¿Alex Bisogno y su familia en peligro por culpa de Pati Chapoy? La oscura predicción de Mhoni Vidente

Para nadie es un secreto que Alex Bisogno, hermano del fallecido Daniel Bisogno, y Pati Chapoy tienen una fuerte enemistad. No obstante, la tensión llegó a otro nivel tras la reciente guerra de dimes y diretes en la que se han visto enfrascados. Ella sostiene que el conductor saqueó la casa de Daniel justo el día en que murió, mientras que Alex afirma que ella influyó en la muerte de su mamá.

En medio de todo esto, Mhoni Vidente hace una preocupante predicción que involucra a Alex y su familia, ¿su seguridad está en riesgo por culpa de la titular de ‘Ventaneando’? Esto es todo lo que dijo.

Alex B / Redes sociales

¿Por qué Alex Bisogno y Pati Chapoy están peleados?

Después de que Daniel Bisogno muriera en febrero de 2025, Pati Chapoy hizo unas declaraciones polémicas luego del problema suscitado entre Alex Bisogno y Cristina Riva Palacios, expareja de Daniel y madre de su única hija, con relación a los bienes del también actor.

Alex sostenía que su hermano había dejado estipulado que sus bienes se administraran para proteger a su hija, pero también al resto de sus familiares, principalmente a su papá, Don Cocho. En tanto que Cristina afirmaba que la pequeña era la única heredera y ella, como madre, era la única con la facultad de manejar las cosas de Daniel hasta que la niña cumpliera la mayoría de edad.

En aquel entonces, el expresentador de ‘Al extremo’ lanzó un comunicado diciendo que Cristina había cortado todo contacto con él y su familia. En medio de esta controversia, Pati apoyó a la expareja de Daniel y declaró que la única heredera es la menor. También acusó a Alex de ser un “mantenido”.

Esto provocó que ambos despotricaran contra el otro. Aunque por un tiempo parecía que las cosas se habían tranquilizado, todo estalló recientemente cuando Pati afirmó que Alex “saqueó” la casa de su hermano el día en que murió.

Ante esto, Alex ventiló que Pati, si bien no fue culpable de la muerte de su mamá, sí influyó al haber dado a conocer información sobre la salud de Daniel que este, aparentemente, no quería que se supiera. También le exigió que dejara de meterse con él o su familia, pues, de caso contrario, exhibiría sus más oscuros secretos.

Pati Chapoy / Redes sociales

Esta es la predicción de Mhoni Vidente sobre Alex Bisogno y su familia

En su más reciente programa, Mhoni Vidente habló de la pelea que hay entre Alex Bisogno y Pati Chapoy. La pitonisa dejó ver que los conflictos entre estos personajes están muy lejos de terminar, pero aclaró que, probablemente, la ley no estaría involucrada.

No obstante, lo preocupante de todo fue que afirmara haber previsto que ambos estarían “en riesgo”. Y es que la experta sostuvo que viene una “gran tragedia para ambas partes”.

“Alex Bisogno y la hermana, está el papá y quieras o no viene una tragedia porque la carta del diablo y la carta del As de espadas me está diciendo que viene una tragedia por las dos partes, por el programa de Ventaneando y la familia de Bisogno” Mhoni Vidente

Y agregó: “Las energías están tan pesadas. Las malas vibras, los malos deseos. No visualizo que lleguen a demanda legal, pero sí problemas de enfermedad, problemas de que alguien vaya a perder la vida, terriblemente”

Esta predicción no solo llega en medio de la polémica Alex B vs Pati Chapoy, sino también semanas después de que se especulara que, presuntamente, la periodista de espectáculos tendría problemas de salud.

¿Pati Chapoy tiene problemas de salud?

Hace algunas semanas, se viralizó un video en el que Pati Chapoy luce con una marca en la cara. Para muchos, esto fue una señal de que la famosa padece una grave enfermedad o se lastimó severamente el rostro.

Si bien Chapoy nunca ha hablado públicamente sobre tener algún tipo de condición grave, en su momento se llegó a decir que tenía vitíligo, una enfermedad autoinmune que afecta la piel. Se reportó que, presuntamente, estaría bajo tratamiento médico.

“La señora Patricia Chapoy supuesta y alegadamente, tiene una enfermedad que, gracias a Dios, no es mortal. No es nada preocupante, pero la señora está sumamente preocupada. Ha caído en depresión… Podría estar teniendo esta enfermedad que se llama vitíligo”, informó Kadri Paparazzi en ese momento.

