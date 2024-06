Rodrigo Vidal le reclama a Luz Elena González: “Me pusiste el cuerno”

El actor Rodrigo Vidal confrontó a Luz Elena González, también actriz y conductora, durante una entrevista que dio de qué hablar en redes sociales.

Durante la entrevista en su canal ‘Este es mi desmoder’, el conductor puso en evidencia a su expareja.

Y es que Luz Elena reveló que habían tenido una relación en el pasado, pero no recordaba por qué habían terminado. Fue entonces cuando Rodrigo decidió hacer un reclamo inesperado.

“Nuestra historia no, que me invite a su pódcast, no, no se los voy a platicar porque es muy denigrante, el que queda mal soy yo y a la señora le van a aplaudir, el que se va deprimido una semana a su casa soy yo”, expresó Rodrigo antes de lanzar su acusación.

El reclamo de Rodrigo Vidal a Luz Elena González

“¿Quieres que lo diga aquí? Luz Elena, me pusiste el cuerno”, dijo Rodrigo, dejando sin palabras a Luz Elena, quien rápidamente empezó a preguntar con quién había sido.

“¿Yo? ¿con quién? Ay, qué fuerte ¿yo? ¿En serio? con razón se me olvidó”, respondió muy sorprendida.

Sin embargo, Rodrigo Vidal aclaró luego que Luz Elena no le había sido infiel realmente, sino que ambos estaban en relaciones cuando intentaron salir juntos.

Luz Elena González habló de la relación que tuvo con Rodrigo Vidal / Facebook: Luz Elena González

“Es que nunca pudimos haber andado… tú y yo nos caímos re bien porque aparte éramos pareja, y empezamos a salir, pero tuvimos que vernos forzados a no continuar, porque había pájaros en el alambre”, explicó Rodrigo.

“¿Tú tenías novia?” Preguntó ella, mientras él dijo: “¡tú también!”. “¿Éramos infieles? ay no me acordaba perdónennos”, respondió Luz Elena.

La sorpresa y la incomodidad se transmitieron, especialmente cuando Luz Elena recordó que también había sido infiel a su entonces pareja. Sin embargo, Rodrigo evitó entrar en detalles sobre quién era la otra persona involucrada, aunque Luz ventiló que se trataba de la actriz Ana Patricia Rojo.

Entonces Luz Elena dijo: “Es que Roy jugaba PlayStation y yo pagaba cuentas, pues no está padre”, destacando que era una relación que terminaban y volvían. Entonces Rodrigo aceptó que salir de esta manera con Luz fue divertido: “eso también le daba como una picardía padre, era como una travesura y nos la pasábamos muy bien”, finalizó.

