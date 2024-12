Paola Durante denuncia amenazas de Mariana Echeverría tras polémica en La casa de los famosos México

La segunda temporada de La casa de los famosos México fue un fenómeno televisivo que capturó la atención del público. Sin embargo, las controversias entre sus participantes no terminaron con la emisión del programa.

En un reciente testimonio, Paola Durante compartió sus vivencias respecto a los enfrentamientos con Mariana Echeverría, incluyendo episodios que describió como amenazas.

Ve: Paola Durante confía en que ganará demanda contra la producción de la serie '¿Quién lo mató?’

YT: Canal 5

Mariana Echeverría vs Paola Durante: Un conflicto que comenzó dentro de la casa

Desde el inicio del reality, Paola Durante y Mariana Echeverría tuvieron roces. Durante una dinámica con Pablo Chagra, Mariana hizo comentarios que Paola consideró ofensivos: “No la conocí. La verdad es que lloraba mucho y no sé si se sentía cómoda, pero para mí, qué valor de haber entrado a La Casa después de todo lo que vivió”.

Paola, por su parte, aseguró que Mariana nunca le dio la oportunidad de entablar una relación. En una entrevista para De Primera Mano, compartió: “Ella me dio la espalda desde que me vio. No me saludó y me hizo sentir rechazada”.

La tensión entre ambas culminó en una fuerte discusión durante una de las galas del programa. Según Paola, Mariana organizó una campaña de “hate” contra ella y Mario Bezares, algo que no estaba dispuesta a tolerar fuera del juego: “Allá adentro es un juego, pero aquí afuera no te lo voy a permitir”, dijo Durante.

Te puede interesar: Conductores de Hoy le responden furiosos a Paola Durante: ¡Le piden que deje de victimizarse!

Ema Pulido y Paola Durante / Instagram: @soypaoladurante/ @ema_pulido_

Repercusiones fuera del reality para Paola Durante

La situación no mejoró después del programa. En el podcast de Karime Pindter, Paola Durante reveló que enfrentó amenazas, que atribuyó al fanatismo extremo generado por el reality: “Me daba miedo la gente. Era algo muy feo”, confesó.

Paola también señaló que Mariana continuó con actitudes hostiles fuera de La casa. Durante uno de los enfrentamientos, Mariana supuestamente gritó y reclamó a producción, pidiendo incluso que le llevaran pañuelos para secar sus lágrimas: “Siempre haciéndose la víctima”, dijo Paola al respecto.

En una ocasión, Mariana acusó a Paola y a Brenda Bezares de generar odio hacia ella en redes sociales, algo que incluso amenazó con llevar a tribunales. Paola respondió a estas acusaciones diciendo: “Yo hice un TikTok sobre mangos, y ella se enojó muchísimo”.

Lee: Paola Durante se retira de los medios tras eliminación de Las estrellas bailan en Hoy; ¡se sintió humillada!

Composición: Mariana Echeverría y Paola Durante / Captura de pantalla La casa de los famosos México

Paola también mencionó a otros participantes con quienes tuvo conflictos, como Potro. Sin embargo, dejó claro que su experiencia con Mariana fue la más complicada: “Con Mariana me costó mucho. No me gustaba su energía ni su actitud. Inclusive su comida me desagradaba”, explicó.

El episodio más crítico ocurrió cuando Mariana acusó a Brenda Bezares y a Paola Durante de “crear hate” hacia otros participantes, lo que desencadenó una discusión que marcó un punto de no retorno en su relación. Según Paola, después de este enfrentamiento decidió dejar de asistir a las galas del programa hasta la final.

Paola Durante destacó que el impacto del programa en las redes sociales también influyó negativamente en su experiencia. “La gente se fanatiza de una manera fea. Las amenazas que recibí fueron aterradoras”, confesó. Estas declaraciones abren una discusión sobre los efectos que el fanatismo y el acoso en redes sociales pueden tener en los participantes de programas de televisión.