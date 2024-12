Briggitte Bozzo dejó ‘La señora presidenta’ ¡Se enteró de que Brenda Bezares ganaba más!

En TVNotas, platicamos con una persona de la producción de ‘La señora presidenta’ y reveló que la salida de Briggitte Bozzo de la obra fue influenciada por el mánager de la actriz cuando se enteró de que Brenda Bezares ganaba más.

“Se han dicho muchas cosas sobre la repentina salida de Briggitte de la obra de teatro. Lo que pasa es que al mánager ya no le convino el sueldo que recibía la actriz. Puso el grito en el cielo cuando supo que alguien ganaba más: Brenda Bezares”.

La señora presidenta, obra de teatro con Mario Bezares, Briggitte Bozzo y Brenda Bezares / TVNotas

“Desde el principio, Briggitte sabía que Mario (Bezares) y el otro integrante de LCDLFM iban a ganar más por ser los protagonistas. Eso era más que evidente. Ella no estuvo tan de acuerdo, pero tampoco se enojó por tratarse de sus grandes amigos. Su mánager le insistía que no era una buena opción para ella, pues ella había sido una de las más famosas de La casa”.

“Al final, las cosas se acomodaron. Comenzaron los ensayos, las presentaciones y, aparentemente, todo marchaba bien. Sin embargo, el mánager se puso patitas para arriba cuando descubrió que Brenda también ganaba más que Briggitte. En ese instante le dijo: ‘¿Cómo puede ser posible? Tú eres Briggitte, la de ‘La casa de los famosos’. Eres más famosa que ella. Ella solo lo hace para sobresalir. Ni siquiera estuvo en La casa’. ¡Se puso ruda la cosa!”

La señora presidenta, obra de teatro con Mario Bezares, Briggitte Bozzo, Brenda Bezares y Pierre Angelo / TVNotas

“¿Saben qué fue lo más curioso? Briggitte no se puso ahí. Su alma inocente no tiene malicia. Ella le dijo al mánager que quería quedarse. Que le había gustado muchísimo su personaje. Que le caía muy bien Brenda. Incluso le comentó que, si él quería, viera la forma de renegociar”.

“Lamentablemente, el mánager no pudo conseguir nada. Por esa razón decidió sacarla. Le dijo que le pagaban mejor en otros proyectos y no la dejó elegir. No le gustó que Brenda Bezares la opacara económicamente”.

Brenda Bezares y Briggitte Bozzo en La señora presidenta, obra de teatro, de Alejandro Gou / Cortesía de Alejandro Gou

En ‘La señora presidenta’, por el personaje, Brenda Bezares aparece más veces en escena que Briggitte

“Es entendible su reclamo, pero tampoco lo comparto. Brenda sale más veces en escena y Briggitte lo sabe. Por eso no le dio importancia y se dedicó a disfrutar. Más bien el mánager es el del problema. Desde el inicio no le gustó el proyecto. Al ver que Karime (Pindter) y Gala (Montes) no habían aceptado, él quería que Briggitte hiciera lo mismo y no pasó. El único consejo que le doy es que se relaje. Briggitte es la que debería tomar la decisión final, no él”, finalizó.

Mario Bezaros, Brenda Bezares y Pierre Angelo en La señora presidenta, obra de teatro producida por Alejandro Gou / Cortesía Alejando Gou

Esto ha dicho Briggitte sobre su salida y los nombres de quienes cobran mejor en la obra

Briggitte Bozzo ya no estará en La señora presidenta / Instagram

Briggitte Bozzo (23 años) explicó la razón por la que salió de ‘La señora presidenta': “Mi salida fue por cuestión de contratos. Al principio, se acordó que iba a estar un tiempo. Por eso firmé otros proyectos. No podía alargarme más”.

“Estoy agradecida con el productor por esta oportunidad maravillosa”.

“Disfruté mucho estar arriba del escenario. Dejé otras cosas para vivir esta experiencia. Ahorita mi objetivo es hacer series, películas, novelas, música y crear contenido para mis redes sociales”.

“No me corrieron y no me salí de la obra por temas de dinero. Desde el inicio se acordó que a las ‘Chicas superponedoras’ nos iban a pagar lo mismo. Ellos (refiriéndose a Mario Bezares y al otro integrante de LCDLFM) ganan un poco más por ser los protagonistas. Nunca hubo problemas económicos”.

Briggitte Bozzo sufrió maltrado con una expareja / IG@BRIGGI_BOZZO Y @CONRADOVILLAGRA

¿Es cierto que dejaste la obra por inmadura? “Mi edad no tiene nada que ver. Soy una mujer trabajadora y estoy en una edad en la que me puedo comer al mundo. Hay que entender que todo inicio tiene su fin”.

“Cerré mi ciclo de una forma muy bonita. Mis compañeros me trataron muy lindo. Yo esperaba que se anunciara mi última función y no fue así. Creo que mis emociones se acumularon y andaba chipil (ríe). Todo bien con el productor, el elenco y la producción en general”.

Y opinó sobre la canción de Gomita donde menciona a las ‘Chicas superponedoras’, dijo: “No tengo mucho que decir. Tenemos la libertad de hacer lo que queramos. Si eso le funciona, adelante. A mí no me afecta su canción.

