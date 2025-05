Aseguran que Pati Chapoy fue víctima de robo de información confidencial delicada

Este fin de semana, la cuenta de X conocida como ‘La tía Sandra’ difundió una versión que ha causado inquietud en el medio del espectáculo: un supuesto robo de información confidencial que afectaría directamente a la periodista Pati Chapoy, figura central del programa ‘Ventaneando’ de TV Azteca.

El señalamiento aparece en un momento particularmente sensible para Chapoy, quien aún enfrenta el duelo tras el fallecimiento de su amigos y colaboradores de ‘Ventaneando’ más queridos: Daniel Bisogno, ocurrido en febrero pasado.

Paty Chapoy habría sido víctima de robo de información confidencial

Según lo reportado en X por la cuenta de ‘La tía Sandra’, el equipo de la conductora notó recientemente la ausencia de varios objetos personales.

“Se reporta el robo de material confidencial a PATI CHAPOY: documentos, expedientes, carpetas, discos duros y memorias USBs con información delicada que podría comprometerla a nivel personal y legal. El equipo notó el faltante apenas este fin de semana”, se lee en la publicación.

Aunque la cuenta no precisa la información el lugar ni las circunstancias del supuesto robo, el señalamiento ha encendido las alarmas. Se trataría tanto de archivos físicos como de dispositivos de almacenamiento digital, lo que ha abierto la puerta a diversas especulaciones.

¿Qué información le habrían robado a Pati Chapoy?

Aunque no se detallan los contenidos, el tono del mensaje sugiere que podría haber documentos relacionados con su carrera profesional, decisiones editoriales pasadas o vínculos laborales delicados.

El misterio ha dado pie a versiones que van desde conflictos legales hasta posibles escándalos personales aún no revelados.

Hasta el momento, Pati Chapoy no se ha pronunciado ante este rumor.

Cabe destacar que Chapoy ha estado al frente de Ventaneando desde su estreno en enero de 1996. Acumula ya más de 28 años liderando uno de los programas de espectáculos más longevos y polémicos de la televisión mexicana.

Pati Chapoy apoya a la ex de Daniel Bisogno en conflicto por herencia

Recientemente, Pati Chapoy generó polémica luego de que pidiera a Alex B no crear conflictos por la herencia de Daniel Bisogno, quien no dejo testamento. La conductora mostró su apoyo a Cristina Riva Palacio, ex de Bisogno y madre de su hija.

La presentadora le advirtió a su colega que se “tranquilizara” o, en caso contrario, revelará muchas cosas que no le conviene que se sepan: “Si quieres que yo abra la boca, el que va a quedar mal eres tú. Ya deja en paz a Cristina, ya deja en paz a la niña. Ponte a trabajar y cuida a tu papá. No te metas”, indicó.

