Alessandra Rosaldo pide foto a Michael B. Jordan en los Critics Choice Awards 2026 y las redes reaccionan

Durante la edición 2026 de los Critics Choice Awards, realizada en Santa Mónica, un momento protagonizado por Alessandra Rosaldo y Eugenio Derbez captó la atención de las redes sociales. La pareja mexicana, invitada a la gala por la nominación de la serie Acapulco, se volvió tendencia tras difundirse un video y fotografías en las que Rosaldo solicita una imagen junto al actor estadounidense Michael B. Jordan.

Alessandra Rosaldo y Eugenio Derbez / Redes sociales

¿Qué pasó entre Alessandra Rosaldo y Michael B. Jordan en los Critics Choice Awards 2026?

El hecho ocurrió durante la ceremonia de los Critics Choice Awards 2026, uno de los eventos más relevantes de la temporada de premiaciones en Hollywood. Alessandra Rosaldo, acompañada de Eugenio Derbez, se acercó al protagonista de la saga Creed para solicitarle una fotografía.

Michael B. Jordan aceptó la petición y posó junto a la cantante mexicana. Sin embargo, la expresión del actor durante la imagen fue ampliamente comentada en redes sociales, donde usuarios señalaron que parecía incómodo. La fotografía comenzó a circular rápidamente en plataformas como X, Instagram y Facebook, convirtiéndose en tendencia en cuestión de horas.

El momento fue registrado tanto por asistentes al evento como por el propio Eugenio Derbez, quien compartió imágenes de la velada en su cuenta de Instagram. Estas publicaciones contribuyeron a la viralización del episodio y ampliaron su alcance más allá del público que siguió la premiación en vivo.

¿Por qué el momento de Alejandra Rossaldo con Michael B. Jordan se volvió viral en redes sociales?

La viralidad del episodio se originó a partir de la difusión de la imagen y los videos del encuentro. Usuarios de redes sociales reaccionaron con comentarios humorísticos y comparaciones, destacando la situación de ver a figuras ampliamente reconocidas en México comportándose como admiradores dentro de un evento internacional.

El contraste entre la fama de Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo en la industria del entretenimiento latinoamericano y su rol de fans frente a estrellas de Hollywood fue uno de los aspectos más señalados. La imagen de Michael B. Jordan posando con una sonrisa discreta y una mirada seria alimentó interpretaciones diversas que derivaron en memes y publicaciones virales.

Además, el propio Derbez compartió fotografías junto a otras celebridades presentes en la gala, como Kristen Bell y Benicio del Toro. Estas imágenes reforzaron la narrativa de que, incluso entre figuras consolidadas de la industria, la admiración por colegas internacionales es una experiencia común.

Alessandra Rosaldo y Michael B Jordan / Instagram

¿Qué hacía Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo en la gala Critics Choice Awards 2026 ?

La presencia de la pareja en los Critics Choice Awards 2026 estuvo relacionada con la nominación de la serie Acapulco, producción de Apple TV+ en la que Eugenio Derbez participa como productor y actor. La serie compitió en la categoría de Mejor Serie en Lengua Extranjera, lo que motivó su asistencia al evento.

Durante la alfombra roja, Derbez y Rosaldo también llamaron la atención por sus elecciones de vestuario. Ambos optaron por atuendos en tonos negros. Alessandra Rosaldo lució un corset transparente combinado con un blazer cropped, mientras que Eugenio Derbez eligió un traje sastre de corte clásico.

