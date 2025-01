¿Conductora de ‘Venga la alegría’ suplirá a Brenda Bezares en ‘La señora presidenta’?

Mario y Brenda Bezares sorprendieron al público con la decisión de que ya no formarán parte de la obra ‘La señora presidenta’.

La situación desató rumores de que habría una mala relación entre Mayito y la producción. En TVNotas te contamos que el presentador no habría estado de acuerdo con el papel que le asignaron en la obra.

La señora presidenta tendrá cambios / Instagram

Mario Bezares queda fuera de la obra ‘La señora presidenta’

Violeta Isfel informó a la prensa que el también ganador de ‘La casa de los famosos México’ optó por salir de la obra debido a su apretada agenda laboral.

La actriz mencionó que a Mario se le dificultaba viajar de Monterrey a la Ciudad de México para cumplir con su trabajo en dicho proyecto.

Mario Bezares / Facebook: Mario Bezares

“Como sabemos, Mario está muy ocupado y vive en Monterrey. Entonces, no sé. Ya la producción sabrá por qué están haciendo estos cambios. Yo, la verdad, no tengo los detalles finos. Sería preguntárselo al jefe, a Alex Gou. Yo solo sé que no está Mayito”, dijo Violeta.

Además, confirmó que el actor que suplirá a Mayito será Luis Fernando Peña, más conocido por su papel en ‘Amarte duele’. “Regresamos al 31 de enero y se integra Luis Fernando Peña al elenco. El personaje que estaba interpretando Mayito, ahora lo va a interpretar Luis Fernando. Se va a tener que comer el texto. Los cambios son bien positivos. Luis Fernando es un gran actor. Estoy contenta”, indicó Violeta.

Luis Fernando Peña suplirá a Mario Bezares. / Facebook: Luis Fernando Peña

¿Por qué Brenda Bezares y Mario optaron por dejar ‘La señora presidenta’?

Poco después de esta noticia, Brenda Bezares también anunció su salida de la puesta en escena. Incluso, compartió sus razones por las cuales ella y su esposo tomaron la decisión de salir de la obra. En un video en redes sociales, la exreina de belleza reiteró que otros compromisos laborales no les permitirían seguir en este proyecto.

No obstante, puntualizó que no sería su salida definitiva de la obra. Mencionó que muy pronto podrían regresar al teatro.

“Me han estado preguntando mucho por ‘La señora presidenta’. De momento, no podemos seguir con la temporada en la Ciudad de México porque tenemos muchos otros compromisos en otras ciudades que tenemos que cumplir. No nos es posible seguir con la temporada, pero sí con la gira”, dijo Brenda.

Brenda Bezares y Mario Bezares / Redes sociales

¿Quién suplirá a Brenda Bezares en ‘La señora presidenta’?

En su clip, Brenda no dio a conocer quién podría ser la actriz que ocupe su lugar durante su ausencia. Sin embargo, en el programa ‘Dulce y picosito’ informaron la personalidad que podría ser parte del proyecto, pero ¡lo rechazó!

Según la conductora del programa antes mencionado, Alex Gou ya estaría en búsqueda de la suplente de la intérprete de ‘Demasiado fuerte’. Sin embargo, no ha tenido mucho éxito.

“Lo que sé de cierto es que están buscando a Brenda, todavía no tienen a la actriz que va a sustituir a Brenda Bezares y me enteré de que se lo han pedido a dos personas, una es actriz y la otra es conductora”, dijo la periodista.

Brenda Bezares saldrá de ‘La señora presidenta’. / IG: @bbezares

La presentadora de espectáculos mencionó que Alex le ofreció el papel a la conductora de ‘Venga la alegría’, Luz Elena, pero ella se negó por su trabajo en el matutino.

“Para que sustituya al personaje, Luz Elena ya declinó porque el teatro le implica mucho desvelo y ‘Venga la alegría’ implica levantadas muy temprano”. Conductora ‘Dulce y picosito’

Ante la negativa de Luz Elena, también habrían buscado a Vanessa Claudio y a Alma Cero. Sin embargo, ninguna de las actrices y conductoras antes mencionadas han confirmado esta información, por lo que esto quedaría en calidad de rumor.

