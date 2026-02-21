Angélica Vale habla de su vida tras divorciarse de Otto Padrón: “Soltera y sin vacunar”

La actriz y conductora Angélica Vale habló sobre la nueva etapa que enfrenta tras su divorcio de Otto Padrón, luego de 14 años de matrimonio. En declaraciones recientes, se refirió a este momento de cambios en su vida personal, abordando cómo transita el proceso después de que se hizo pública la separación y de concluir una relación que formó parte de su historia durante más de una década.

Angélica Vale habló de su presente personal luego de su separación de Otto Padrón y dejó ver cómo enfrenta este cambio. / Instagram: @angelicavaleoriginal

¿Qué pasó entre Angélica Vale y Otto Padrón?

Angélica Vale y el empresario Otto Padrón pusieron fin a su matrimonio tras 14 años juntos, una decisión que abrió espacio a distintas versiones sobre lo ocurrido. Luego de confirmarse el divorcio, comenzaron a circular rumores que apuntaban a una presunta relación de él con una conductora de televisión, así como especulaciones sobre una posible infidelidad de la actriz con un colega. Ninguna de estas versiones fue respaldada con pruebas públicas.

Tiempo después, una fuente consultada por la revista TVNotas señaló que la relación habría atravesado una etapa complicada. Según ese testimonio, existieron descalificaciones constantes y supuestos engaños por parte de Padrón. La misma fuente indicó que la actriz intentó recuperar la relación tras experimentar un cambio físico, aunque la dinámica entre ambos ya se encontraba desgastada.

De acuerdo con esa versión, la convivencia con la familia de la actriz tampoco habría sido sencilla. En particular, la relación con Angélica María habría sido tensa, pues la fuente afirmó que presuntamente recibió malos tratos por parte de Padrón y que incluso existieron descuidos relacionados con sus hijos. Hasta ahora, ninguna de las partes ha detallado públicamente las razones específicas que derivaron en la separación.

Angélica Vale y Otto Padrón. / Foto: Redes sociales

Angélica Vale enfrenta nueva etapa tras su divorcio

Angélica Vale habló sobre la etapa que vive tras su divorcio y se refirió a su situación sentimental actual durante un encuentro con medios. Al ser cuestionada sobre cómo se encuentra en este momento de su vida, respondió que está “soltera y sin vacunar”, dijo a Televisa Espectáculos en la presentación de la nueva temporada de Juego de voces y en medio de los casos de sarampión.

En sus declaraciones, explicó que atraviesa un periodo centrado en su bienestar personal y en el tiempo que comparte con sus hijos. Señaló que ahora se permite espacios que antes no tenía dentro de su dinámica familiar y profesional, y que este proceso le ha dado nuevas perspectivas.

“Fíjate que estoy en una etapa de mi vida, muy hermosa, estoy como muy tranquila, muy contenta conmigo. Estoy aprendiendo mucho, me estoy queriendo mucho, respetando mucho y es algo que nunca había tenido tiempo y ahora estoy haciendo. He tenido tiempo para mí y para mis hijos, que son lo más importante en mi vida, y estoy muy contenta”, reiteró la actriz.

Angélica Vale y Otto Padrón se divorciaron. / Redes sociales

Angélica Vale confirma que regresa a Juego de voces 3

Angélica Vale vuelve como conductora a la tercera temporada de Juego de voces, retomando el proyecto en un momento distinto de su vida personal. La presentadora regresa al foro luego de haber atravesado cambios que, según explicó, ya formaban parte de su realidad desde la edición pasada, aunque en ese entonces no los había hecho públicos.

En esta nueva etapa, su regreso al programa coincide con un proceso que decidió compartir públicamente. La conductora señaló que durante la temporada anterior ya vivía la situación que más tarde daría a conocer, pero no encontraba el momento para hacerlo frente a cámaras.

“Fíjate que en la temporada pasada ya estaba yo viviendo todo el rollo (del divorcio), pero no se los conté. Esa es la diferencia. Este, ahora sí la verdad es que el poder haber dado la noticia de mi divorcio, hijo, creo que por eso lloré tanto, porque por fin se los conté, o sea, ya llevaba, sí, llevaba muchos meses queriéndolo decir. Este no sabían cómo, no había pasado, no se había dado, este y y creo que fue un momento de liberación y de sacar que ya por fin podía dar la noticia”, dijo la actriz.

Ante esto, agregó que “sí, vengo más más segura. Estoy muy contenta, creo que se nota, muy tranquila, este ciclo pasado ha llegado con muchas bendiciones, ojalá que siga así. Recuerden chicas, los 50 son los nuevos 40”.

