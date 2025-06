Sergio Sepúlveda rompe el silencio sobre el pleito de Alberto del Río en ‘VLA'; ¿Una persona salió herida?

El pasado jueves 29 de mayo, la producción de ‘Venga la alegría’ y Alberto del Río, más conocido como ‘el Patrón’, se vieron envueltos en una fuerte controversia por el encontronazo que protagonizaron en plena transmisión del matutino.

El video del incidente se viralizó rápidamente en redes sociales, lo que generó diversas reacciones entre los internautas. Mientras algunos lamentaron lo sucedido, otros cuestionaron si se trataba de un montaje.

Ahora, Sergio Sepúlveda habló como nunca de lo que de verdad sucedió en esta polémica situación en vivo. Dio detalles de si una persona de la producción salió herida de esta lamentable situación.

Sergio Sepúlveda aclara situación de encontronazo con Alberto del Río / IG: @albertopatronpromotions / @sergesepulveda

¿Qué pasó entre Alberto del Río, ‘el Patrón’, la producción y ‘King vikingo’ en ‘Venga la alegría?

Durante una transmisión en vivo del programa matutino ‘Venga la alegría’, el luchador mexicano Alberto del Río, conocido como ‘el Patrón’, protagonizó un altercado que generó gran controversia.

El incidente ocurrió cuando, en medio de una dinámica del programa, Del Río agredió físicamente a Manuel Galaviz Macías, conocido como ‘King vikingo’, así como a miembros del staff del programa. La situación se salió de control, lo que obligó a la intervención del equipo de seguridad para retirar al luchador del set.

Inicialmente, se especuló que el enfrentamiento podría haber sido parte de una estrategia promocional para una próxima pelea entre Del Río y ‘el Hijo del vikingo’. Sin embargo, miembros del staff del programa aclararon que, aunque parte del segmento estaba planeado, la reacción violenta de Del Río no estaba en el guion.

Según declaraciones, el luchador se molestó cuando un miembro del equipo intentó calmarlo, lo que lo llevó a agredir también al floor manager.

¿Qué dijo Sergio Sepúlveda sobre el encontronazo de Alberto del Río, ‘el Patrón’, con la producción de ‘Venga la alegría’?

En esta ocasión, Sergio Sepúlveda habló como nunca con TVNotas y nos contó si fue real la situación que vivieron con Alberto del Río en ‘VLA’.

El conductor del matutino dio a entender que todo lo sucedido no fue planeado. Mencionó que no fue del agrado del ‘Patrón’ que llegara otro personaje de su misma industria, dado que él está acostumbrado a “ser el centro de atención”. Sin embargo, remarcó que esta situación no le gustó del todo, pero justificó que “así es la lucha libre”.

Además, Sergio comentó que no pasó a una situación mayor, pese a que sí hubo personas de la producción agredidas.

“Al final, no pasó nada… Ustedes lo vieron en la pantalla, cuando entra nuestra productora a decir que se salga, por favor, él ya no hizo nada… Después se encontró al de la producción y lo zangoloteó… Hoy me río, porque ya pasó el susto”, mencionó el conductor.

“No me encanta cómo sucedió porque se vio muy agresivo, pero, al final, no pasó nada… También eso pasa en las entrevistas, en los pesajes con los luchadores. No es nuevo, no es la primera vez que pasa en un programa de televisión y que pase en general. Lastimosamente, se vio más agresivo de lo que realmente tenía que ser un deporte como la lucha libre… Sucedió, pero no como una situación especialmente peligrosa”. Sergio Sepúlveda

Al momento, ‘el King Vikingo’ no se ha pronunciado con respecto a las agresiones del ‘Patrón’. ¿Será que se vengarán en el ring? No se ha confirmado si habrá consecuencias legales o profesionales para el luchador de la WWE tras este incidente.



