Querida actriz de “Cita a ciegas” anuncia ¡su segundo embarazo!: “Contra todo pronóstico”

Una famosa actriz mexicana, conocida por su papel en la telenovela Cita a ciegas, sorprendió a sus seguidores al anunciar en redes sociales que está esperando a su segundo hijo. Con un emotivo video publicado ayer 16 de octubre en Instagram, la también cantante compartió uno de los momentos más personales y esperanzadores de su vida, acompañado de un mensaje que conmovió: “Contra todo pronóstico”.

¿Qué famosa actriz de Cita a ciegas, anunció su embarazo?

En la cuenta oficial de Sofía Garza, actriz de Cita a ciegas, el pasado jueves 16 de octubre, compartió un vídeo en el que dio a conocer que espera a su segundo hijo. En dicho video mostró una reacción llena de júbilo.

En el video compartido, Sofía recopiló una serie de reacciones de amigos, familiares y compañeros de trabajo al enterarse de la noticia. Desde abrazos en medio de un ensayo teatral hasta lágrimas compartidas con su dueto musical Amelia, el clip muestra cómo la noticia tocó profundamente a quienes rodean a la actriz.

Uno de los momentos más emotivos ocurre cuando Garza y su esposo, el director y guionista Carlos Algara, le comunican la noticia a su hija:

Va a nacer en unos meses, vas a tener un hermanito o hermanita, ¿quieres? Carlos Algara, esposo de Sofía Garza

Estos fragmentos de distintas reacciones han resonado profundamente con los seguidores de la actriz, quienes llenaron los comentarios de felicitaciones, muestras de cariño y admiración por su valentía.

Sofía Garza, actriz de Cita a ciegas, revela que está embarazada

¿Por qué Sofía Garza, actriz de Cita a ciegas, dice que quedó embarazada contra todo pronóstico?

Más allá del aspecto emocional, el mensaje con el que Sofía Garza acompañó su video reveló las complejidades médicas y personales que ha enfrentado en este segundo embarazo:

Una trompa de falopio. Un istmocele. Endometriosis. Hipotiroidismo. Hematoma en la placenta. Tres ingresos al hospital. Aquí vamos… Sofía Garza, vía Instagram

Este listado de condiciones médicas visibiliza el camino difícil que ha recorrido para lograr este embarazo. La endometriosis, el hipotiroidismo y las complicaciones relacionadas con el útero y la placenta son obstáculos serios en el proceso de gestación, lo que hace aún más significativa su alegría actual.

La actriz, de 38 años, ha sido discreta en cuanto a los detalles del embarazo, sin revelar cuántas semanas tiene o la fecha probable de nacimiento, pero sí dejó claro que este bebé ha sido profundamente deseado.

Sofía Garza, revela a sus amigos que está embarazada por segunda ocasión

¿Quién es Sofía Garza y en dónde ha trabajado?

Sofía Garza es una artista mexicana nacida en Monterrey, Nuevo León, que se ha destacado tanto en la actuación como en el canto. Desde temprana edad sintió una fuerte atracción por el mundo del espectáculo, lo que la motivó a formarse de manera profesional en disciplinas como la música y el arte dramático. A lo largo de su trayectoria, ha demostrado gran versatilidad al participar en proyectos de teatro musical, televisión y conducción.

Su reconocimiento en la pantalla chica llegó en 2019, cuando protagonizó la telenovela Cita a ciegas, producción en la que compartió escena con reconocidos actores como Victoria Ruffo, Arturo Peniche, Omar Fierro, Gonzalo Peña y Sara Corrales. Esta comedia romántica, centrada en las presiones sociales hacia las mujeres solteras, le permitió conectar con un público amplio y consolidar su presencia en la industria.

Posteriormete, Garza amplió aún más su carrera artística al debutar como conductora en el programa de entretenimiento Cuéntamelo ya!, incorporando una nueva dimensión a su participación en la televisión mexicana.

