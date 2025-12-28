Eugenio Derbez y Victoria Ruffo son captados cenando juntos ¿él confirma divorcio de Alessandra Rosaldo?

Eugenio Derbez y Victoria Ruffo fueron captados cenando en un exclusivo restaurante al sur de la Ciudad de México, desatando una ola de especulaciones y la incógnita de si habrá una confirmación de una separación de Alessandra Rosaldo, actual esposa del actor y productor.

La expareja —que durante años protagonizó uno de los distanciamientos más sonados del espectáculo— comenzó a limar asperezas en 2024, cuando se reencontraron por el nacimiento de su nieta, hija de José Eduardo Derbez y Paola Dalay. Aquel momento se volvió casi legendario después de décadas de tensiones, ya que Eugenio había expresado públicamente su descontento por no poder convivir con su hijo durante su infancia.

Eugenio Derbez y Victoria Ruffo / Redes sociales y canva

¿Cómo fueron captados Eugenio Derbez y Victoria Ruffo en restaurante de la CDMX?

Pero ahora, un nuevo capítulo parece escribirse. De acuerdo con testigos, EugenioDerbez llegó primero, portando gafas oscuras y una chamarra negra, intentando pasar desapercibido. Minutos después, Ruffo apareció con una chamarra beige y un gorro blanco. Ambos ingresaron por separado al restaurante, donde—según una fuente del lugar—pidieron una zona privada para cenar sin interrupciones.

Una persona del staff del establecimiento nos compartió detalles exclusivos:

“Eugenio y Victoria se veían nerviosos al llegar. Nuestro jefe nos pidió total discreción. Estuvieron platicando alrededor de dos horas y media. Ella pidió una lasaña a la boloñesa y agua mineral; el señor pidió un spaghetti a la carbonara, después pidieron par de copas de vino. Al principio se notaban tensos, pero después comenzaron a reírse. Parecía que la estaban pasando muy bien. Al último estaban muy cariñosos.”

El ambiente, al final, se tornó tan relajado que incluso quienes los atendieron quedaron sorprendidos.

Victoria Ruffo aceptaría ir a De Viaje con los Derbez / Instagram: @victoriaruffo @alexrosaldo

¿Por qué Eugenio Derbez y Victoria Ruffo se reunieron en un restaurante?

Aunque no se ha confirmado si este encuentro entre Eugenio Derbez y Victoria Ruffo se trata de un asunto familiar, laboral o simplemente un gesto de madurez y cierre de ciclos, el encuentro dejó abierta la puerta a múltiples posibilidades.

Una de ellas es la posible participación de Victoria Ruffo en la serie De viaje con los Derbez, pues internautas han pedido insistentemente que se invite a la “Reina de las telenovelas” a uno de los viajes familiares. Aunque hubo quienes señalaron que, posiblemente, se consolidó el divorcio de Alessandra Rosaldo y el comendiante decidió darse una segunda oportunidad con la madre de José Eduardo, tras años de distanciamiento y dimes y diretes.

Sin embargo, hasta ahora no había sido posible. ¿Será que este encuentro secreto abre la puerta para que, por fin, se haga realidad?

Al momento, Alessandra Rosaldo no se ha pronunciado con respecto a esta polémica situación, ni lo hará, ya que esta historia es, ¡pura mentira! Si llegaste hasta aquí, te ofrezco una disculpa… ¡caíste! ¡Feliz Día de los Inocentes! Aunque es verdad que la expareja comparte la alegría de ser abuelos de la hija de José Eduardo, por ahora no han tenido ningún reencuentro.

Victoria Ruffo y Eugenio Derbez / Facebook

¿Cómo fue el romance de Eugenio Derbez y Victoria Ruffo?

La relación entre Eugenio Derbez y Victoria Ruffo fue intensa y mediática, y continúa siendo un tema de conversación décadas después de su ruptura.

Se conocieron en 1989 durante la grabación de la telenovela “Simplemente María” y mantuvieron un romance que dio como fruto a su hijo José Eduardo Derbez. Su relación concluyó a mediados de los años 90, en medio de una separación muy comentada por los medios, incluyendo disputas legales por la patria potestad de su hijo, la cual finalmente quedó a favor de Victoria Ruffo.

Ruffo ha criticado el papel de Derbez como padre, asegurando que “nunca ha sabido serlo” y que ahora más bien se ha convertido en un compañero o amigo para su hijo.

A pesar de los años de distancia y sus diferencias, la llegada de su nieta, hija de José Eduardo, los llevó a coincidir en un hospital tras más de 20 años sin contacto. Según Eugenio Derbez y Victoria Ruffo el encuentro fue cordial y respetuoso.

