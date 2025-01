Mario Bezares queda fuera de ‘La señora presidenta’ ¿Quién lo sustituirá?

Hace algunas horas, se dio a conocer que Mario Bezares ya no formará parte de la puesta en escena ‘La señora presidenta’. La noticia fue confirmada por Violeta Isfel, quien también dio a conocer al actor que sustituirá al ganador de ‘La casa de los famosos México’.

En entrevista para diversos medios de comunicación, la actriz dejó ver que Mario salió del proyecto a causa de su apretada agenda laboral, además de que, aparentemente, se le dificultaba viajar desde Monterrey a la Ciudad de México.

“Como sabemos, Mario está muy ocupado y vive en Monterrey. Entonces, no sé. Ya la producción sabrá por qué están haciendo estos cambios. Yo, la verdad, no tengo los detalles finos. Sería preguntárselo al jefe, a Alex Gou. Yo solo sé que no está Mayito”, indicó.

Violeta Isfel / Facebook: Violeta Isfel

Mario Bezares estaría enfocado en otro proyecto

Si bien Mario Bezares no se ha pronunciado ante su salida de la obra, la influencer especializada en espectáculos ‘Chamonic3’ señaló que la producción está haciendo cambios en el elenco.

También indicó que Mario estaría trabajando en un programa piloto con Paul Stanley, algo que, aparentemente, también habría influido en su salida.

“Mario está por grabar un programa de entretenimiento para Televisa junto a Paul Stanley. Sería un remix de ‘Pácatelas’, programa que su papá, Paco Stanley, habría hecho famoso en los años 90, nada confirmado, pero tiempo al tiempo”, indicó.

Mario Bezares / Redes sociales

¿Mario Bezares molesto con la producción de ‘La señora presidenta’?

Hace algunas semanas, una fuente cercana a la producción de ‘La señora presidenta’ contó en exclusiva para TVNotas que Mario no estaba conforme con el papel que le asignaron en la obra de teatro.

Aparentemente, el también presentador esperaba obtener el protagónico debido a sus años de experiencia en los escenarios.

“No dijo nada en ese momento y agradeció la oportunidad de regresar al teatro. Después dijo que ese papel era más para él. Mario quería ser el protagonista de la obra y le afecta no serlo”, apuntó la fuente en entrevista para TVNotas.

Mario Bezares / Redes sociales

¿Quién sustituirá a Mario Bezares en ‘La señora presidenta’?

De acuerdo con Violeta Isfel, Luis Fernando Peña será quien reemplace a Mario Bezares en ‘La señora presidenta’. La actriz admitió que será todo un reto para su colega integrarse a la obra. No obstante, confía en que dará lo mejor de sí para “enamorar” al público.

Violeta Isfel “Regresamos al 31 de enero y se integra Luis Fernando Peña al elenco. El personaje que estaba interpretando Mayito, ahora lo va a interpretar Luis Fernando. Se va a tener que comer el texto. Los cambios son bien positivos. Luis Fernando es un gran actor. Estoy contenta”

Hasta el momento, no se sabe si Brenda Bezares, esposa del actor, también renunciará a la obra.

También sostuvo que la obra está teniendo un éxito rotundo: “Todo el público la pasa fenomenal. Yo veía público todos los fines de semana”, relató.

Cabe destacar que Mario no es el primero en salir de este proyecto. A finales de diciembre, se anunció la salida de Briggitte Bozzo. Una fuente cercana a TVNotas contó que la joven renunció por influencias de su mánager cuando se enteró que Brenda ganaba más.

