¿Quentin Tarantino murió? La verdad detrás del rumor falso sobre la supuesta muerte del director de Pulp Fiction

Respira, cinéfilo: Quentin Tarantino está vivo. Lo que circuló en X (antes Twitter) sobre que el director habría muerto en Tel Aviv por un misil iraní es falso; el medio Deadline y fuentes cercanas al cineasta confirmaron que se trata de desinformación, y medios como TMZ y el sitio web Just Jared también desmintieron la mala broma.

¿Es cierto que Quentin Tarantino presuntamente murió en Israel tras un misil iraní?

No. Quentin Tarantino no murió. El director se encuentra bien y la información que circuló en redes sociales sobre su presunto fallecimiento es completamente falsa.

El rumor afirmaba que el cineasta había sido víctima de los bombardeos derivados del conflicto entre Irán e Israel. Incluso se detallaba que el ataque ocurrió en Tel Aviv, donde reside junto a su familia. Sin embargo, no existe ningún comunicado oficial, reporte confirmado ni declaración de fuentes confiables que respalde esa versión.

La noticia generó alarma debido a que Tarantino efectivamente vive en Israel desde hace varios años, lo que hizo que muchos usuarios asumieran que podría estar en riesgo por la situación geopolítica actual. Pero hasta el momento no hay evidencia que indique que él o su familia hayan sufrido algún daño.

¿Cómo surgió el rumor de la supuesta muerte de Quentin Tarantino en redes sociales?

El noticia de mal gusto nació en X, desde un usuario con más de 150 mil seguidores que publicó que Quentin Tarantino presuntamente había muerto en un ataque iraní en Tel Aviv y puso a Deadline como fuente, lo que dio credibilidad aparente y aceleró la viralización.

El medio desmintió la atribución, reportó el post y reiteró que no tenía evidencia que respaldara esas afirmaciones. Varios sitios de entretenimiento se hicieron eco de la corrección.

Just Jared recalcó que las “fuentes cercanas” al director confirmaron que está con vida, y Primetimer desmontó la narrativa de las fotos del refugio.

¿Dónde vive Quentin Tarantino y por qué su nombre apareció ligado a Israel?

La mención de Tel Aviv no fue casualidad: Quentin Tarantino vive en Israel con su esposa Daniella Pick y sus hijos desde hace años; desde 2019 se les ha visto residiendo en el norte de Tel Aviv y el propio director ha dicho que ama vivir en Israel. The Jerusalem Post reseñó declaraciones en TV local donde Pick contó anécdotas de su vida en familia y el apego del cineasta a la ciudad; Times of Israel y otros medios registraron su instalación en la capital cultural del país.

En entrevistas anteriores, Tarantino habló de aprender hebreo, moverse en bicicleta por Tel Aviv y dividir su tiempo entre Israel y Los Ángeles. Informativos como Ynet y crónicas recientes en español de Libertad Digital han perfilado esa rutina y recordado su decisión de mantener a su familia en la ciudad pese a la tensión regional.