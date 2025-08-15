Érika González: Tras anunciar su divorcio en ‘De primera mano’ ¿Giuseppe Lo Buono, su ex, reaccionó?

Érika González, conductora de ‘De primera mano’, causó total sorpresa en la audiencia del programa de espectáculos luego de que confirmó que está oficialmente divorciada de su ahora ex, Giuseppe Lo Buono. Tras la conmoción por esta noticia, el chef italiano, supuestamente, reapareció en redes sociales y, aparentemente, lanzó un contundente mensaje en redes.

El pasado 12 de agosto, Érika González se conmovió hasta las lágrimas por la noticia de su separación definitiva de Giuseppe Lo Buono. En ese momento, él no había roto el silencio sobre esta lastimosa situación.

Érika González, conductora de De primera mano, llora al confirmar su divorcio / YT: De primera mano

¿Qué dijo Érika González sobre su divorcio de Giuseppe Lo Buono en De primera mano?

En una emotiva transmisión en directo del programa ‘De primera mano’, la conductora Érika González confirmó su separación de Giuseppe Lo Buono. Entre lágrimas, la presentadora leyó un comunicado en el que dio a conocer el fin a su matrimonio después de un año de haber celebrado su boda en Sicilia, Italia.

“Mis días han sido muy difíciles, con situaciones complicadas, algunas sumamente dolorosas que no tienen nada que ver con ninguna distancia, no tiene nada que ver con territorios, ni con prioridades mal puestas, sino, todo lo contrario. Hoy esa etapa se cerró, la dejo atrás con su intensidad, sus desafíos y con una historia que no me representa, pero que sí es mía”, dijo Érika en la transmisión.

Como era natural, sus compañeros de foro, incluido Gustavo Adolfo Infante, no tardaron en expresarle su apoyo en estos momentos tan difíciles de su vida personal.

Érika González lloró por su divorcio de Giuseppe Lo Buono / YT: De primera mano

¿Qué dijo Giuseppe Lo Buono, exesposo de Érika González, sobre su divorcio?

Luego de que Érika González, exconductora de ‘Venga la alegría’, dio a conocer su divorcio de Giuseppe Lo Buono, el reconocido chef italiano, supuestamente, habría reaparecido en redes sociales. ¿Se pronunció sobre las declaraciones de su ex?

A través de la cuenta oficial de Instagram de uno de sus restaurantes del chef de nombre ‘Mani di pasta’, causó revuelo una publicación con la foto de una pasta. Sin embargo, lo que llamó la atención fue la descripción, en la cual se lee un misterioso mensaje que, a comparación de otras publicaciones, fue considerado como “anormal”, ya que ningún post tiene una frase similar. ¿Indirecta?

“El amor está en rojos”, se lee.

El mensaje no pasó desapercibido en redes sociales, algunos cibernautas consideraron que pudo ser una posible indirecta a Érika González, la cual habría sido publicada a través de una de las cuentas de los restaurantes en los que trabaja Giuseppe Lo Buono. Sin embargo, él no ha expresado directamente su postura con respecto a su divorcio.

Giuseppe Lo Buono tiene como restaurante Ma ni di pasta / IG

¿Por qué se divorciaron Giuseppe Lo Buono y Érika González, conductora de ‘De primera mano’?

Previo a que la conductora confirmara su separación, Michelle Rubalcava reveló en su canal de YouTube las supuestas causas del rompimiento entre Érika González y Giuseppe Lo Buono.

“Él llegó a Monterrey por asuntos de trabajo, conoció a Érika y se enamoraron. Se viene a México, él se quedó allá. Bodón en Italia, poquita gente de México fue. Pero me vengo enterando de que el marido la dejó, estaban de lejos, él en Monterrey y ella en la Ciudad de México. No se aguantaron, él ya se regresó a Monterrey y ya están con el tema del divorcio, que ya la dejó”. Michelle Rubalcava

No obstante, Érika González, reconocida periodista de espectáculos, no ha dado a conocer los motivos específicos de su separación de Giuseppe Lo Buono.