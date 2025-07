Paola Durante arremete contra Jorge Gil por reavivar el caso Paco Stanley: "¿Por qué regresas a hacer daño?”

A más de dos décadas del asesinato de Paco Stanley, el caso vuelve a generar polémica tras las recientes declaraciones de Jorge Gil, sobreviviente del ataque. La conductora y modelo Paola Durante no tardó en reaccionar, expresando su molestia y dolor por lo que considera un intento de revivir un episodio traumático que ya debería dejarse atrás. En entrevista para el programa ‘De primera mano’, Paola Durante, quien estuvo en la cárcel desde 1999 por años, tras el asesinato del conductor, cuestionó la reaparición de Jorge Gil en el Aeropuerto de la ciudad de México y la intención detrás de sus dichos. “¿Por qué regresas a hacer daño?”, lanzó con indignación.

Paola Durante estalla contra Jorge Gil por declaraciones sobre Mario Bezares

Durante la entrevista, Paola Durante dejó claro que le sorprendieron profundamente las declaraciones de Gil, especialmente por las referencias a Mario Bezares quien también fue implicado y encarcelado en su momento, como sospechoso, igual que ella, en el asesinato del conductor Paco Stanley en 1999. Según Paola, es injusto que tras tantos años Jorge Gil vuelva a sembrar dudas sobre la inocencia de su excompañero, luego de que fueran exonerados.

“Me impactaron sus declaraciones, me dolió porque ha sido ya muchos años de dolor… Me duele que siga hablando mal de Mario cuando la gente ya conoció al verdadero Mario”, expresó Durante, recordando que el también conductor ganó gran popularidad tras su participación y triunfo en “La casa de los famosos México 2024"

Durante también cuestionó la autenticidad de los motivos de Gil: “¿Por qué sigue con lo mismo?, ¿por qué no nos deja ser felices?¿Por qué después de que nos hizo tanto daño no dice “perdónenme, la regué por querer estar libre”?, ¿por qué regresas a hacer daño?, ¿por qué nos lastimas? Tus hijos te vieron libre, nuestros hijos no nos vieron libres, nuestras familias no nos vieron libres. Fuimos juzgados ante una sociedad por muchos años.”.

Para la modelo uruguaya, las recientes declaraciones parecen más una estrategia para regresar a la atención pública y asegura que aunque no leyó su libro “Mi verdad 7 de junio de 1999: El caso Stanley": sabe por su madre que mintió abiertamente. “Dice que yo no leí el libro (que escribió Gil sobre la muerte de Stanley), pero lo leyó mi mamá y su abogado, y sí habla de mí. Decía que yo estaba muy nerviosa y angustiada y que le di una tarjeta de presentación. Yo no tenía tarjetas de presentación. Entonces, sí mintió. Sigue mintiendo. Hay muchas contradicciones… él sabe que mintió y metió a gente inocente a prisión”, dijo Durante.

¿Qué dijo Jorge Gil sobre la muerte de Paco Stanley y sobre la supuesta participación en su asesinato de Paola Durante y Mario Bezares?

Jorge Gil reapareció tras 26 años del asesinato de Paco Stanley con fuertes críticas hacia la serie “¿Quién lo mató?” producida por Amazon Prime. Según Gil, su imagen fue utilizada sin su autorización y de forma tergiversada, motivo por el cual anunció acciones legales.

El periodista también relató cómo fue el momento de la balacera, y aseguró que, de las cinco balas dirigidas a Paco Stanley, dos lo alcanzaron a él. Por ello, su libro fue una forma de hacerle justicia a Paco y de sanar una experiencia que cambió su vida. “Es horrible ver morir a alguien así”, expresó.

Respecto a Paola Durante, negó haberla acusado directamente en su libro “Mi verdad 7 de junio de 1999: El caso Stanley": “Primero que nada, ella nunca leyó mi libro. Jamás la acusé. Yo solo relaté lo que viví”-

Sobre Mario Bezares, señaló que nunca tuvo contacto con él después del atentado y aseguró que Mario “no salió del baño” durante la balacera ni lo llamó cuando estaba en el hospital. “Él ya tuvo su condena. Está en paz con su familia, y está bien… Yo no lo voy a juzgar”, concluyó Gil.

Jorge Gil colaboraba con Paco Stanley y Mario Bezares / Twitter

Paola Durante considera que Jorge Gil busca fama y por eso sale a hablar del caso del asesinato de Paco Stanley

Finalmente, la modelo sugirió que Jorge Gil reapareció con fines mediáticos “Tal vez está apareciendo porque quiere trabajo, quiere fama... sabe que revivir el caso le genera atención. Pero ya es momento de que nos deje en paz”.

El caso Paco Stanley sigue sin cerrarse del todo en el imaginario colectivo mexicano. Las heridas, al parecer, siguen abiertas y declaraciones como las de Jorge Gil reavivan el dolor de quienes alguna vez fueron señalados injustamente. Paola Durante pide que la dejen vivir en paz y que no se continúe usando su nombre ni el de Mario Bezares para alimentar la polémica.

