Luz Elena González sufrió fuerte accidente en vivo: “Tuve muchísimo miedo de haberme fracturado la columna”

El jueves pasado, durante una de las dinámicas del programa Venga la alegría, la conductora Luz Elena González perdió el equilibrio y cayó. Se golpeó fuertemente en la espalda, por lo que tuvo que ir al hospital.

Al respecto, platicamos con la también actriz y nos dio los pormenores de su accidente.

“Durante el juego ‘muéganos’, en donde hacemos equipos de 3, nos quedamos pegados de los pies. De pronto perdí el equilibrio y caí. Me pegué muy duro contra uno de los escalones del foro”.

“Me alarmé demasiado ya que, al caer, se escuchó un golpe muy escandaloso, al grado de que mis compañeros me preguntaron si estaba bien. Yo oí claramente cómo tronaban los huesitos. Me dolía mucho la espalda, sobre todo el cuello”.

“En el piso dije: ‘Dios mío, ojalá me pueda levantar’. Me dio muchísimo miedo de haberme fracturado la columna. ¡Temí no volver a caminar! Sí estuvo fuerte el accidente y dije: ‘Por favor, que pueda mover las piernas’”, comentó Luz Elena.

Luz Elena fue trasladada al hospital tras fuerte golpe en la espalda

“Al terminar el programa me fui al hospital para que me atendiera el ortopedista. Me sacaron placas de la columna y cervicales, además de un ultrasonido.El diagnóstico fue contusión y rectificación de la columna”.

“Me explicaron que, por el golpe, las cervicales en el cuello presionaron los nervios. Tuve que acudir a una fisioterapia fuerte que me realizan con una cama que estira el cuello. El golpe fue a media espalda”.

“No tuve tiempo de reposar. Se veía un poco roja la espalda, pero todo el trancazo fue por dentro, en la columna. El doctor comentó que fue un golpe que le llaman ‘latigazo’, como cuando un auto te choca por la parte de atrás. Dijo que con la fisioterapia y medicamentos iba a estar bien”.

“En realidad soy una guerrera de la vida, continué con mi trabajo. En casa me cuido con fomentos calientitos y sigo al pie de la letra las indicaciones médicas. Hay Luz Elena para rato”, concluyó.

¿Quién es Luz Elena González? De reina de belleza a actriz y conductora

Es originaria de Guadalajara, Jalisco. Nació el 22 de agosto de 1974.

Inició su carrera universitaria para ser abogada, pero decidió probar suerte como modelo.

Ganó el certamen Nuestra belleza Jalisco 1994.

Al poco tiempo inició su carrera de actriz. Ha realizado diversas

telenovelas como: ‘Mi querida Isabel’, ‘El niño que vino del mar’, ‘Por un beso’, ‘Una familia con suerte’, ‘Antes muerta que Lichita’, entre otras.

Conduce el matutino Venga la alegría.

