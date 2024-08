Paola Durante confía en que ganará demanda contra la producción de la serie '¿Quién lo mató?’

Tras el estreno de la serie ¿Quién lo mat0? Que presenta una ficción de lo que habría pasado en los últimos días con vida de Paco Stanley?, Paola Durante reveló que tomaría acciones legales para demandar a los productores de la serie debido a que no la buscaron para contar su historia.

“Quieren venir a manchar mi imagen de esta manera, no entiendo. No sé qué es lo que le hacemos a la gente para que nos estén haciendo esto. O sea, no se vale, nosotros ya sufrimos bastante como para que ahora empiecen a meterle a la gente otras cosas que no son”, comentó Paola al programa ‘Todo para la mujer’.

Mira: David Ortega vs. Ricardo Peralta: El modelo lo quiere tundir por hablar de él en LCDLFM: “Lo voy a encarar”

Vix

Paola Durante cree que ganará demanda contra la serie por daño a su imagen

Paola Durante se muestra confiada en obtener un resultado favorable en la demanda que interpuso contra los creadores de la serie de Amazon prime, en la cual Belinda interpretó al personaje llamado Paola.

El abogado de Durante asegura que el proceso legal está avanzando positivamente y que la demanda se ha presentado de manera adecuada.

“Ya hablé con él. Me dijo que todo va en orden, que todo va bien, que yo no me preocupe ahorita por eso, que él se encarga. Que va muy bien y me dice que él está seguro de que vamos a ganar”. Paola Durante

Mira: Heidy Infante, nieta de Pedro Infante, sorprendió en Enamorándonos, busca el amor, ¿fue bateada?

Paola Durante aún quiere conocer a Belinda, quien dio vida al personaje ‘Paola’

Paola Durante y Mario Bezares se reencontrarán en La casa de los famosos México / Instagram: @quienes_paola / @mbezares

A pesar de la controversia, Durante reiteró su deseo de conocer a Belinda, quien interpreta al personaje ‘Paola’ en la serie. Aunque ha intentado contactarla, hasta el momento no ha tenido éxito.

“He tratado de localizarla, Belinda, te quiero conocer. La verdad es que quiero saber cómo la pasó, o saber lo difícil que fue para ella por todo lo que le pusieron en los dientes”. Paola Durante

Durante también quiso aclarar que, a pesar de lo que algunos fans han sugerido, no tiene ningún resentimiento hacia Belinda. “Los fans han dicho que me han puesto en contra de ella, pero yo no tengo nada en contra de ella. La admiro. Me encantó todo lo que hizo y muero por conocerla”, afirmó Durante.

En la serie también participó Diego Boneta, Luis Gerardo Méndez, Zuria Vega, Roberto Duarte entre otros histriones que participaron en la miniserie que causó revuelo por la temática.

Mira: Pokémon de luto: Fallece la voz de ‘Misty’ y ‘Jessie’, tras padecer cáncer