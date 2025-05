¿Alex Bisogno sin trabajo por culpa de Pati Chapoy? Hermano de Daniel Bisogno dice: “Están molestos conmigo”

El nombre de Daniel Bisogno ha estado en el ojo del huracán. Tras su muerte, el tema de su herencia acaparó los titulares luego que su hermano Alejandro expresó su preocupación por la gestión de la herencia, especialmente por las acciones de Cristina Riva Palacio, exesposa de Daniel Bisogno y madre de su hija.

Según Alejandro, Cristina cambió las cerraduras de la casa y restringió el acceso a las cenizas de Daniel, lo que generó tensiones familiares.

Las declaraciones de Alex detonaron un conflicto con Pati Chapoy quien le lanzó un fuerte mensaje a través de las cámaras de ‘Ventaneando’.

¿Qué dijo Pati Chapoy sobre Alex Bisogno y la disputa por la herencia de Daniel Bisogno contra Cristina Riva Palacio?

Pati Chapoy, conductora de ‘Ventaneando’, instó a Alejandro a cesar las declaraciones públicas y a no generar conflictos por la herencia. Señaló que esta corresponde legalmente a hija de Daniel y quien tenía que manejarla era la madre de la pequeña, Cristina Riva Palacio.

Eso no es todo, Chapoy indicó que las decisiones tomadas por Cristina fueron en beneficio de la menor, así como expresó que sabría muchas cosas de él. Por esta razón, lo mandó a trabajar.

“Vienes a crear descontentos que no vienen al caso. Tu preocupación en este momento es ponerte a trabajar y ayudar a tu padre. No metas cizañas. No hagas este tipo de documentos…Si quieres que yo abra la boca, el que va a quedar mal eres tú. Ya deja en paz a Cristina, ya deja en paz a la niña. Ponte a trabajar y cuida a tu papá. No te metas”, Pati Chapoy

¿Alex Bisogno no tiene oportunidades de trabajo por los señalamientos de Pati Chapoy?

Aunque, Alejandro Bisogno aclaró que no busca beneficios económicos de la herencia y que su intención es cumplir la voluntad de su hermano, así como el bienestar de su padre y la familia. En esta ocasión, habló con TVNotas y reveló cómo le afectaron emocional y laboralmente las declaraciones de Chapoy.

“Me dolieron mucho los señalamientos. Es peor dejar las cosas al aire y que se imaginen lo que quieran. Yo creo que le envenenaron el alma (a Chapoy). Yo creo que alguien llegó y le dijo muchas cosas. Lo que me dolió es que ella lo creyera y que fuera un: ‘Te creo a ti, tú ni me hables’. Siempre he creído que la verdad sale a flote. Todos los señalamientos se han ido aclarando”, dijo Alex.

Le preguntamos si los señalamientos de Pati lo afectaron para encontrar trabajo y esto nos dijo:

“A mi parecer sí (me afectaron laboralmente sus palabras). Inevitablemente, una figura como ella, con la trayectoria, con la credibilidad en el mundo del espectáculo, obviamente, si alguien que fue jefa de mi hermano durante tantos años y que además la queremos mucho, se voltee y diga: ´Tú fuiste y tú hiciste’, la gente inmediatamente va a voltear y decir: ‘¿Qué hizo el hermano?’. Le van a creer y yo creo que esos productores, televisoras, van a decir: ¿Este cuate en qué anda metido? O ¿qué tipo de persona es?’. Alex Bisogno

Agregó: “Sigo creyendo que la gente sabe quién soy. No tengo que dar explicaciones. Lo que tenía que aclarar ya lo aclaré, y tengo muchas otras pruebas. Yo fui muy allegado a mi hermano, la persona de confianza de Daniel hubiera sido incapaz en vida o después de su muerte, de tomar una cosa que no me pertenezca. Siempre le cuidé las espaldas, él a mí, como buenos hermanos que se llevaban y se querían”.

Sin embargo, detalló que ha recibido algunas propuestas, las cuales no le han convencido del todo.

“Me hicieron una propuesta para Anesma TV, con M de mañanita, pero decidí de momento no tomarlo. Me la quiero llevar tranquilo. También siento que últimamente he estado en muchas broncas, sin querer, y me gustaría evaluar si llega una propuesta, si me conviene o no, el sueldo, la participación, muchas cosas”. Alex B

“Me costó mucho trabajo empezar a conducir. Sé que lo de hoy es hacer tu canal. Me ofrecieron uno, me ponían el equipo y todo, pero ahí tienes que dividir ganancias y demás”, comentó.

“Amo la tele. Estoy ansioso por regresar, pero tiene que ser algo que por lo menos me dé para vivir. En este momento no sé si Azteca esté interesado en mi trabajo. Están enojados entre ellos porque yo ni enterado. Si te pones a leer el comunicado (que subió Alex en sus redes confirmando que Daniel no dejó testamento y las complicaciones que esto ha traído), en realidad no dice nada”. Alex Bisogno

Ahora, el conductor mencionó que está de manteles largos. Anunció que se unirá como imagen a Telmov. Incluso, mencionó que pudo haber sido obra de Daniel Bisogno, su hermano.

“A gozar esta nueva etapa!!!... Estoy seguro de que tú me mandaste este regalo en esta fecha tan especial”, escribió.

¿Los conductores de ‘Ventaneando’ mintieron sobre la salud de Daniel Bisogno?

Además, Alex Bisogno aclaró que los conductores de ‘Ventaneando’ no mintieron acerca del estado de salud de Daniel, sino que él fue responsable de brindar la información puntual de la situación de su hermano.

“No fue Ventaneando. Creo que eso también siento, puede ser uno de los motivos por los que a lo mejor estén molestos conmigo, porque yo era la persona al pendiente de Daniel: era el que firmaba las operaciones, quien daba los vistos buenos, platicaba con la doctora, el que más tiempo pasaba... El responsable era yo y de la misma manera en dar la información”, dijo Alex.

“Creo que la gente de ‘Ventaneando’ piensa que les mentí, que no les quería decir cómo estaba Daniel. Ellos tenían contacto directo con él cuando estaba bien, pero cuando salía de cirugías, de procedimientos, no podía contestar. Yo era quien respondía. Creo que esto influyó muchísimo en que a lo mejor estén disgustados conmigo por algo que no pasó”. Alex B

Alejandro agregó:

“No les mentí en nada. Daniel tenía un problema de salud que variaba de un momento a otro. Me presenté en Ventaneando y les dije: ‘La situación está así'. Pero al día siguiente, podía cambiar porque él tenía un problema de hígado que le podía quitar la vida en cualquier momento y después del trasplante, igual. Las cosas eran así de cambiantes en cualquier momento. Yo les podía decir: ‘Daniel va muy bien’, pero al día siguiente a lo mejor ya no”, declaró

¿Pati Chapoy quemó el sillón de Daniel Bisogno en ‘Ventaneando’?

En cuanto a las especulaciones de que Pati Chapoy habría mandado a quemar a el sillón de Daniel Bisogno en ‘Ventaneando’, Alex B dijo:

“No creo que Pati mandó a quemar su sillón. Ese último sillón naranja que ocupó Daniel, yo lo tendría como un recuerdo, igual haría lo mismo en Lagunilla Mi Barrio, en los teatros en los que trabajó tanto tiempo, con sus vestuarios, sus fotografías. Para la gente sería bonito si vas a ver la obra, de pronto ver el vestuario que ocupó Daniel. Pero no está en mis manos”. Alex B

Al momento, Pati Chapoy no se ha pronunciado con respecto a las declaraciones de Alex B. ¿Será que habrá replica en ‘Ventaneando’?