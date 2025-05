Herencia de Daniel Bisogno: Familia busca albacea externo ante sospechas de vínculos de Cristina con robo

Los problemas que se han suscitado tras la muerte de Daniel Bisogno por no haber dejado un testamento tendrán una solución a muy largo plazo, ya que los juicios sucesorios suelen ser muy tardados.

Una persona cercana a la familia Bisogno, que pidió permanecer en el anonimato, nos contó algunos detalles sobre qué hay detrás de las acciones legales que emprende Concho Bisogno, padre del conductor, en la demanda de sucesión testamentaria.

Daniel Bisogno con su papá y hermano Alex B / Archivo TVNotas

Mira: ¿Pati Chapoy vs. Alex Bisogno? La conductora de ‘Ventaneando’ lanza misterioso mensaje: “Para aplacar el ego”

¿Por qué la familia de Daniel Bisogno desconfía de Cristina Riva Palacio, exesposa del conductor?

“Se van a juntar 2 denuncias sucesorias. La que viene de parte del papá de Bisogno y la de su exesposa, Cristina (por tener la patria potestad y la guarda y custodia de la menor). La del padre es por ser dependiente económico del fallecido. Ambos tienen derecho a llevar el procedimiento. La familia de Daniel busca que se nombre un albacea externo, que no sea la mamá, porque hay conflicto de intereses. Se sabe que la mamá tiene antecedentes, por parte de su papá, supuestamente por haber cometido unos fraudes”.

“Ella varias veces comentó que quería la administración de los bienes y se puede presumir que puede dilapidarlos. La voluntad de Daniel fue que hasta que la niña cumpliera 18 años, pudiera tener control. En caso de que se le dé el albaceazgo, se buscará que se tenga un control externo y se le pedirá rendición de cuentas”. Fuente de TVNotas

Alex B y Cristina Riva Palacio pelean por la herencia de Daniel Bisogno / IG: @alexbbisogno / YT

¿Qué otras denuncias están relacionadas con el entorno de Daniel Bisogno?

“Hay otra denuncia. Esa la puso Daniel el año pasado. Está en proceso de investigación y fue en contra de una empleada doméstica, por robo. Desconozco la cantidad de lo robado. La cuestión es que estuvieron extorsionando a la empleada que recomendó Cristina. Le sacaron varios bienes. Le hablaron por teléfono durante varias horas y le sacaron información, dinero, bienes”.

Además, agregó:

“Ella está localizable. Ya existe la carpeta en su contra. Ya tiene investigación desde hace tiempo. Aún no está vinculada a proceso, porque no ha terminado la investigación. Está perfectamente ubicada. No hay manera de que huya”. Fuente de TVNotas

¿Planea la familia Bisogno demandar a Pati Chapoy por difamación?

“También piensan si ponen o no una demanda en contra de Pati Chapoy, porque incita a que piensen que Alejandro es quien hace ciertas cosas y amenaza con que va a decir otras. Que diga lo que quiera. Nada más que tenga cuidado con lo que dice, porque es figura pública y todo puede ser usado en su contra. Hay que analizar sobre qué va la demanda: Por daño moral, difamación”.

“Hay otro problema con 2 camionetas, y no se sabe si también habrá un tema legal. Hasta el momento, estaban en la casa de Daniel. Una la usa Cristina y está a nombre de la mamá de Daniel (María Aracely), porque él se la endosó hace mucho tiempo. Esa camioneta ya tiene propietario, pues la vendieron antes de que él muriera. El que la compró la exige. Esta persona podría demandar a quien tenga la camioneta. La otra no sé a nombre de quién está, pero también tiene que entregarla. Por este tema puede haber otra demanda, por abuso de confianza”.

¿El papá de Daniel Bisogno tiene derecho a pensión?

Respecto al futuro del papá de Daniel Bisogno, nuestra fuente reveló:

“En cuanto a la denuncia intestamentaria, al papá de Daniel también le corresponde la pensión alimentaria por ser dependiente económico. Cada hijo tiene obligación de dar. Aquí, como había una dependencia económica, esta continúa, y la obligación pasa a la sucesión”.

“Este juicio, como todas las sucesiones, va a tardar mucho. Al momento de hacer el inventario y avalúo deben ponerse todas las deudas y todos los bienes que se tienen. Hasta donde sé, no hay adeudos. En caso de las propiedades, si hay créditos hipotecarios, tienen un seguro y, cuando fallece la persona, las deudas quedan liquidadas”, concluyó.

Lee: Pati Chapoy habría tomado drástica decisión en el set de ‘Ventaneando’ tras muerte de Bisogno ¿Qué hizo?

¿Qué dijo Pati Chapoy sobre el comunicado de Alejandro Bisogno?

En una emisión de Ventaneando, en abril, luego de que Alex publicara el comunicado, la conductora expresó: “Anoche, Alejandro Bisogno emitió un comunicado confirmando, entre otras cosas, que no sabía dónde estaban las cenizas de su hermano. También dijo que no dictó su testamento, que eso ha provocado que la familia empiece una situación complicada. Déjame decirte, Alejandro, que la situación no está complicada y está muy clara”.

“Las 3 propiedades de Daniel Bisogno pasarán a manos de su hija, su única heredera. ¿Quién va a administrar ese patrimonio? Pues su mamá, que es a quien le corresponde. Yo no sé en qué estés pensando tú, Alejandro. Me entero de que tienes interés en ser quien administre el legado de tu hermano. Estás muy equivocado, porque eso le corresponde única y exclusivamente a su hija y a su mamá”.

“No entiendo por qué pusiste ese comunicado, sabiendo que tú llevaste las cenizas de tu hermano a casa de tu papá. Están al lado de las cenizas de tu mamá. ¿Para qué empezar a crear descontentos, a crear situaciones que no vienen al caso? Creo que en este momento tu preocupación es ponerte a trabajar y ayudar a tu papá, que es una persona que en este momento sigue lamentando, como muchos de nosotros, el fallecimiento de Daniel. Lo único que está pidiendo es vivir en paz y en armonía. No metas cizañas. No hagas este tipo de documentos que lo único que hacen es que todo el mundo crea que hay problemas. No hay problemas. El problema está en tu cabecita. Si te estás erigiendo como el jefe de la familia, lo primero que tienes que hacer es ponerte a trabajar y ayudar a tu papá, que es lo que te corresponde…”

“Ya deja en paz a Cristina, ya deja en paz a la niña, ponte a trabajar y cuida a tu papá”. Pati Chapoy

Mira: Pati Chapoy sorprende a la hija de Daniel Bisogno con un regalo que conmovió a todos

“Que Alejandro le pare, que deje de hablar y de emitir comunicados. No es un niño, y el tiro por la culata va a ser para él, porque ya hay una abogada que está poniendo todo en orden. Si se cambió la chapa de la casa del Pedregal, fue por una razón, Alejandro, y tú lo sabes. Tú sabes quién se metió a esa casa y quién prácticamente le robó a Daniel, a la hija de Daniel, en esa casa”.

“Si todo el mundo estamos en paz y de pronto este, yo no sé, si se bebió todo el vino que encontró y escribió ese comunicado, no viene al caso. En fin” Pati Chapoy

Para más notas sobre tus celebridades favoritas, busca la versión impresa y/o digital de tu revista TVNotas , ¡No te pierdas! También nos puedes encontrar en tu plataforma de pódcast preferida .