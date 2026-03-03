Pedro Torres, a un mes de su muerte, su familia se reunió para cumplir su última voluntad

El pasado 30 de enero se dio a conocer la lamentable muerte del productor Pedro Torres, a los 72 años de edad. En 2025 fue diagnosticado con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), la misma enfermedad que padece Yolanda Andrade y que hace unas semanas le arrebató la vida al actor Eric Dane.

A más de un mes de su muerte, su familia se reunió para cumplir su última voluntad y cumplir la petición del querido productor.

El productor mexicano, Pedro Torres, recibió el diagnóstico de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), un padecimiento neurodegenerativo que deteriora las neuronas motoras encargadas de regular los movimientos voluntarios. Al dañarse o morir estas células, los músculos dejan de recibir las órdenes del cerebro.

A medida que la ELA progresa, se manifiesta una pérdida gradual de fuerza muscular, espasmos y dificultades para mover extremidades y otras zonas del cuerpo. Con el tiempo, también se afectan los músculos que intervienen en la respiración, lo que puede generar complicaciones de gravedad.

La noticia llegó tan solo dos meses después de que se difundiera el rumor falso de su muerte. En aquel entonces, la periodista Sofía Villalobos señaló que, si bien estaba “luchando por su salud”, Pedro se encontraba “bien”.

¿Cuál fue la última voluntad de Pedro Torres?

Pedro Torres dejó claro cuál era su deseo final: que sus cenizas permanecieran en Saltillo, la ciudad que lo vio nacer y a la que siempre se sintió profundamente ligado.

Su familia decidió respetar y cumplir esta última voluntad como una manera de honrar su memoria y el profundo arraigo que siempre tuvo por su tierra natal. Por ello, se reunieron en Saltillo para darle el último adiós durante una misa a la que asistieron su madre, Tey Castilla; sus hermanas, Raquel, Gaby y Bicky Torres; así como sus hijos, Pedro Antonio, Emilia y Apolonia Torres, según reportó el programa “De primera mano”.

“Saltillo estuvo en el corazón de mi papá, mi papá creció aquí y estamos arraigados a Saltillo, por eso estamos aquí para regresarlo a su tierra”, comentó su hijo Pedro Torres Méndez a un medio local.

Cabe señalar que meses antes de su partida, en Saltillo se le organizó un emotivo homenaje. Durante el evento, Pedro Torres compartió un discurso de agradecimiento que recreó con ayuda de inteligencia artificial para poder expresarse con mayor claridad, ya que se especulaba que enfrentaba dificultades para comunicarse a causa de la ELA.

¿Quién fue Pedro Torres?

Pedro Torres fue un productor, director y creador de contenidos con una destacada trayectoria en la televisión mexicana. Durante varios años colaboró con Televisa, donde estuvo al frente de proyectos que marcaron pauta en la programación nacional.

Entre sus trabajos más conocidos se encuentran los programas “Big brother” y “Mujeres asesinas”, producciones que tuvieron gran impacto en la audiencia y que consolidaron su nombre dentro de la industria del entretenimiento.

Además de su faceta televisiva, Pedro Torres tuvo una destacada carrera en el ámbito musical. Fue productor y director de videos musicales para artistas reconocidos como Luis Miguel,Emmanuel, Amanda Miguel, Julio Iglesias y Mijares, entre otros, contribuyendo al desarrollo visual de distintas etapas de sus carreras.

En el ámbito personal, Pedro Torres estuvo casado con la cantante y actriz Lucía Méndez, con quien procreó un hijo. Aunque posteriormente tomaron caminos separados, ambos fueron figuras relevantes del espectáculo mexicano durante varias décadas.

