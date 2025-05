¿Ahora sí se casó Ana Gabriel? Circula un audio supuestamente de Pati Chapoy que da la exclusiva

Circula un audio en redes donde la voz supuestamente de Pati Chapoy revela la boda privada de Ana Gabriel. ¿Ahora sí se casó? ¿Con quién se casó? Te contamos.

Instagram: anagabrieloficial

Te puede interesar: Ana Gabriel sigue siendo la favorita del público y así lo demostró en su concierto

¿Ana Gabriel se casó?

Desde el mediados del 2024 corrió el rumor de que Ana Gabriel se habría casado pues, luego de atravesar una temporada difícil a causa de una neumonía, la cantante agradeció a sus seguidores por los buenos deseos y el apoyo mediante un ‘en vivo’, pero hubo un detalle en particular que llamó la atención: un anillo de bodas.

A raíz de esto el periodista mexicano Jorge Carbajal reveló en el programa ‘En shock’ que la intérprete de ‘Es demasiado tarde’ se habría casado en secreto con una fan peruana llamada Silvana Rojas. Sin embargo, la cantante no tardaría en desmentirlo en un concierto en Guadalajara:

“Para esos, yo no me he casado, aunque se diga lo contrario. Yo ya me río de todo esto”, aseguró Ana Gabriel.

No obstante, ante los rumores persistentes, la cantante volvió a hablar al respecto el año pasado y explicó de nueva cuenta sobre el anillo:

“Lo he dicho siempre. Mexicana por nacimiento, colombiana por adopción, un noviazgo muy largo con Chile y casada con República Dominicana”, sentenció ‘la Diva de América’.

Con esto quedó aclarado en aquella ocasión que no había tal boda. Entonces ¿por qué sale ahora que supuestamente Ana Gabriel se casó? Esto se sabe.

No te pierdas: Ana Gabriel ¿protagoniza encontronazo con una fan en pleno concierto? VIDEO

¿Pati Chapoy da exclusiva de boda de Ana Gabriel?

¿Ahora sí se casó? Recientemente se hizo viral en redes sociales un audio en el que supuestamente se oye la voz de Pati Chapoy revelar la exclusiva de la boda de Ana Gabriel. Según el audio en el que presuntamente se escucha la voz de la periodista de ‘Ventaneando’ se afirma que la cantante se habría casado con Ana María ‘la doctora’ Polo en una ceremonia privada.

Sin embargo, dicho audio ya fue desmentido por el youtuber Michell Rubalcava. El audio no es real sino que se hizo con inteligencia artificial. En el audio, se relata que la boda habría sido en Miami, Estados Unidos; únicamente con seres queridos y de confianza presentes. Esta noticia es falsa.

Según Rubalcava, ‘la doctora Polo’ ya está casada e incluso tiene hijos, además de recordar los rumores del año pasado sobre la boda de ‘la Luna de América’ con una fan, que también ya se aclararon como falsos.

Así lo dijo (en el min 1:13:00):

Lee también: Aseguran que Pati Chapoy fue víctima de robo de información confidencial delicada

Pati Chapoy víctima de la inteligencia artificial

Esta no ha sido la primera vez que se usa la imagen de Pati Chapoy mediante inteligencia artificial para engañar o sacar provecho de ella. En marzo de este año la periodista se mostró molesta luego de descubrir que su imagen era utilizada con frecuencia en campañas de productos milagrosos sin su permiso.

En pleno programa de ‘Ventaneando’, la conductora junto a sus compañeros mostrarían ese video bajo la advertencia de que era falso y no debían creer en él si llegaban a verlo, también recordó la situación de un caso similar con la actriz María Victoria donde usaron su imagen para una estafa virtual.

Junto a sus compañeras Rosario Murrieta y Mónica Castañeada, Pati Chapoy advirtió que procedería legalmente contra los responsables de esa campaña, pues su imagen está registrada por derechos de autor.

Sobre el audio que circula con la noticia falsa de la boda de Ana Gabriel con una voz que parece la de Pati Chapoy creada con inteligencia artificial, la conductora aún no se ha pronunciado.