Exhiben a ex de Angélica Vale; maltrató a su suegra y fue infiel con dinero de la actriz ¡Mantenido y patán!

Tras el escándalo del divorcio entre Angélica Vale y Otto Padrón, nos enteramos de que Angélica María se tuvo que mudar desde 2016 a Los Ángeles, muy cerquita de su hija, por el temor de que le sucediera algo. Una amiga de Otto lo desenmascara y asegura que Vale vivió un infierno a su lado y que él tiene desde hace 2 años un nuevo amor para que lo mantenga.

2011, Angélica y Otto s casaron en el colegio de las Vizcaínas en la CDMX / TVNotas

¿Por qué Angélica Vale vivió violencia con Otto Padrón en su matrimonio?

La fuente de TVNotas dijo que: “De la violencia se sabe desde 2018. Ustedes lo publicaron y no mintieron al respecto. Los problemas maritales iniciaron desde antes de 2016. Él (Otto Padrón) se quedó sin trabajo en la empresa televisora y desde entonces se tiró a la hamaca y no aportaba nada, ni para la casa, ni para Angélica, ni para la familia”.

Angélica María “Por la violencia que vivía su hija, Angélica María decidió mudarse en 2016 a unas cuantas cuadras de donde vivía Vale, para estar al pendiente de ella y de la familia. Muchas veces le pidió a su hija que se alejara de ese hombre, pero ella luchó incansablemente por su matrimonio”.

La actriz quería darles un hogar a sus hijos: “Angélica deseaba que sus pequeños crecieran con mamá y papá, e hizo todo lo posible por mantener el matrimonio”.

Angélica María reacciona al divorcio a Angélica Vale y Otto Padrón / Redes sociales

¿Cómo descubrió Angélica Vale la infidelidad de Otto Padrón?

“Angélica Vale se tragó muchas veces las lágrimas para que todo pareciera felicidad. Él la ofendía, sobre todo cuando tenía unos kilitos de más. La denostaba con palabras muy ofensivas. Fue un tipo infiel. A ella le llegaba información de que él andaba con varias mujeres, pero evitaba hacer caso, solo que, en el mes de septiembre pasado, justo el día de su cumpleaños (11 de septiembre), se enteró por boca de él de que sostiene desde hace 2 años una relación con una mujer estadounidense que lo tiene como rey. Por eso le dijo que había interpuesto la demanda de divorcio”.

“Yo le diría: ‘Date cuenta, amigo. Ella hoy luce espectacular. Tú eres 10 años mayor. Estás viejo, cansado y tu novia, en lugar de mantenerte, ¡te bateará!’. Angélica perdió peso (finales 2022, principios 2023), se ve hermosa. Ella quería reconquistarlo”. Fuente de TVNotas

Angélica Vale y Otto Padrón

¿Otto Padró malatrataba a Angélica María, mamá de Angélica Vale?

“Hubo otros problemas graves. Mientras Angélica Vale trabajaba en giras artísticas, a Otto Padrón se le olvidaba hasta recoger del colegio a las criaturas. Era descuidado con la familia y llegó incluso a ser grosero con su suegra, Angélica María. Le contestaba mal y la ofendía. Le decía palabras altisonantes que Angélica María tuvo que aguantar, para no meterse en problemas con su propia hija. Otto era un pelado, un patán. Además de violento, agresivo y mantenido, también es alcohólico. ¡Toda una fichita! Y las amantes que él tenía las pagaba con el dinero de Vale”.

Por último, sobre cómo quedarán en el ámbito legal dijo: “Otto quiere que Angélica pague todos los gastos. A ella no le parece. Reaccionó y le pedirá pensión alimenticia, ya le cayó el veinte de que ahora sí va a ser feliz. Su mami le dijo: ‘No eres la primera ni serás la última. Estoy contigo’. Angélica padeció depresión, pero hoy está más fuerte y enfocada en su trabajo. La verdad es que es un mujerón”.

Angélica Vale confirmó su divorcio en su programa de radio La Vale show.

¿Angélica Vale ha sufrido violencia con otras parejas?

En 2019 Angélica Vale abrió su corazón en el programa Confesiones, conducido por Aurora Valle y esto fue lo que contó:

“El escenario siempre fue mi ancla. Me sentía muy segura, pero abajo era un relajo. Por eso fui muy noviera. Yo no me quería nada y decía: ‘Quién me trata peor, ¿tú? Órale, vamos a ser novios’”. Angélica Vale

Sobre si recibió maltrato: “Obvio, fui muy estúpida y bruta, pero porque yo lo permití. Yo solita me hacía daño. ¡Qué tonta! Yo sabiendo que era talentosa, teniendo a la familia que tuve, pero llegó un momento en que perdí toda la confianza en mí como mujer. Tuve un novio que sí me decía mucho: ‘Es que yo siempre he andado con modelos. Yo no pensé en salir contigo, pero, bueno, vamos a intentarlo, a ver qué’. Mi autoestima, hasta abajo. Muy grave”.

Angélica Vale / Redes sociales

¿Cómo fue la historia de amor entre Angélica Vale y Otto Padrón?

2007. Coincidieron en un evento de Univisión en Nueva York. Años después, en 2009, se dio el flechazo en el especial de Año Nuevo transmitido desde Times Square.

2010. La pareja se comprometió en noviembre de este año, en Miami, en el cumpleaños 35 de ella. Otto Padrón la sorprendió con un anillo de compromiso

2012. Se convirtieron en papás y 2 años después, tuvieron un segundo hijo. Entre ambos hay una diferencia de 10 años: Él nació en agosto de 1965 y ella, en noviembre de 1975.

2025. Ella anunció su separación. Él fue quien solicitó el divorcio en septiembre pasado.

Divorcio de Angélica Vale y su esposo, Otto Padrón / Redes sociales

¿Quién es Otto Padrón y por qué su historia genera polémica?

Otto Padrón nació en Cuba, en agosto de 1965. Emigró a Miami junto con su familia siendo un niño. Cuenta con una carrera militar de casi 40 años. Obtuvo el rango de coronel del ejército de Estados Unidos y participó en operaciones en diversos países. Fue productor ejecutivo en Telemundo y ocupó altos cargos en Univisión, como director de Programación y de Promociones. En 2009 dejó la televisión para regresar al ejército. Fundó su empresa creativa OTV Creative, con la cual colaboró con marcas. En 2013 él dejó de trabajar y dependía del dinero que Angélica ganaba.