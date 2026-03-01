Famoso cantante morirá tras diversos análisis, según una certera vidente; ¿de quién se trata?

Muchas predicciones han surgido en este inicio de año, una de las tantas fue la lanzada por Mhoni Vidente, quien mencionó algo sobre una posible segunda maternidad de Cazzu.

Una reconocida astróloga causó revuelo en redes sociales y medios esta semana tras revelar una predicción que ha encendido las alarmas en la industria musical. Según su más reciente análisis, la vidente habría visualizado el posible deceso de un cantante famoso, próximamente. ¿Qué dijo exactamente?

¿Qué reconocida astróloga aseguró que un famoso cantante morirá próximamente?

Con más de un millón de seguidores en TikTok y reconocimiento por algunas de sus visiones pasadas, Alexandra vidente mundial se ha convertido en una de las astrólogas más conocidas.

Recientemente volvió a la conversación pública con advertencias contundentes sobre fenómenos naturales que le esperan al mundo, pero lo más sorprendente y alarmante para muchos, fue que un reconocido cantante morirá en próximas fechas.

¿Qué dijo sobre la muerte de un famoso cantante?

¿Qué famoso cantante morirá según la predicción de Alexandra vidente mundial?

Alexandra vidente mundial aseguró que, en las próximas semanas o meses, podría ocurrir un suceso trágico relacionado con un artista del ámbito musical:

“ En los próximos días y en los próximos meses, habrá algunas inundaciones agresivas. Además, un deceso de alguien famoso que pertenece a la música, a la canción, y puede ser mexicano o colombiano ”, afirmó la astróloga.

La declaración ha generado preocupación entre los fanáticos de la música en varios países, sobre todo en México y Colombia, naciones con una gran presencia de artistas populares tanto a nivel local como internacional. Aunque Alexandra no mencionó nombres específicos, la mención de nacionalidades ha encendido especulaciones sobre quién podría ser la figura implicada.

No es la primera vez que la vidente aborda temas sensibles: también afirmó haber visualizado movimientos fuertes de tierra en territorio colombiano y temblores en Caracas, Venezuela. ¿Se cumplirá?

¿Quién es Alexandra vidente mundial?

Alexandra vidente mundial es una astróloga y creadora de contenido digital colombiana que ha ganado notoriedad en redes sociales por sus predicciones relacionadas con fenómenos naturales, acontecimientos políticos y figuras públicas del espectáculo.

Con el tiempo, su comunidad de seguidores se expandió, superando el millón de usuarios en TikTok, donde publica con frecuencia advertencias y mensajes dirigidos a gobiernos, artistas y líderes políticos.

El contenido de Alexandra vidente mundial en redes sociales retoma lo siguiente:



Fenómenos climáticos,

advertencias sobre crisis sanitarias o pandemias,

pronósticos sobre atentados o procesos judiciales contra figuras públicas y,

lecturas sobre cantantes, actores y líderes políticos.

