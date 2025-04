Raquel Bigorra revela cómo vivió la ruptura de su amistad con Daniel Bisogno

La conductora Raquel Bigorra hizo nuevas revelaciones sobre el gran problema que tuvo con el fallecido conductor de ‘Ventaneando’ Daniel Bisogno. Aunque hace algunas semanas, la exconcursante de ‘La casa de los famosos México’ dijo que no tenía por qué disculparse, ahora parece que hay cosas que quedaron por expresar al presentador y actor.

En una entrevista con la periodista Vicky López, Raquel Bigorra fue cuestionada una vez más sobre los motivos que la llevaron a distanciarse definitivamente de Daniel Bisogno, con quien llegó a tener una gran amistad.

Cortesía de la cantante / Archivo TVNotas

¿Por qué se terminó la amistad de Daniel Bisogno y Raquel Bigorra?

En 2019 se fracturó por completo la amistad de varios años entre Daniel Bisogno y Raquel Bigorra, luego de que él la acusara de presuntamente filtrar información de su vida privada y se llegó a especular que la cubana le había hecho magia negra a Daniel.

La amistad entre Bisogno y Bigorra llegó a ser tan fraternal que él fue el padrino de la hija de Raquel y ella, por su parte, fue su gran cómplice en momentos importantes de su vida como relaciones sentimentales y equipos de trabajo. Juntos compartieron proyectos como ‘Tempranito’, ‘Viva la mañana’ y su propio show ‘Raquel y Daniel’.

Raquel Bigorra / Redes sociales

¿Raquel Bigorra pudo haber atentado contra su vida por conflicto con Bisogno?

La conductora explicó en la entrevista que después del escándalo, su imagen se vio severamente afectada y puso en duda los motivos que llevaron a Daniel a despotricar en su contra. Bigorra aclaró que ella nunca vendió información de su examigo y agradeció a su red de apoyo, por haberla ayudado en esos momentos difíciles. Sin embargo, reconoció que también su círculo social se vio disminuido por el fuerte problema con Daniel.

“Había amigos que me hablaban para externarme su apoyo y lo agradecía, pero no los volvía a ver, porque no quería que me involucraran. Necesitaba sanar. Lo que viví fue muy desagradable, estaba de gira y me sacaron del teatro… ", dijo Bigorra.

Y añadió: “Fue horrible la que yo pasé. La calumnia fue muy grande, que a lo mejor si yo hubiera sido otro tipo de artista, yo lo hubiera podido aprovechar, haberme vuelto más mediática o sui.. Cuando tú tienes un pe... mediático tan fuerte encima de ti, si tú no tienes familia —mis ancestros, mis amigos de toda la vida— yo me hubiera vuelto loca. Me sentía en el hoyo”, explicó Raquel.

La presentadora dijo que tuvo momentos de desesperación después del escándalo. / Raquel Bigorra.

¿Raquel Bigorra pensó en demandar a Daniel Bisogno por difamación?

La presentadora compartió además que nunca tuvo la intención de demandar a Daniel Bisogno, pues confiaba en que el tiempo le daría la razón y aseguró que ella siempre tuvo la consciencia muy tranquila. Sin embargo, reconoció que su esposo sí la aconsejaba para tomar medidas legales.

“Al principio mi esposo no entendía por qué yo no quería demandar, pero le decía: '¿Te imaginas el dolor que va a ser para mí ver en un juicio a una persona que yo quise tanto?’, y al final, yo sabía que todo se iba a acomodar, porque ya sin ser parte de su círculo, le seguían sacando cosas”, dijo Raquel.

