Angélica María habla del divorcio de Angélica Vale y Otto Padrón, ¿revela las verdaderas razones de la ruptura?

Angélica María se refirió al divorcio de su hija, Angélica Vale, con Otto Padrón. La también cantante respondió a las preguntas sobre el proceso que enfrenta la actriz y aclaró qué tanto ha estado involucrada como madre en esta etapa. ¿Reveló nuevos detalles sobre la separación? Te contamos lo que dijo.

Angélica María y Angélica Vale se han mostrado unidas tras el divorcio de la actriz. / Redes sociales

¿Por qué se divorciaron Angélica Vale y Otto Padrón?

La separación entre Angélica Vale y Otto Padrón, tras 14 años de matrimonio, ha estado rodeada de distintas versiones desde que se confirmó el divorcio. En un inicio circularon rumores sobre una presunta relación de él con una conductora de televisión, así como especulaciones que señalaban una posible infidelidad de la actriz con un colega; sin embargo, ninguna de estas versiones fue acompañada de pruebas públicas.

Más adelante, una fuente consultada por la revista TVNotas aseguró que la relación habría atravesado una etapa complicada. Según este testimonio, habrían existido descalificaciones constantes y supuestos engaños por parte de Padrón. La misma fuente señaló que la actriz intentó recuperar la relación luego de experimentar un cambio físico, aunque la dinámica entre ambos ya se encontraba deteriorada.

De acuerdo con esa versión, la convivencia con la familia de la actriz tampoco habría sido sencilla. En particular, la relación con Angélica María habría sido tensa, pues la fuente afirmó que presuntamente recibió malos tratos por parte de Padrón y que incluso existieron descuidos relacionados con sus hijos. Hasta el momento, los involucrados no han detallado públicamente las razones específicas de su separación.

Angélica Vale y Otto Padrón se divorciaron. / Redes sociales

¿Qué dijo Angélica María sobre el divorcio de Angélica Vale?

En entrevista con Ventaneando, Angélica María fue cuestionada sobre el proceso de divorcio que enfrenta su hija, Angélica Vale. Ante las preguntas, la también cantante dejó claro que por ahora no puede dar detalles sobre la situación legal y personal que atraviesa la actriz.

“No puedo hablar de nada de eso, porque está exactamente en ese momento y no se puede ahora, después ya vendrá ella con todo el chisme, ya sabes que ustedes y nosotros siempre estaremos unidos y siempre habrá comunicación y siempre les diremos la verdad, ahorita no se puede pero en cuanto se pueda ya les diremos”, expresó la actriz y cantante.

Angélica Vale y Otto Padrón se divorciaron tras más de una década juntos. / Redes sociales

¿Quién es Angélica María?

Angélica María, nacida el 27 de septiembre de 1944 en Nueva Orleans, Luisiana, es una actriz y cantante mexicoestadounidense cuya trayectoria abarca más de siete décadas. Hija del estadounidense Arnold Frederic Hartman y de la mexicana Angélica de Jesús Ortiz Sandoval, creció en un entorno cercano a la música gracias a la profesión de su padre. Tras la separación de sus padres cuando tenía cinco años, se trasladó con su madre a la Ciudad de México, donde comenzó el camino que la llevaría a convertirse en una figura constante del espectáculo en México.

Su carrera inició en plena Época de Oro del cine mexicano, luego de que el productor Gregorio Wallerstein la invitara a audicionar para la película Pecado (1950). A partir de entonces participó como actriz infantil en filmes como Una mujer decente (1950), La hija de la otra (1951), Los amantes (1951), Fierecilla (1951), Sígueme corazón (1952) y Mi esposa y la otra (1952), trabajo que le valió un Premio Ariel en 1953 en la categoría de actuación infantil. Con el paso de los años consolidó su presencia en el cine y posteriormente amplió su carrera hacia la música, especializándose en rock and roll, pop y balada romántica.

En la década de 1960 firmó con RCA Victor y grabó temas como “A dónde va nuestro amor”, canción que formó parte de la telenovela Muchacha italiana viene a casarse. También incursionó en el teatro y la televisión, y en 1998 fundó junto a su hija, Angélica Vale, la compañía Producciones Angélica Ortiz. A lo largo de los años ha participado en telenovelas como La fea más bella y ha sido reconocida por su aportación artística; en 2008 recibió el Premio a la Excelencia Musical de la Academia Latina de la Grabación y el 7 de septiembre de 2024 fue galardonada con el Ariel de Oro durante la LXVI edición de los Premios Ariel, en reconocimiento a su trayectoria.

