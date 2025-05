¿La pelea en ‘Venga la Alegría’ entre el luchador ‘el Patrón’, Alberto del Río y ‘el Vikingo’ fue real?

‘Venga la alegría’ ha dado mucho de qué hablar en las últimas horas. Y es que, durante la transmisión del jueves 29 de mayo, el luchador invitado Alberto del Río, más conocido como ‘el Patrón’, se encontró con su rival ‘el Vikingo’ y lo agredió en vivo, provocando que la situación se saliera de control.

Alberto del Río ‘El patrón’ ataca a su rival y causa destrozos en foro de Venga la alegría / Captura de pantalla

¿Cómo fue la pelea entre Alberto del Río ‘el Patrón’ y ‘el Vikingo’ en ‘Venga la alegría’?

El pleito comenzó cuando Alberto del Río ‘el Patrón’ estaba en entrevista con Sergio Sepúlveda, Kristal Silva y Kike Mayagoitia, quienes le preguntaron sobre su vasta carrera en la WWE.

En algún punto, estuvo frente a frente con su enemigo jurado, ‘el Vikingo’. Si bien los presentadores intentaron calmar la situación, del Río no dudó en agredir a su colega de lucha. No solo tiró al suelo y le rompió la playera, también le dio un par de patadas. Todo esto, ante la mirada atónita de los presentes.

Maru Silva, productora de ‘Venga la alegría’, intervino de inmediato y le exigió que saliera del foro, pues no iba a permitir este tipo de situaciones en el programa, además de que, aparentemente, ya le había advertido que se controlara.

“Les dije que no quería esto. ¡Fuera de aquí! Les dije que no, seguridad sáquenlo. Vamos a corte” Productora de ‘Venga la alegría’

Algunos colaboradores se resguardaron, mientras que otros escoltaron al peleador fuera del foro. Varios testigos de los hechos aseguraron que ‘el Patrón’ causó destrozos en el set y empujó a varios miembros el equipo.

¿La pelea del luchador ‘el Patrón’ Alberto del Río y ‘el Vikingo’ en ‘Venga la alegría’ fue real?

En la emisión de este 30 de mayo, los conductores de ‘Venga la alegría’ hablaron a detalles sobre el disturbio ocasionado por Alberto del Río ‘el Patrón’. Se comenzó aclarando que todo fue real y no un montaje, como muchos usuarios lo han insinuado en redes sociales.

“Ayer tuvimos la visita de Alberto del Río. Va a defender su mega campeonato contra el hijo del ‘Vikingo’, pero se molestó, compañeros, porque vino al set el papá del hijo del ‘Vikingo’. Fue un evento desafortunado”, manifestó Sergio Sepulveda.

Por su parte, Kike Mayagoitia sostuvo que ningún elemento de la producción salió herido y se atendió a “King Vikingo”, quien “está perfectamente bien”.

Al retomar la palabra, Sepúlveda defendió a Del Río y mencionó que, en los años que lleva de conocerlo, es un “tipazo”, dejando ver que el incidente había sido un evento aislado.

Sergio Selpúlveda “Ha venido a ‘Venga la alegría’ en otras ocasiones y, la verdad, más allá de lo que sucedió, que me descolocó, es un tipazo. Con él he platicado en otras ocasiones y es una buena persona. Lo que pasó ayer fue otra situación, parte de lo caliente que puede ser una lucha libre. Como él se justificó, ‘yo quería el set para mí solo y me traen a alguien que me molesta’”

Para finalizar, Kristal Silva reiteró que nadie del staff salió lastimado y el problema se solucionó “en el momento”.

Pese a las explicaciones de los presentadores, muchos usuarios todavía creen que todo fue montado. Incluso, han tildado al programa de “patético” por insistir en “sostener una mentira”.

¿Qué fue lo que pasó con Alberto del Río, "El Patrón"?💬👀 Aquí te contamos todo.#VLA 📺 Lunes a viernes, 8:55 a.m.#AztecaUNO EN VIVO 👉🏼 https://t.co/gQ6ToBhlaQ 📲💻 pic.twitter.com/M3VIaqx5y0 — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) May 30, 2025

¿Quién es Alberto del Río ‘el Patrón’ y qué dijo sobre la pelea en ‘Venga la alegría’?

Hasta el momento, Alberto del Río no ha dado declaraciones directas sobre el hecho. No obstante, a través de sus redes sociales, ha compartido los comentarios de sus fans acerca del incidente en ‘Venga la alegría’. Sus seguidores no han dudado en felicitarlo por defenderse y ser tendencia en internet.

Cabe destacar que ‘el Patrón’ y ‘el hijo del Vikingo’ se enfrentarán el próximo sábado 31 de mayo por el campeonato de la Lucha Libre AAA, a las 8 pm, en el Gimnasio Olímpico Juan de la Barrera, en Ciudad de México.

Se transmitirá mediante el canal de paga ‘Space’. También se podrá ver a través de la aplicación de streaming Max.

José Alberto Rodríguez Chucuan, más conocido como Alberto del Río ‘el Patrón’ es un luchador profesional y expeleador de artes marciales mixtas mexicano. Nació el 25 de mayo de 1977 en San Luis Potosí. Proviene de una familia legendaria en la lucha libre, siendo hijo de ‘Dos Caras’ y sobrino de ‘Mil Máscaras’.

Ha competido en múltiples empresas, incluyendo la WWE y AAA. Desde hace varios años, tiene una rivalidad jurada con ‘el Vikingo’ por su rivalidad en el ring y ciertos altercados personales.

