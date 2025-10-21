Victoria Ruffo arremete contra Vadhir Derbez tras defender a Eugenio Derbez: "¿A ese quién lo mete?”

Victoria Ruffo, Eugenio Derbez y Vadhir Derbez regresan a la polémica. A raíz de la defensa lanzada por Vadhir sobre su padre en semanas anteriores, la famosa actriz decidió lanzar una fuerte comentario al respecto. ¿Qué dijo la protagonista de Corona de lágrimas?

composición Eugenio Derbez posando sonriente / Victoria Ruffo posando para la cámara seria / Facebook: Eugenio Derbez/ Facebook: Victoria Ruffo

¿Qué dijo Victoria Ruffo sobre la paternidad de Eugenio Derbez y cómo lo defendió Vadhir Derbez?

Hace algunos días, Victoria Ruffo, madre de José Eduardo Derbez, habló con medios de comunicación y expresó que, en su opinión, Eugenio fue más un “amigo” que un “padre” para sus hijos. También recalcó que ella estuvo más presente en la crianza de José Eduardo.

Bueno, sí me dediqué yo más a mi hijo que él. Yo siento que Eugenio es más amigo que papá. Victoria Ruffo

Posteriormente, durante un encuentro con la prensa en el Aeropuerto de la Ciudad de México, Eugenio fue abordado sobre las declaraciones de su expareja. Al respecto, el actor se limitó a decir que no respondería a sus “provocaciones”.

Vadhir habló acerca de su paternidad; su ‘hija’ se llama Nala / IG: @vadhird / @soynaladerbez

Días después, Vadhir Derbez salió en defensa de su padre, ya que, según él, fue un buen padre, esto a raíz de las palabras de Ruffo:

“ Ahí sí no te puedo decir nada, yo solo hablo de cómo me fue a mí y no fue mal padre Eugenio Derbez ”, señaló Vadhir.

Cabe señalar que no es la primera vez que la actriz hace comentarios sobre Derbez. Ruffo ha reiterado en varias ocasiones que Eugenio fue un padre ausente durante la niñez de José Eduardo.

Eugenio Derbez y Victoria Ruffo / Redes sociales y canva

¿Qué dijo Victoria Ruffo tras defensa de Vadhir Derbez y la paternidad de Eugenio Derbez?

Tras el comentario lanzado por Vadhir Derbez sobre la labor como “padre” de Eugenio Derbez, Victoria Ruffo no se quedó callada, y es que, a pesar de que ella dijo que Eugenio es más “amigo” que “padre”, volvió a ser cuestionada por medios de comunicación.

Victoria Ruffo enfrenta problemas de salud / IG: @victoriaruffo

Ruffo, fiel a su estilo directo, respondió con sarcasmo durante una entrevista grabada por el programa El gordo y la flaca:

“ Ja, ja, ja, sí, ya me dicen que me callé la boca, pero ustedes no me dejan y yo hable y hable y hable ”.

Cuando los reporteros le mencionaron directamente que Vadhir había hablado en defensa de Eugenio, Ruffo soltó la frase:

¿Y ese quién lo mete? (...) ¿Pero por qué a mí me mete? Cada quien habla como le va en la feria, y a mí me fue medio regular. Victoria Ruffo

Según José Eduardo Derbez ¿cómo fue Eugenio Derbez como padre?

Luego de las declaraciones de su madre, Victoria Ruffo, José Eduardo Derbez fue interrogado sobre el rol paternal de Eugenio Derbez. El actor, de 33 años, reconoció que su padre no estuvo muy involucrado durante su niñez.

Sin embargo, también señaló que ya lo ha perdonado, ya que con el paso del tiempo logró comprender “muchas cosas”, lo que ha facilitado que actualmente mantengan una buena relación.

Hace lo que puede. Muy bien, todo muy bien (su relación con Eugenio Derbez). José Eduardo Derbez

Al concluir, hizo un llamado a no quedarse atrapados en “asuntos del pasado” y aseguró que él buscará ser un padre presente para su hija, nacida como resultado de su relación con Paola Dalay.

