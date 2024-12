Raquel Bigorra responde a Ana María Alvarado y revela si por su culpa la corrieron de ‘Venga la alegría’

Hace algunas semanas, Ana María Alvarado fue la invitada estelar de ‘El Mitangrit’ de TVNotas, conducido por Horacio Villalobos. Durante la conversación, recordó cómo fue que la corrieron de ‘Venga la alegría’ por culpa de Raquel Bigorra.

La conductora de ‘Sale el sol’ contó que había regresado de unas vacaciones cuando recibió un mensaje notificándole que ya no formaba parte del matutino de TV Azteca, sin decirle el motivo.

Al investigar más a fondo, descubrió que Raquel Bigorra le dijo a Roberto Romagnoli, productor del programa en aquel entonces, que se necesitaba una “cara fresca” en pantalla, pues ella ya estaba “muy vista”.

Si bien, aparentemente, todo fue un comentario, Romagnoli decidió hacerle caso, al parecer, por los años de amistad que tenía con la cubana.

“Raquel Bigorra dijo: ‘Como que Anita está muy vista. Ahorita que anda de vacaciones, ¿por qué no la cambiamos o ponemos a alguien más?’, porque ella quería meter a Matilde Obregón, que con Matilde yo me llevo muy bien y ella no tuvo nada que ver en esto” Ana María Alvarado

Ana María Alvarado / Redes sociales

Te podría interesar: Exconductora de ‘Venga la alegría’ revela que la corrieron ¿por culpa de Raquel Bigorra? ¿Qué pasó?

¿Raquel Bigorra sí fue la responsable de que Ana María Alvarado fuera despedida de VLA?

En un reciente encuentro con la prensa, Raquel Bigorra dijo estar sorprendida de que Ana María Alvarado volviera a hablar del tema, pues siempre han tenido una relación cordial. Incluso, comentó que hace poco se la había encontrado y ella le dio un caluroso abrazo.

“También es diciembre, a lo mejor no hay chismes. Hay que hacer lives, esto ya cambió. Me la encontré en la XEW, tan cariñosa, vino a abrazarme, a platicar conmigo. Lindísima”, manifestó.

La exparticipante de ‘La casa de los famosos México’ se dijo estar acostumbrada a que le “inventen cosas”, por lo que no está molesta de que la sigan culpando del despido de Ana María.

Raquel Bigorra “Antes me enojaba, (decía) ‘¿por qué me inventan?’, y ahora ya hasta agradeces porque, si no, no hablan de mí, es parte. En su momento, sí me afectó porque mucha gente te avienta hate y el hate es canijo, pero, con el tiempo, entendí que era parte del show”

No te pierdas: Maxine Woodside y Ana María: La Reina de la radio habla del proceso legal por la demanda de la conductora

¿Raquel Bigorra está molesta con Ana María Alvarado?

Pese a todo, la cubana manifestó no estar enojada con Ana María por volver a hablar del asunto. Incluso, le deseó lo mejor a ella y sus hijos, recordando que, durante su época trabajando juntas, siempre fue muy amable.

También aprovechó las cámaras para decir que no es una persona conflictiva o exigente en sus trabajos.

“La gente que ha trabajado conmigo te dirán que no soy de las que se queja. Aguanto vara. Mi marido me dice: ‘Ya no vayas’, pero yo digo: ‘Todo pasa’. Si la gente no quiere conmigo, es otra cosa, pero que yo haya hecho una cosa así con ella (Ana María), jamás”, sostuvo.

Raquel Bigorra / Redes sociales

Ana María Alvarado no tiene rencor por su despido de ‘Venga la alegría’

Hasta el momento, Ana María no ha respondido a las declaraciones de Raquel. Sin embargo, durante la entrevista para ‘El Mitangrit de TVNotas’, afirmó no estar molesta por su despido de ‘Venga la alegría’, pues le permitió conocer personas a las que hasta el día de hoy considera sus amigos.

Recordemos que la también periodista trabajó en el matutino de TV Azteca, en la sección de espectáculos, desde 2006 hasta el 2010. Checa todo lo que dijo sobre su experiencia en el programa dando clic aquí.

Mira: Ana María Alvarado ¿podría ser la nueva Shanik Berman? Revela si participará en LCDLFMX para 2025