría pertenecer a la época en que Michel mantuvo un romance con Eugenio Derbez, aunque Rosaldo no hizo referencia a ese periodo.

Junto a la fotografía, Rosaldo escribió únicamente: “Descansa en paz, Gaby”, mensaje con el que externó sus condolencias. La publicación coincidió con el ambiente de duelo que vivía la familia Derbez, especialmente Aislinn, quien también dedicó un mensaje a su madre para confirmar que falleció a causa de un infarto.

Esta fotografía provocó una reacción masiva, ya que se trataba de una imagen nunca antes compartida públicamente. En los comentarios, algunas personas recordaron personajes de doblaje que Gabriela interpretó y otras enviaron mensajes de solidaridad a Aislinn y su familia.

Te puede interesar: Muere mamá de Aislinn Derbez: Revelan detalles del funeral Gabriela Michel tras confirmarse su fallecimiento

Hsitoria de Alessandra Rosaldo sobre Gabriela Michel / Captura de pantalla

¿Cómo reaccionó Eugenio Derbez a la muerte de su exesposa Gabriela Michel?

Horas después de que se confirmara la muerte de Gabriela Michel, Eugenio Derbez reapareció en redes sociales con un breve mensaje dirigido a su hija Aislinn. El actor compartió una publicación en Instagram con una foto junto a ella y el texto: “Siempre contigo. Te amo @aislinnderbez”.

Este mensaje llegó luego de que algunos usuarios se preguntaran por qué el productor no se había pronunciado sobre la muerte de Gabriela Michel de inmediato. Cabe destacar que en el momento del fallecimiento, Derbez se encontraba fuera del país debido a su participación en la ceremonia de los Emmy Internacional, donde coincidió con otros representantes de la industria del entretenimiento.

Aislinn, por su parte, no respondió públicamente a la publicación, pero sí compartió un mensaje más detallado sobre la causa del fallecimiento de su madre y el proceso personal que enfrenta tras la pérdida.

Te puede interesar: Muere mamá de Aislinn Derbez: Revelan detalles del funeral Gabriela Michel tras confirmarse su fallecimiento

Eugenio Derbez dedica mensaje a Aislinn Derbez tras muerte de Gabriela Michel / Redes sociales

¿De qué murió Gabriela Michel y quién fue?

Aislinn Derbez confirmó en sus redes sociales que su madre murió a causa de un infarto. En un comunicado dirigido a sus seguidores, escribió:

“Con profunda tristeza comparto que mi mamá falleció a causa de un infarto. En este momento necesito vivir mi duelo en paz, en compañía de mi familia, y procesar esta pérdida desde un lugar de amor.” Aislinn Derbez

Gabriela Castrejón Michel nació en octubre de 1960 en la Ciudad de México. Se desarrolló profesionalmente como locutora y actriz de doblaje, con una carrera que abarcó distintos proyectos reconocidos en cine y televisión. Entre sus personajes más recordados se encuentran:



Samantha Jones (interpretada por Kim Cattrall) en Sex and the City.

Reina Clarion en la saga animada de Tinker Bell.

Donna Hynde en Cuentos que no son cuento.

Maggie Wheeler en Juego de Gemelas.

También colaboró en doblajes de clásicos animados como La bella durmiente, La cenicienta, Princesita Sofía y A todo ritmo, además del anime Neon Genesis Evangelion. Su trabajo formó parte de múltiples generaciones de espectadores. Gabriela Michel trabajó además junto a Xavier López “Chabelo” en el programa En familia con Chabelo, donde participó en diferentes dinámicas y cápsulas del show infantil que permaneció al aire por décadas.

La actriz estuvo casada con Jorge Alberto Aguilera, conocido como la voz institucional del programa de Chabelo y una figura reconocida en el medio de la locución.

Te puede interesar: Aislinn Derbez revela de qué murió Gabriela Michel, su mamá, y ¡la desmienten! ¿tomó una decisión fatal?