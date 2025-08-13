Conductora de ‘De primera mano’, entre lágrimas, anuncia su divorcio en vivo: “Esa etapa se cerró”

La reciente transmisión del programa de espectáculos ‘De primera mano’ se habría tornado un tanto emotiva por el reciente anuncio de una de sus conductoras. En vivo y totalmente conmovida, una de las presentadoras confirmó que su matrimonio llegó a su fin.

La noticia conmocionó a los demás conductores del programa, incluido Gustavo Adolfo Infante, quien externó su total apoyo a su compañera de foro.

Conductora de De primera mano confirmó su divorcio / Redes sociales

Te puede interesar: De primera mano anuncia inesperada y desgarradora muerte; Gustavo Adolfo Infante de luto: “Difícil momento”

¿Qué conductora de ‘De primera mano’ anunció su divorcio en vivo hoy 12 de agosto del 2025?

Luego de las diversas especulaciones, Érika González, conductora de ‘De primera mano’, confirmó, en vivo, su divorcio del chef italiano, Giuseppe Lo Buono.

En medio de la transmisión de este martes 12 de agosto en el programa de espectáculos, Érika, entre lágrimas, dio a conocer que su matrimonio llegó a su fin, tras un año de casados.

“Me cuesta muchísimo hacerlo, han sido para mí meses supercomplicados… He decidido terminar mi matrimonio, quiero aclarar que no fue una decisión impulsiva, no fue sencilla, pero sí muy necesaria… Estuve en una relación de tres años, con una boda que, como ya saben, fue pública y la compartí con mucho amor”, dijo la conductora.

Érika González llora al confirmar su divorcio / YT: De primera mano

“Mis días han sido muy difíciles, con situaciones complicadas, algunas sumamente dolorosas que no tienen nada que ver con ninguna distancia, no tiene nada que ver con territorios, ni con prioridades mal puestas, sino, todo lo contrario. Hoy esa etapa se cerró, la dejo atrás con su intensidad, sus desafíos y con una historia que no me representa, pero que sí es mía”. Érika González

Finalmente, Érika destacó que, en estos momentos, está en proceso de “sanar” su corazón, así como aprovechó para agradecer todas las muestras de cariño en estos momentos tan complicados en su vida personal.

“Estoy bien, aunque duele, obviamente. Estoy en paz con la decisión, ha sido muy triste, pero también ha sido muy liberador. Me quedo con lo aprendido, con la fuerza que da atravesar así”, concluyó.

Érika González, conductora de De primera mano se divorció de Giuseppe Lo Buono / YT: De primera mano

No te pierdas: Sorprende nueva conductora en ‘De primera mano’ ¿adiós Addis Tuñón y Erika González?

En ese momento, Gustavo Adolfo Infante cuestionó a Érika si no había marcha atrás en su decisión y ella reiteró que esta ruptura es definitiva.

“Con una enorme entereza, (reveló) todo esto, Érika… Es nuestra y a los nuestros se les protege”, dijo al final del programa Gustavo Adolfo Infante.

Así lo dijo Érika González:

Mira: Érika González y Addis Tuñón se muestran ¡al natural! y se dejan ver sin maquillaje en DPM

¿Por qué se divorció Érika González, conductora de ‘De primera mano’, de Giuseppe Lo Buono?

Días antes al anuncio de la conductora, Michelle Rubalcava reveló en su canal de YouTube los supuestos motivos del divorcio de Érika González de Giuseppe Lo Buono.

“Érika González hace no mucho se casó, precisamente hace un año, los primeros días de agosto, le duró un año. Dicen que la criticaron porque no sonreía el día de su boda, no se veían felices”, dijo Michelle.

“Él llegó a Monterrey por asuntos de trabajo, conoció a Érika y se enamoraron. Se viene a México, él se quedó allá. Bodón en Italia, poquita gente de México fue. Pero me vengo enterando de que el marido la dejó, estaban de lejos, él en Monterrey y ella en la Ciudad de México. No se aguantaron, él ya se regresó a Monterrey y ya están con el tema del divorcio, que ya la dejó”. Michelle Rubalcava

Asimismo, la cuenta de ‘X’ de ‘La tía Sandra’ también confirmó el divorcio de Érika. Sin embargo, no reveló los detalles de su ruptura definitiva.

Al momento, Érika González, conductora de ‘De primera mano’, no ha dado a conocer más información sobre los motivos de su divorcio.