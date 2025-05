Raquel Bigorra rompe el silencio y se solidariza con Alex Bisogno en pleito con Pati Chapoy

En medio del escándalo por la disputa legal y mediática entre Alex Bisogno y Pati Chapoy por la herencia del fallecido conductor Daniel Bisogno, una figura inesperada salió a hablar: Raquel Bigorra.

Desde hace años la actriz, no tenía relación con Daniel ni relación cercana con el hermano del presentador, la conductora cubana decidió expresarse públicamente en su defensa, asegurando que empatiza con su situación y recordando que ella también fue víctima de señalamientos por parte de Ventaneando.

Las declaraciones de Bigorra llegan en un momento de alta tensión, ya que Pati Chapoy ha acusado directamente a Alex de querer apropiarse de la herencia de su hermano e, incluso, de lucrar con información sobre su estado de salud. Ante esto, Raquel no dudó en hacer memoria de la campaña mediática que enfrentó en 2019, cuando fue señalada de haber vendido información privada de Daniel Bisogno a una revista.

Amiga de Pati Chapoy expone a Alex B / IG: @alexbbisogno Seguir /@chapoypati

Mira: Raquel Bigorra rompe el silencio sobre la polémica con Daniel Bisogno: "¿Disculparme de qué?”

¿Qué dijo Raquel Bigorra sobre el conflicto entre Alex Bisogno y Pati Chapoy?

Durante un reciente encuentro con medios de comunicación, Raquel Bigorra fue cuestionada sobre las tensiones públicas entre Alex Bisogno y la titular de Ventaneando, Pati Chapoy. Sin dar una postura directa que avivara el fuego, la cubana prefirió hablar desde la empatía, pidiendo respeto hacia la memoria de Daniel Bisogno.

“Si tuviera un micrófono en mano y estuviera al aire, a lo mejor estaría metida en aprietos si estuviera obligada a comentar. Gracias a Dios, en este momento no tengo obligación emitir algún tipo de comentario. Creo que hay que tocarse el corazón y ser sensibles. No me gustaría que, por algún tipo de comentario, le cayera algún tipo de hate”, dijo Bigorra sin entrar en polémica.

Aunque aclaró que no tiene una relación cercana con Alex B desde hace cinco años, aseguró que comprende la dureza del momento que él atraviesa y pidió dejar de lado los juicios rápidos.

“Es una familia que está pasando un luto ya para qué le cargas la mano” Raquel Bigorra

Alex B y Daniel Bisogno / Redes sociales

Mira: Raquel Bigorra revela si le hizo magia negra a Daniel Bisogno para que se enfermara

¿Qué opina Bigorra sobre las acusaciones contra Alex Bisogno?

En cuanto a los señalamientos de que Alex Bisogno supuestamente filtró información sobre la salud de su hermano Daniel, Raquel fue enfática en asegurar que el único mal que produce quien pasa información son las criticas cuando se descubre la verdad:

“El que se dedique a esto y pretenda que no lo van a cachar (por vender información), no hay manera. A ver, hay cosas que son muy privadas y que a veces el círculo cercano sale, dice, investiga. Ya tienen paparazzi en los hospitales. Tienen paparazzi en las funerarias. Tienen paparazzi en todos lados. Entonces, bueno, pero no me hace sentir bien el decir: ‘Ay, no, ya vieron. No fui yo. Fue él.’ No me parece, ni siquiera me alegra. Al contrario, porque todo eso genera un hate muy feo y cargarlo no está fácil. No me da alegría de que ya no soy yo, ya le cargaron la mano a otro. No me da”, comentó Raquel.

Sin justificar a Alex ni confirmar su inocencia, Bigorra hizo un llamado a la responsabilidad mediática

Mira: Raquel Bigorra revela cómo vivió la ruptura de su amistad con Daniel Bisogno

¿Bigorra también fue atacada por Ventaneando?

La actriz y presentadora recordó la forma como fue juzgada duramente por el programa Ventaneando, liderado por Chapoy, cuando en 2019 fue acusada de manipular a la entonces esposa de Daniel Bisogno, Cristina Riva Palacio, y de vender información a los medios. A pesar de la controversia y los señalamientos, Raquel se mantuvo en silencio por respeto, según explicó.

“A mí me inventaron tantas cosas”, afirmó contundente, asegurando que no se sintió obligada a salir a defenderse en su momento, aunque tenía mucho qué decir. “No libras la culpa de uno por echársela al otro. Eso no me hace más ni menos feliz”, añadió.

Pese a su apoyo verbal a Alex, Raquel Bigorra dejó claro que no ha tenido contacto reciente con él. Su distanciamiento data de hace más de cinco años, y aunque hubo una amistad previa, los escándalos mediáticos deterioraron la relación. Ahora, también salió a la luz que la hija de Raquel y la hija de Daniel competirían por el mismo papel protagónico en una obra de teatro.