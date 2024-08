Heidy Infante, nieta de Pedro Infante, sorprendió en Enamorándonos, busca el amor, ¿fue bateada?

La cantante Heidy Infante, nieta del icónico Pedro Infante, sorprendió a todos al aparecer en el popular programa de televisión ‘Enamorándonos’. A sus 45 años, la artista decidió abrirse nuevamente al amor después de varios años de estar soltera.

Infante se presentó en el programa como interesada en el concursante español Gidalthi, con la esperanza de encontrar una conexión especial. Sin embargo, la cita no resultó como esperaba, ya que Gidalthi optó por no continuar, señalando que no sintió la química necesaria entre ambos.

El rechazo fue un momento que no esperaba Heidy, quien, según reveló en una entrevista con el programa de espectáculos ‘De primera mano’, llegó confiada a la cita y no esperaba ser rechazada.

Heidy Infante en busca del amor en ‘Enamorándonos’. / captura de pantalla

“Se siente como raro, porque llegas segura, crees que todo lo tienes y que de pronto te digan no. Lo principal que pasaba por mi cabeza era ¿por qué?”, comentó la cantante.

A pesar de la sorpresa, Heidy Infante tomó el rechazo con sabiduría. Aseguró que agradece haber tenido el valor de afrontar sus miedos y demostrar que no hay edad para encontrar el amor. Además, reveló que saldrá con otro participante del programa, un joven llamado Sergio, quien tiene 27 años.

“Entendí que no era su estereotipo y que no importa la edad, soy una mujer divertida en busca de esas emociones”. Heidy Infante

Heidy Infante en Enamorándonos / Captura de pantalla

Heidy mostró su entusiasmo por la nueva oportunidad: “Sergio es un caballero, me gustaría conocerlo y, ¿quién sabe? Igual me pasa lo que a Susana Zabaleta. Él tiene 27 y yo 45 años bien vividos. Vamos a ver qué pasa”, concluyó la cantante, dejando entrever su optimismo frente a esta nueva experiencia.

¿Quién es Heidy Infante?

Heidy Infante es una cantante, actriz y nieta del legendario actor y cantante mexicano Pedro Infante, una de las figuras más icónicas de la época de oro del cine mexicano.

Heidy ha seguido los pasos de su abuelo en el mundo del entretenimiento, aunque su carrera se ha desarrollado principalmente en el ámbito de la música. Es conocida por su talento como intérprete de géneros como la cumbia, la salsa y la música tropical.

A lo largo de su carrera, Heidy Infante ha trabajado como solista, ganándose un lugar en la escena musical mexicana. Además conduce su propio programa de radio ‘Una tipa de cuidado’.

Aunque lleva el apellido Infante, Heidy ha trabajado arduamente para construir su propia identidad en la industria, destacándose por su talento y carisma. Su participación en programas como ‘Enamorándonos’ ha llamado la atención del público, especialmente debido a su relación familiar con el célebre Pedro Infante.

