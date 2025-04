Exconductora de ‘Venga la alegría’, de luto, revela los últimos momentos de su hijo, quien murió a los 8 años

Hace un tiempo, la exconductora de ‘Venga la alegría’, Verónica Alejandra, sufrió la muerte de su hijo, quien apenas tenía solo 8 años de edad. En esta ocasión, la presentadora recordó cómo fueron los últimos momentos de vida de su pequeño.

En octubre del año 2023, Verónica Alejandra anunció en sus redes sociales que su pequeño hijo había muerto a los 8 años, luego de una larga lucha en contra de una lastimosa enfermedad.

Verónica Alejandra habla del fallecimiento de su hijo / IG: @veroaleoficial

Te puede interesar: Conductora rompe en llanto por la enfermedad de su hijo

¿De qué murió el hijo de Verónica Alejandra?

Tras ocho años de tratamiento y esfuerzo por brindarle la mejor calidad de vida a su hijo mayor, Vero Ale enfrentó su pérdida. El pequeño había sido diagnosticado con atrofia muscular espinal proximal tipo MOP 1, una enfermedad poco común, de la que solo se han registrado 60 casos.

Esta enfermedad hacía lucir al niño como un bebé de meses, cuando tenía 8 años de edad. Aunque, en un principio, los médicos solo le dieron un pronóstico de dos años de vida, los cuidados de la conductora derivaron en que pudiera alargar su tiempo con su familia por varios años más.

Verónica Alejandra habla del fallecimiento de su hijo / IG: @veroaleoficial

A través de sus redes sociales, Vero compartió con sus seguidores la lastimosa noticia del fallecimiento de su hijo mayor. Este fue el desgarrador mensaje:

“A todos los seguidores y amigos de ‘Pollis’, queremos compartirles con tristeza que nuestro angelito fue llamado por Dios el jueves 28 de septiembre; sentimos un vacío que sólo el tiempo nos ayudará a entender y aceptar. ‘Pollis’ cumplió su misión, ahora le toca descansar y gozar de la felicidad eterna. Está corriendo en la guardería del cielo, jugando con todos sus amiguitos y desde allá arriba cuidará de todos los que acá en tierra rezaron y estuvieron pendientes de él”. Publicación de Verónica Alejandra en redes sociales, en octubre de 2023

No te pierdas: Verónica Alejandra y su hijo pudieron cumplir un sueño pese a que los médicos creían que no podría hacerlo

¿Qué dijo Vero Alejandra sobre los últimos días de vida de su hijo?

A un año y medio de esta sensible pérdida, la presentadora reconoció que le ha costado aceptar la ausencia de su hijo. Sin embargo, reiteró que hizo todo lo que pudo para darle una gran vida.

Eso no es todo, en la entrevista para el pódcast ‘Cicatriz…es’, compartió, por primera vez, cómo fueron los últimos momentos de su hijo.

Verónica Alejandra mencionó que había salido a correr y le llamaron de su casa para informarle que su hijo se había puesto mal:

“Me habla la niña que me ayuda. Me dice: ‘¡Señora, véngase porque ‘Pollito’ está mal!’. (Pensé) Eso (la llamada) es porque (el niño) está mal. Salí corriendo. Llegué a la casa, y ya había pasado todo. Ya no me dio tiempo. Estaba azulito. Intenté ayudarlo, revivirlo… Nos subimos al coche. Lo llevé al (hospital privado) ABC”. Verónica Alejandra

Agregó: “Llegamos y todavía tenía latidos en su corazón… Siempre le pedí a Dios que a mí me tocara estar. Me dio la oportunidad de estar… Mientras íbamos en el coche, le hablé al oído y le dije tranquila —siempre estuve tranquila, ni gritando, ni estresada— (le dije): ‘Si quieres estar con nosotros, quédate con nosotros. Si es momento de que te vayas, si quieres ver esa luz, puedes irte tranquilo. Nosotros estamos tranquilos, en paz’”.

Verónica Alejandra habla del fallecimiento de su hijo / IG: @veroaleoficial

Mira: Familia de Venga la alegría crece, querida conductora anuncia embarazo

¿Cómo ha vivido el duelo Verónica Alejandra por la muerte de su hijo de 8 años?

Con gran dolor, la famosa conductora explicó que gracias a que su hijo todavía llegó con latidos al hospital, pudo despedirse de toda su familia y tener un momento hermoso con ellos antes de morir.

“Dio tiempo de que llegaran todos a despedirse, su papá, mi suegro, mi hermana… Mientras escuchaba su música favorita, dejó de latir su corazón. Se fue tranquilo y feliz. Fueron sus últimos minutos con toda la familia y todos nosotros” Verónica Alejandra

“Lo que yo siempre le pedía a Dios era que me diera la oportunidad de estar con él en sus últimos minutos, pero sobre todo que pudiera estar tranquila para despedirlo… Creo que su corazón se quedó conmigo. Yo no me he vuelto a sentir sola desde que se fue. Me siento más tranquila, relajada, feliz, claro que lo extraño, pero no hubo un día que no dejara mi alma por él”, mencionó.

Por otro lado, Verónica Alejandra compartió cómo ha vivido el duelo en estos meses. Aseguró que no ha podido llorar del todo. Esto, debido a que ha tenido que ser muy fuerte para su familia.

“Me ha costado mucho llorar, pero yo creo que mi duelo lo viví desde antes. Yo lo lloré muchísimo. Entonces el día que se me fue yo ya había vivido ese duelo (...) Este año y medio casi no lo he llorado. Siento que tengo que ser muy fuerte por mi familia”. Verónica Alejandra

Verónica Alejandra habla del fallecimiento de su hijo / IG: @veroaleoficial

¿Qué proyectos vienen para Verónica Alejandra?

Finalmente, la presentadora reveló que está en planes de regresar a su trabajo como presentadora. No especificó si buscará una oportunidad en ‘Venga la alegría’. Sin embargo, indicó que sí le gustaría retomar su trayectoria artística.

Así lo dijo Verónica Alejandra: