Angélica Vale habla de la infidelidad en medio de divorcio con Otto Padrón, ¿por eso se separó?

Angélica Vale está pasando por momentos complicados. Y es que apenas hace algunas semanas, contó que se estaba divorciando de Otto Padrón, tras 14 años de matrimonio y dos hijos en común. La famosa dio el anuncio después de que la noticia se filtrara en los medios.

Sin decir los motivos, Angélica Vale simplemente dijo que el amor entre ellos se “había acabado” y pidió respeto por parte del público ante esta situación. Debido a esto, han surgido muchas especulaciones, entre ellas la infidelidad. Esta teoría se fortaleció luego de que la actriz hablara sobre este tema en su programa de radio, ¿qué dijo?

¿Qué pasó entre Angélica Vale y Otto Padrón?

Los rumores sobre el motivo por el que Angélica Vale y Otto Padrón se están divorciando han sido variados. Al principio, se dijo que Otto Padrón estaría saliendo con una conductora de televisión. También se comenzó a decir que, presuntamente, Angélica Vale le habría sido infiel a su pronto ex con un compañero de trabajo.

Por otro lado, una fuente anónima contó recientemente para TVNotas que la actriz vivía violencia. Y es que Otto insultaba constantemente a Ángélica y, por si esto fuera poco, también la habría engañado.

“Yo le diría: ‘Date cuenta, amigo. Ella hoy luce espectacular. Tú eres 10 años mayor. Estás viejo, cansado y tu novia, en lugar de mantenerte, ¡te bateará!’. Angélica perdió peso (finales de 2022, principios de 2023), se ve hermosa. Ella quería reconquistarlo”, indicó.

De igual forma, dijo que Otto era muy grosero con Angélica María, mamá de Angélica Vale: “Mientras Angélica Vale trabajaba en giras artísticas, a Otto Padrón se le olvidaba hasta recoger del colegio a las criaturas. Era descuidado con la familia y llegó incluso a ser grosero con su suegra, Angélica María. Le contestaba mal y la ofendía. Le decía palabras altisonantes que Angélica María tuvo que aguantar, para no meterse en problemas con su propia hija. Otto era un pelado, un patán”, resaltó.

Hasta el momento, Otto no ha hecho declaraciones oficiales sobre su divorcio. En tanto que Angélica solo se ha pronunciado ante las críticas que ha recibido. Y es que mucha gente ha afirmado que su separación es parte del “karma” por, aparentemente, apoyar a Ángela Aguilar y Christian Nodal.

¿Angélica Vale se divorció de Otto Padrón por una infidelidad?

En un episodio reciente de su programa de radio, Angélica Vale habló de diversos temas, incluyendo la infidelidad. En una sección del show, leyó la carta de un hombre que le comentó que su esposa le encontró conversaciones en las que coqueteaba con otra mujer. Aunque aclaró que dichos mensajes fueron de antes de que se conocieran, su pareja estaba enojada con él.

Después de eso, Vale leyó el comentario de un usuario que señaló que las conversaciones viejas se tenían que eliminar, pues podrían causar problemas en el futuro. La actriz apoyó esta postura.

Angélica Vale “Yo estoy de acuerdo contigo en el sentido de por qué está guardando algo que no viene al caso. Son mensajes que sí duelen... fíjate yo no creo que le hayan dolido las conversaciones sino que todavía las guarda”

Para finalizar, le recomendó al hombre que reflexionara los motivos por los que su pareja quiso revisarle el celular: “Hay que ver si le habrá dado razones para revisar el celular porque luego, si no da razones, no tienes por qué revisar pero cuando te empiezan a dar razones... podría ser”, resaltó.

Aunque no mencionó el nombre de su ex ni nada por el estilo, muchos creen que las declaraciones de Angélica dejarían ver la verdadera razón de su divorcio. Sin embargo, la actriz no ha confirmado que su divorcio haya sido por una infidelidad.

¿Quién es Otto Padrón, exesposo de Ángélica Vale?

Se mudó a Estados Unidos cuando apenas era un niño.

En Miami, estudió Ciencias de la comunicación y Economía.

En 1983, se unió al ejército. Tras retirarse, se enfocó en los medios.

Llegó a trabajar como productor de Univisión.

Actualmente, está a cargo de Get After Media, una empresa de medios de comunicación

