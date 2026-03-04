Muere Ana Luisa Peluffo a los 96 años: así fueron los últimos momentos de la estrella del Cine de oro mexicano

La mañana de este 4 de marzo de 2026 se confirmó la muerte de Ana Luisa Peluffo, actriz emblemática del Cine de Oro mexicano, a los 96 años. La noticia fue dada a conocer por su familia a través de redes sociales, donde informaron que la intérprete murió rodeada de sus seres queridos, en su rancho ubicado en Tepatitlán de Morelos, Jalisco.

Ana Luisa Peluffo, actriz mexicana / Redes sociales

¿Quién fue Ana Luisa Peluffo?

Ana Luisa Peluffo, cuyo nombre completo era Ana Luisa de Jesús Quintana Paz Peluffo, nació el 5 de diciembre de 1929 en Querétaro. Inició su carrera artística en 1949 con la película Tarzán y las sirenas, producción que marcó su debut en la pantalla grande y la posicionó en la industria cinematográfica mexicana. Durante su infancia vivió algunos años en Puebla, debido a que su padre se desempeñó como director de la entonces Universidad Autónoma de Puebla (UAP), hoy Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP).

Tras el fallecimiento de su padre a causa de cáncer, su madre contrajo matrimonio con el productor uruguayo Manuel Peluffo. De él adoptó el apellido que la acompañó durante toda su carrera artística y con el que se consolidó en la industria cinematográfica.

Desde joven mostró inclinación por las actividades artísticas y deportivas. Formó parte del Ballet Acuático del Deportivo Chapultepec y estudió pintura, danza clásica, natación artística y natación deportiva. Estas disciplinas formaron parte de su preparación antes de integrarse de lleno al mundo del espectáculo.

A lo largo de su trayectoria recibió diversos reconocimientos, entre ellos la Diosa de Plata, galardón otorgado a lo mejor del cine mexicano. En 1975 fue premiada en la categoría de Mejor Actriz y en 1996 recibió el reconocimiento por Larga Trayectoria.

El 21 de agosto de 2011 recibió un homenaje organizado en coordinación con la Asociación Nacional de Actores (ANDA), en reconocimiento a más de 75 años de trayectoria artística.

En el ámbito personal, contrajo matrimonio en cuatro ocasiones. En diciembre de 1949 se casó con el industrial Miguel H. Ferreira. Posteriormente, en 1957, contrajo matrimonio con Octavio Arias. En 1956 se casó con el cantante Carlos Montiel, relación de la que nació su único hijo, Martín Luis, quien se desempeña como piloto aviador. Su cuarto y último matrimonio fue con el empresario Carlos Cerro, de quien enviudó en la década de los noventa.

Ana Luisa Peluffo ¿murió? Circula falso rumor en redes sociales, su hijo habla / Archivo TVNotas, cortesía de la actriz y redes sociales

¿De qué murió Ana Luisa Peluffo y cómo fueron sus últimos momentos?

De acuerdo con el comunicado difundido por la familia en redes, la actriz Ana Luisa Peluffo murió el 4 de marzo de 2026 en su rancho en Tepatitlán de Morelos, Jalisco. En el mensaje no se detalló una causa específica de muerte. Sus seres queridos señalaron que durante los últimos años vivió con serenidad, bajo cuidados y acompañada de su hijo.

El texto difundido la mañana de este miércoles indicó que los servicios funerarios se realizarán de manera íntima y privada, respetando el último deseo de la actriz. Asimismo, la familia agradeció el cariño de seguidores, colegas y personas que valoraron su trayectoria artística a lo largo de más de siete décadas.

En el comunicado también se expresó gratitud hacia quienes acompañaron su carrera desde su debut hasta sus últimos años, destacando que su recuerdo permanecerá entre quienes apreciaron su trabajo en cine, televisión y teatro.

Comunicado de la muerte de Ana Luisa Peluffo “Se informa que falleció en paz, en su rancho en Jalisco, acompañada por sus seres queridos. Durante sus últimos años vivió, con serenidad, rodeada de cuidado y cercana a su hijo. Los servicios funerarios se realizaron de manera íntima y privada, en apego a su voluntad. Agradecemos profundamente el cariño de todas las personas que, a lo largo de los años, apreciaron su trayectoria y disfrutaron de su trabajo y su compañía, y solicitamos respeto y comprensión en este momento. Su recuerdo permanecerá vivo en quienes la conocieron y valoraron su presencia y su legado artístico.”

Comunicado de la familia de Ana Luisa Peluffo / Redes sociales

¿Cuál fue el legado de Ana Luisa Peluffo en el Cine de Oro mexicano?

El legado de Ana Luisa Peluffo en el Cine de Oro mexicano se construyó a partir de una trayectoria amplia, constante y diversa que abarcó más de siete décadas. Su debut en la pantalla grande ocurrió con Tarzán y las sirenas, producción que marcó el inicio de una carrera cinematográfica que superó las 200 películas.

Desde sus primeras apariciones, su presencia se integró a una industria que vivía uno de sus momentos de mayor expansión. Participó en producciones de distintos géneros, lo que le permitió mantenerse activa durante varias etapas del cine nacional. Su filmografía incluye títulos como La Diana cazadora y Pedro Navaja y La fuerza del deseo, cinta en la que realizó el primer desnudo registrado en el cine mexicano. Este hecho quedó documentado como un precedente dentro de la industria cinematográfica nacional y forma parte de los registros históricos del séptimo arte en México.

