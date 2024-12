Exconductora de ‘Venga la alegría’ revela que la corrieron ¿por culpa de Raquel Bigorra? ¿Qué pasó?

En el más reciente episodio de ‘El mitangrit de TVNotas’, conducido por Horacio Villalobos, Ana María Alvarado, quien en su momento trabajó para ‘Venga la alegría’, confesó que la corrieron del matutino de TV Azteca por culpa de Raquel Bigorra.

Recordemos que la actual presentadora de ‘Sale el sol’ estuvo en los inicios de ‘VLA’, colaborando en la sección de espectáculos. Se incorporó en 2006 y dejó el programa en 2010.

Durante la conversación con Horacio Villalobos, Ana María dijo que, pese a todo, su experiencia en el programa había sido positiva, pues tuvo la oportunidad de conocer a grandes celebridades como Omar Fierro y Betty Monroe.

A Ana María Alvarado la corrieron de ‘VLA’ ¡mientras estaba de vacaciones!

La también periodista de espectáculos contó que, tras regresar de unas vacaciones por España, recibió un mensaje notificándole que ya no formaba parte de ‘Venga la alegría’.

Al recibir la noticia, rompió en llanto y su esposo, que se encontraba con ella en ese momento, trató de consolarla, pensando que estaba triste debido a que todavía no le habían regresado una maleta en el aeropuerto.

Ana María Alvarado “Llego al aeropuerto y llamada tras llamada. Yo decía ‘¿qué pasa?, ¿qué será?, ya necesitan mi presencia’. Me voy de viaje, regreso, mil llamadas, para eso se pierde mi maleta. Empiezo a oír los mensajes, empiezo a llorar y me dice mi marido ‘no te preocupes, la maleta va a llegar’ y yo de ‘no es por la maleta, es que me dijeron que ya no regrese a ‘Venga la alegría’”

¿Raquel Bigorra fue la culpable de que Ana María Alvarado no regresara a ‘VLA’?

La presentadora señaló que la despidieron sin darle un motivo, por lo que se puso a investigar y descubrió que Raquel Bigorra le comentó a los ejecutivos que necesitaban a “alguien nuevo”, pues ella ya estaba “muy vista”.

“Raquel Bigorra dijo: ‘Como que Anita está muy vista. Ahorita que anda de vacaciones, ¿por qué no la cambiamos o ponemos a alguien más?’, porque ella quería meter a Matilde Obregón, que con Matilde yo me llevo muy bien y ella no tuvo nada que ver en esto”, manifestó.

Aunque aparentemente solo fue un comentario, Roberto Romagnoli, el productor de aquel entonces, decidió hacerle caso por los años de amistad que tenían: “Él fue quien dio la orden y dijo: ‘Ya quítenla y pongan a Matilde’”, indicó.

Ana María Alvarado revela que padece de epilepsia

En otros temas, Ana María Alvarado confesó que, hace algunos años, fue diagnosticada con epilepsia, una enfermedad que provoca convulsiones en el cuerpo. Sin embargo, ha logrado llevar una vida normal gracias a su tratamiento.

“Aparte me dio epilepsia de grande, lo cual no entiendo, porque normalmente se da de niño. Con los medicamentos, puedes llevar una vida normal. Solo que hay ciertas actividades que no puedes hacer. Trato de estar tranquila, pero hay cosas que me alteran y mi cuerpo me avisa. Me echo mi medicina, una dosis extra que tengo autorizada”, señaló.

