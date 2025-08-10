¿Sergio Sepúlveda abandona “Venga la alegría”? Rompe el silencio tras ausencia en el matutino

Durante casi dos décadas, Sergio Sepúlveda se ha convertido en uno de los rostros más emblemáticos de “Venga la alegría” (VLA), el matutino estrella de TV Azteca. Su carisma, profesionalismo y cercanía con el público lo han consolidado como un pilar del programa.

Sin embargo, en los últimos días su ausencia en pantalla ha encendido las alarmas entre los seguidores, quienes no han dudado en preguntarse si el conductor dejará el proyecto después de tanto tiempo, pues en los últimos años “Venga la alegría” ha tenido diversos cambios en su elenco.

Los rumores comenzaron a circular cuando Sepúlveda dejó de aparecer en las transmisiones en vivo. En redes sociales, los fans manifestaron su preocupación y curiosidad sobre el paradero del presentador. ¿Problemas internos? ¿Cambios en el elenco? La realidad, como él mismo reveló, es mucho más tranquila.

Sergio Sepúlveda revela motivo por el cuál se ausentó de Venga la alegría esta semana.

Sergio Sepúlveda rompe el silencio sobre su ausencia en “Venga la alegría”

A través de sus redes sociales, donde reúne a más de dos millones de seguidores, el conductor compartió la verdadera razón de su repentina ausencia: unas merecidas vacaciones. Lejos de cualquier drama televisivo, Sepúlveda decidió tomarse unos días para descansar y recargar energías después de una intensa temporada de trabajo.

En su cuenta de Instagram, publicó fotografías desde Washington, Estados Unidos, en las que se le ve disfrutando de la capital norteamericana junto a su familia. Sus compañeros de “Venga la alegría” no tardaron en reaccionar, enviándole mensajes de cariño y deseándole felices vacaciones en redes.

Pero las vacaciones no terminaron ahí. Poco después, el presentador de “Difícil de Creer” sorprendió a sus seguidores con nuevas imágenes, esta vez desde un destino mucho más tropical: el Caribe mexicano. Entre playas de arena blanca y aguas cristalinas, Sepúlveda continúa disfrutando de su descanso, siempre acompañado de su familia.

“Se logró, seguimos de vacaciones, pero se logró el gym” compartió Sepúlveda en una de sus historias de Instagram.

Estas publicaciones confirmaron que su ausencia en el foro no se debe a una salida definitiva ni a problemas con la producción, sino a un periodo planeado de descanso.

¿Cuándo regresa Sergio Sepúlveda a “Venga la alegría”?

Aunque Sergio Sepúlveda no ha anunciado una fecha exacta para su regreso, todo indica que su vuelta a la pantalla será en las próximas semanas, una vez finalice su periodo vacacional. El conductor, que ha formado parte de “Venga la alegría” desde sus primeras emisiones, se ha ganado el cariño del público gracias a secciones como “Lo Increíble pero cierto”, así como por su papel en coberturas especiales y transmisiones importantes para TV Azteca.

La noticia de su ausencia generó especulaciones, pero los propios mensajes y fotos de Sepúlveda han despejado cualquier duda: su lugar en “Venga la alegría” sigue intacto. Tras 19 años de trayectoria en el matutino, su figura es parte esencial del equipo, y su regreso será esperado con entusiasmo por televidentes y compañeros.

Por ahora, Sergio Sepúlveda sigue disfrutando de unos días de descanso, recordando a todos que incluso los conductores más incansables necesitan un respiro antes de volver a la rutina que los ha convertido en referentes de la televisión mexicana.

¿Quiénes son los conductores de “Venga la alegría” entre semana?

Los conductores principales de “Venga la alegría” entre semana son:

Sergio Sepúlveda

Ricardo Casares

Patricio Borghetti

Viviann Baeza

Capi Pérez

Kristal Silva

Mauricio Barcelata

Enrique Mayagoitia

Luz Elena González

Este equipo ofrece diversidad y frescura al público de matutino de TV Azteca que ofrece varias secciones para sus televidentes.

