Pati Chapoy sorprende a la hija de Daniel Bisogno con un regalo que conmovió a todos

En medio de la polémica familiar que envuelve la herencia del fallecido conductor Daniel Bisogno, un emotivo gesto capturó la atención del público durante la emisión del programa Ventaneando.

Pati Chapoy, títular del espacio de espectáculos, protagonizó un entrañable reencuentro con la hija de Bisogno, hija del presentador, fallecido el pasado 20 de febrero.

Acompañada por su madre, Cristina Riva Palacio, la niña fue recibida con afecto por el equipo del programa el lunes 5 de mayo con una sorpresa. Chapoy le entregó un obsequio por el Día del Niño y la llamó con cariño “la consentida”.

¿Qué le regaló Pati Chapoy a la hija de Daniel Bisogno por el Día del Niño?

Pati Chapoy le obsequió un conjunto rosa con una playera y pantalón con brillitos. La hija de Daniel Bisogno agradeció el gesto de Pati: “Está muy bonito. Me lo voy a poner mañana”.

“Espero que te guste. Todo el equipo de ‘Ventaneando’ trabajando para ti que eres una de las consentidas de esta producción”

En el video se ve también a Monica Castañeda darle un obsequio a la nena, que fue la adoración de Daniel Bisogno. Mónica también optó por ropa y le entregó una chamarra plateada.

La escena, difundida también en redes sociales, generó una ola de comentarios de apoyo hacia la pequeña y reconocimiento al equipo de Ventaneando por mantener la cercanía con la hija del ‘Muñe’.

Algunos de los mensajes compartidos por los seguidores del programa en redes fueron:

“Pati la quiere mucho” ,

, “Su papá estaría feliz de ver cómo la cuidan”.

Este reencuentro se da en un momento particularmente tenso. La controversia entre Pati Chapoy y Alex Bisogno, hermano de Daniel, escaló recientemente tras una serie de declaraciones públicas sobre la herencia del conductor, quien no dejó testamento.

¿Qué problema hay con la herencia de Daniel Bisogno?

Alex Bisogno difundió un comunicado señalando que su familia ha sido excluida del proceso de administración de bienes. Aseguró que su padre no ha podido visitar las cenizas de Daniel, pues la madre de su hija, Cristina Riva Palacio, habría cambiado las cerraduras del domicilio donde estaban resguardadas.

También pidió públicamente que se restableciera el contacto familiar.

La respuesta de Chapoy no tardó en llegar. En la emisión del 14 de abril, la periodista se dirigió directamente a Alex, defendiendo a Cristina como legítima administradora del patrimonio de Daniel y acusando al conductor de “crear conflictos con la herencia”

“Vienes a crear descontentos que no vienen al caso. Tu preocupación en este momento es ponerte a trabajar y ayudar a tu padre. No metas cizañas. No hagas este tipo de documentos. El problema está en tu cabecita. Si te estás dirigiendo como el jefe de la familia, lo primero que tienes que hacer es ponerte a trabajar y cuidar de tu papá. Eso te corresponde. Tú eres el hijo. Daniel ya se murió. Daniel fue muy generoso contigo”, sentenció Chapoy

Aunque la tensión familiar en torno al legado de Daniel Bisogno continúa latente. Pati Chapoy y el equipo de ‘Ventaneando’ está al pendiente de la hija de Daniel Bisogno. Se sabe que para la niña, Pati es como una tía, que siempre ha manifestado su cariño.

