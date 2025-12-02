María Elena Saldaña ‘la Güereja’ sufre invasión en su propiedad y Rubén Cerda da los detalles: ¿Qué sucedió?

La actriz María Elena Saldaña, reconocida por dar vida al entrañable personaje de ‘la Güereja’, atraviesa uno de los momentos más tensos y delicados de su carrera y vida personal. Un proceso legal en curso, derivado de la invasión ilegal de uno de sus terrenos, ha encendido las alarmas entre amigos cercanos y seguidores. El testimonio del actor Rubén Cerda, quien trabajó con ella en el programa Cero en conducta, revela nuevos detalles. ¿Qué dijo exactamente?

María Elena Saldaña ‘La Güereja’ aconseja a Abelito, tras críticas al influencer / Liliana Carpio, Luis Pérez e instagram @Lacasafamososmx

¿Qué problema tiene María Elena Saldaña ‘la Güereja’ sobre su propiedad?

De acuerdo con el actor Rubén Cerda, dos de los terrenos involucrados en la controversia fueron adquiridos por Saldaña con documentación fidedigna. Uno de ellos fue posteriormente vendido al propio Cerda, mientras que el otro continúa siendo propiedad de la comediante.

Ambas propiedades están registradas con prediales vigentes y fueron verificadas mediante una investigación notarial que confirmó que se encuentran libres de gravámenes. A pesar de esto, personas externas irrumpieron ilegalmente en uno de los predios, argumentando que las tierras les pertenecían por ser supuestamente herencia familiar de un restaurantero de la zona.

Cerda relató que la hija del antiguo dueño del restaurante se presentó reclamando los terrenos como parte de su herencia. Aunque inicialmente lanzó amenazas y aseguró que recuperaría las propiedades, nunca procedió legalmente ni presentó pruebas que respaldaran su versión. Esta situación sembró las primeras señales de alarma sobre un eventual intento de despojo.

Tal vez te interese: Tras enviudar, Rubén Cerda retomaría su vida amorosa con la mejor amiga de su difunta esposa

Rubén Cerda habla sobre patrimonio de ‘la Güereja’ / Archivo TVNotas

¿Qué amenazas ha recibido el actor Rubén Cerda, sobre los terrenos que pelean?

El conflicto escaló cuando Rubén Cerda reveló que una mujer identificada como Silvia Rugama lo amenazó directamente, asegurando que le quitaría el terreno que él había adquirido de manera legal.

La señora Silvia Rugama fue la que me dijo que me iba a quitar el terreno. Desafortunadamente, mi esposa falleció antes de que saliera el veredicto final. Ella llegó y me dijo: ‘No, yo ya investigué con todos mis abogados y ese terreno no me corresponde’. Rubén Cerda

Eventualmente, las amenazas cesaron y la mujer reconoció que no tenía derecho alguno sobre la propiedad del actor. Sin embargo, el conflicto de Saldaña continuó avanzando por caminos más complicados.

A pesar de que Cerda logró resolver su situación, la actriz sigue enfrentando la invasión de su terreno, donde actualmente se encuentran personas que aseguran ser los legítimos dueños. La disputa ha escalado hasta convertirse en un tema legal que mantiene a Saldaña en un estado de preocupación constante.

Ahorita María Elena está en una situación porque le invadieron el terreno. Yo considero que ese terreno es de ella. Las personas que están ahí dicen que es suyo… bueno, pues yo ya no me meto. Rubén Cerda

El actor prefirió mantenerse al margen de la situación que envuelve a María Elena Saldaña ‘la Güereja’. Por su parte, la actriz no ha dado detalles sobre esta lamentable situación. Sin embargo, sus seguidores esperan que muy pronto pueda compartir los momentos desagradables que enfrenta por su terreno.

Te puede interesar: Cecilia Galliano tumba a Mariana Elena Saldaña ‘la Güereja’ ¡con tremendo caderazo! Le llueven críticas, VIDE

¿Por qué María Elena Saldaña ‘la Güereja’ fue hospitalizada de emergencia recientemente?

A mediados del mes de noviembre, según relató Martha Figueroa durante la emisión de Hoy, María Elena Saldaña, conocida popularmente como ‘la Güereja’, sufrió una caída mientras participaba en la grabación de la serie Más vale sola.

La información presentada en el programa indicó que la actriz tropezó con una alfombra dentro del set, lo que ocasionó que cayera y comenzara a sentir un fuerte dolor de cabeza. Por esta razón, fue llevada de inmediato a un hospital, donde recibió atención médica y se sometió a estudios preventivos.

Nos cuentan que María Elena Saldaña estaba grabando y sufrió una caída porque se atoró con una alfombra y se dio un golpazo. (...) Se quejó que le dolía mucho la cabeza, (...) la mandaron al hospital. Martha Figueroa

En el mismo video difundido en redes sociales, Martha Figueroa afirmó que la actriz está en buen estado luego de realizarse los exámenes necesarios.

Lee: María Elena Saldaña regresa como la doctora Julieta Maldonado este domingo en “Tal para cual”