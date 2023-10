Fallece el pequeño hijo de una querida exconductora de Venga la alegría

Durante ocho años, la exconductora de Venga la alegría, Verónica Alejandra, luchó junto a su esposo por darle la mejor calidad de vida a su primogénito, quien fue diagnosticado con una atrofia muscular espinal proximal: MOP de tipo 1. De esta enfermedad genética, en su momento Vero reveló que tan solo habían 60 casos registrados. Además su hijo padecía del síndrome de Roifman, la cual lo hacía ver como un bebé.

Lamentablemente hace unas horas, la exintegrante de VLA indicó que tristemente su pequeño falleció y junto a algunas fotografías mandó un mensaje.

“A todos los seguidores y amigos de Pollis, queremos compartirles con tristeza que nuestro angelito fue llamado por Dios el jueves 28 de septiembre; sentimos un vacío que solo el tiempo nos ayudará a entender y aceptar. Pollis cumplió su misión, ahora le toca descansar y gozar de la felicidad eterna, está corriendo en la guardería del cielo, jugando con todos sus amiguitos y desde allá arriba cuidará de todos los que acá en Tierra rezaron y estuvieron pendientes de él”, escribió.

Vero Ale dio a conocer el fallecimiento de su primer hijo / Instagram

La conductora continuó con su sentido mensaje y dijo: “Vino a este mundo a dejar un mensaje muy claro, a que su legado fuera escuchado y a que todos los seres humanos entendamos de alguna manera lo afortunados que somos por poder respirar, vivir y gozar de la vida. Pollis, desde que llegó a este mundo, no dejó de luchar un solo segundo por poder vivir, por poder respirar”.

“Gracias a todos ustedes por sus rezos, oraciones y atenciones, gracias a cada persona que siempre estuvo pendiente de Pollis y de nosotros, gracias a todos los que ofrecieron misas y rezaban por él. Gracias a todas esas personas que sin conocerlo no nos dejaron solos un segundo”, añadió.

Vero Ale comparte mensaje anunciando el fallecimiento de su hijo / Instagram

“Pollis se fue pero su legado se queda. En estos días celebraremos una misa especial y les avisaremos para celebrar juntos. Los amamos con todo nuestro corazón y aquí seguiremos juntos por siempre. Gracias familia”, concluyó.

La exconductora de VLA, Verónica Alejandra indicó que habrá una misa para despedir a su hijo / Instagram

¿Qué son las enfermedades que padecía el hijo de Verónica Alejandra?

El MOP tipo 1 es una atrofia muscular espinal proximal. Los bebés con esta enfermedad nacen con poco tono muscular y músculos muy débiles. También tienen problemas respiratorios y de alimentación.

El síndrome de Roifman es una displasia inmunodepresora-ósea, también de origen genético que está asociada con el retraso del crecimiento pre y postnatal, retinopatía, microcefalia y discapacidad intelectual.

¿Quién es Verónica Alejandra y cómo se dio cuenta que su hijo estaba enfermo?

La conductora participó en Venga la alegría junto a Tania Rincón y Vanessa Claudio, pero pidió permiso de ausentarse cuando se enteró que sería mamá por primera vez para dedicarse a su bebé y no regresó sin ninguna despedida debido a las enfermedades del pequeño.

Vero Ale no tuvo una despedida en Venga la alegría / YouTube

“Hace 10 años no me hubiera imaginado que mi vida iba a cambiar de esta manera... Nunca renuncié, estaba en Venga la Alegría, me fui, dije ‘ahorita regreso, dénme chance’, y el productor Adrián Patiño me dijo ‘vete todo lo que quieras, no te preocupes, tu lugar está aquí'. Nunca dije ‘adiós, despídanme, renuncio’, la vida empezó como una rueda que gira, rápido, rápido y no paré", indicó en alguna ocasión en una entrevista de YouTube.

Vero Ale recordó que en el momento que se enteró que estaba embarazada se comenzó a cuidar mucho porque junto a su esposo Juan José Lecanda, productor de Telehit y de programas como Platanito show, ya habían perdido un bebé.

“Solamente una vez fui Houston, queríamos que naciera allá por la doble nacionalidad, llegamos con el ginecólogo, le digo que tengo siete meses de embarazo, yo nada más lo iba a conocer y cuando llegamos me dice ‘no, no creo que tengas siete meses, debes tener unos seis meses’, le digo, ‘no ,no, estoy segura que son siete meses’, y me dice ‘no, tu bebé se ve muy chiquito’”, contó sobre cómo se dieron cuenta que su pequeño tenía problemas de salud desde el vientre.

Al recibir estos comentarios en EU, la conductora decidió tener a su hijo en México para tener más tranquilidad sin querer hacer caso al diagnóstico del médico estadounidense. Sin embargo, en México, los doctores le hicieron estudios y había opiniones encontradas, pues algunos decían que todo era normal, mientras otros sí decían que había algo.

Finalmente llegó el día del parto y no fue como lo esperaban: “Llega Juan... Entro al quirófano y no sé qué sentí, no era la emoción, le dije a la enfermera ‘estoy sintiendo mucho miedo, algo, no sé qué siento, pero tengo mucho miedo’, me agarró de la mano, me dijo ‘no te preocupes’. Sacan al bebé y al momento que lo sacan, nada más escucho como si le faltara el aire, pero uno espera el llanto y yo no lo escuché, el doctor me lo acerca y lo veo como moradito, y me lo quita en un segundo, y me dice ‘no, no lo puede agarrar, ahorita’, me duermen y ya no sé nada”, recordó.

La conductora contó que en el momento que estaba dormida, el bebé sufrió tres paros cardiorespiratorios, dos derrames y trataron de intubarlo, pero se complicó y tuvieron que realizarle una traqueostomía.

Al despertar, la conductora preguntó por su bebé pero nadie le decía nada: “Yo dije ‘aquí pasó algo y no me quieren decir’, pero me imaginaba algo como ‘fue prematuro, lo tienen en terapia intensiva, se va a quedar una semanita’, entonces llegan los doctores y me empiezan a decir todo con términos médicos y yo '¿pero es grave, se va a morir?’. Y me dicen ‘tenemos que ver si va a pasar la noche’”.

Fue entonces que pudo verlo y darse cuenta de la gravedad de su situación: “Fueron tres meses que yo iba dos veces al día al hospital, no veía que creciera mucho, ni veía gran evolución, los doctores me decían ‘va a ir creciendo’, el cálculo era que a los dos o tres meses le iban a quitar la traqueostomía”. Pero en su primera noche en casa tras ser dado de alta, el pequeño tuvo una crisis porque la traqueostomía se tapó y no había una solución, entonces aplicaron al Boston Children’s Hospital: “Yo nada más iba a la reconstrucción de la tráquea con el mejor otorrino, él nos recibe, vamos llenos de fe y esperanza. Llegamos, le hacen la primera intervención y el doctor nos dice ‘en mi vida había visto algo así, es la tráquea más pequeña que he visto, la vía aérea es lo más inseguro, no sé qué sea, no sé qué hacer y vamos a empezar a investigar y a crear un plan’”.

Vero Alejandra abandonó VLA para poder ser mamá sin esperar lo que padecería su bebé / YouTube

Ahí fue cuando empezaron a tener más respuestas acerca de la enfermedad del bebé: “cada vez era otra mala noticia, otra mala noticia, pero llega la peor de todas... Me dice el doctor ‘bueno, el cerebro viéndolo, él no lo tiene desarrollado, tiene microcefalia, el cerebro es muy pequeño y pues todas esas partes de las conexiones entre el lado derecho y el izquierdo él nunca las va a tener. Y la parte de los brócolis que es como la que le manda las señales al cuerpo, nunca se van a desarrollar, entonces su hijo va a ser un vegetal y no creemos que viva más de unos cuántos meses’”.

Y al llegar unos exámenes genéticos, obtuvieron más respuestas que tampoco eran esperanzadores: “Nos dicen ‘tu hijo tiene una enfermedad que se llama MOP de tipo 1, que en el mundo hay registrados creo que 60 casos en toda la historia, de los cuales ningún niño ha vivido más de los 10 u 11 meses de vida, los que han vivido más tienen una vida muy difícil y creo que el que más había vivido hasta ese momento era de seis años’”, indicó.

“Pero aparte no solo tenía eso, ‘también tiene Síndrome de Roifman, es que las defensas las tiene muy bajas, entonces si le da una tosecita, una gripita, se muere, entonces tienes que tener cuidado’... ¿Y qué se hace? No pues no sabemos qué se hace, qué pasa, tenemos que ir viviendo un día a la vez, cómo va su cuerpo, qué va pasando. Para esto el único registrado con tipo 1 es mi hijo, todos son tipo 2 o tipo 3 que es más severo”.

Pero esto solo hizo que pudiera entender que su pequeño no iba a estar en este mundo mucho tiempo y tenía conversaciones de eso con él: “Hemos vivido momentos muy difíciles. Acaba de cumplir siete años, y yo siempre digo ‘les juro que yo no lo retengo, una vez platicando con él le dije ‘te juro Juan que cuando tú te quieras ir, te puedes ir, yo solo estoy aquí para hacerte la vida más fácil’”.

Después, la conductora y su esposo se convirtieron en padres por segunda vez con ayuda de tratamientos porque había 50% de probabilidad de que su otro hijo tuviera el mismo problema.