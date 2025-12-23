Video viral de Otto Padrón y Angélica Vale reaviva dudas: ¿olvidó el día en que se enamoró de la actriz?

Un fragmento de una entrevista grabada hace cuatro años volvió a colocarse en el centro del chisme. Se trata de un video donde Otto Padrón parece no recordar el día exacto en que se enamoró de Angélica Vale, escena que hoy cobra otro significado en medio del divorcio complicado que atraviesa la pareja. Aunque en su momento pasó como una anécdota curiosa, ahora las redes lo interpretan con lupa y lo conectan con las versiones de una presunta infidelidad y el quiebre de su pacto de amor.

Se dice que Angélica Vale y Otto Padrón presuntamente discutieron tras ella enterarse de la demanda de divorcio / IG: @angelicavaleoriginal / IMDb

¿Por qué se viralizó el video de Otto Padrón y Angélica Vale?

El video viral de Otto Padrón y Angélica Vale estalló en X, TikTok e Instagram porque muestra un instante incómodo: el ejecutivo de Univisión se queda sin respuesta cuando Angélica Vale le pregunta, con insistencia, cuándo se enamoró de ella. En “Angelicales”, su serie de entrevistas en YouTube con personalidades del espectáculo, Angélica lleva la conversación hacia los orígenes de su historia de amor y la reacción de Otto —silencio, duda, un gesto nervioso— se convirtió en meme y debate. Para subrayar la incomodidad, el video original incluso trae en postproducción el sonido de un reloj marcando el paso de los segundos, un recurso que las redes sociales tomaron como señal de lo mucho que tardó en responder.

La escena se viraliza justo cuando la pareja atraviesa un divorcio complicado, rodeado de versiones sobre una infidelidad. En ese contexto, usuarios califican la actitud de Otto como “poco enamorada” y vuelven a ver la entrevista como una pista del presente.

La hija de Angélica Vale reacciona al anuncio del divorcio de su madre y Otto Padrón, sus padres. VIDEO / Redes sociales, YT: CALI 93.9 y canva

¿Cuándo fue la entrevista de ‘Angelicales’ con Angélica Vale y qué dijo Otto Padrón sobre su enamoramiento?

La charla pertenece al ciclo “Angelicales” y fue grabada en 2021; en aquel momento, todo era miel y buenos deseos. Angélica Vale explica en el episodio que al conocer a Otto Padrón ella tenía un novio que también era su mánager, y que la relación con Otto arrancó como trabajo: él quería contratarla para un proyecto de película con Univisión. El tono del episodio es romántico y de recuerdos, con Angélica conduciendo la narrativa hacia el flechazo y el paso de colegas a pareja.

Ya en la dinámica de preguntas y respuestas, Angélica Vale pide una línea de tiempo clara: “¿cuándo te enamoraste de mí?” Es ahí donde los recuerdos de Otto se atoran. Hace un minuto de silencio, duda, y Angélica sonríe con nervios. El clip resalta ese momento; primero porque no hay respuesta inmediata, y segundo porque, al fin, Otto Padrón ensaya una versión:

“Creo que fue en una evento de fin de año en el que estuvimos juntos”. Otto Padrón

Angélica reacciona y corrige con una precisión que desmonta la cronología: “No, eso ya fue cuando te me declaraste, ahí ya me pediste ser tu novia”.

¿Qué respondió Otto Padrón cuando Angélica Vale le preguntó por el flechazo?

Después de la corrección, Otto Padrón intenta ajustar la memoria. Trata de recordar lo que Angélica le pide, falla y remata insistiendo:

“Pero ese fue el día en que me enamoré”. Otto Padrón

Con esa frase, queda claro que confundió el momento del flechazo con el de la declaración. Angélica se resigna a la falta de memoria de Otto y avanza en la narración. Aun con el tropiezo, la actriz retoma el hilo: después de esa noche comenzaron a salir y tres meses más tarde ya estaban buscando casa para vivir juntos.

¿Por qué se divorciaron Angélica Vale y Otto Padrón?

La separación de Angélica Vale y Otto Padrón, tras 14 años de matrimonio, ha estado rodeada de rumores y especulaciones. Desde que se anunció el divorcio, surgieron versiones que apuntaban a una supuesta relación sentimental de Otto con una conductora de televisión, mientras otros señalaban, sin evidencia, que Angélica habría tenido una infidelidad con un compañero de trabajo.

Hace una semanas TVNotas te dio a conocer que, la relación habría sido complicada, marcada por presuntos insultos y engaños por parte de Otto Padrón. Incluso se asegura que Angélica intentó reconquistarlo tras un cambio físico notable, pero la dinámica ya estaba fracturada y no hubo reconciliación posible.

El mismo testimonio afirma que la tensión también alcanzó a la familia de Angélica, especialmente con su madre, Angélica María, quien habría recibido malos tratos por parte de Otto. Además, se menciona que el ejecutivo olvidaba recoger a sus hijos en la escuela, lo que agravó la situación.

Angélica Vale y Otto Padrón / Redes sociales

¿Quién es Otto Padrón, exesposo de Angélica Vale, y cuál fue su papel en la vida personal y profesional de la actriz?

Otto Padrón, ejecutivo de medios de origen cubano, ha mantenido durante años un perfil discreto pese a su cercanía con el mundo del espectáculo. Nació en Cuba en 1965 y emigró a Estados Unidos siendo niño, estableciéndose en Miami, donde construyó gran parte de su trayectoria personal y profesional. Su formación académica en Ciencias de la Comunicación y Economía marcó el rumbo de una carrera que lo llevaría a convertirse en una figura clave detrás de cámaras.

En 1983, Otto Padrón se integró al ejército, una experiencia que definió su carácter antes de dedicarse por completo a la industria mediática. Tras concluir su etapa militar, comenzó a abrirse paso en el mundo de la comunicación, trabajando en proyectos de alto impacto y consolidando su reputación como estratega y productor, siempre lejos de los reflectores pero con influencia en grandes decisiones.

Con el tiempo, Otto Padrón se consolidó como productor en Univisión, una de las cadenas más importantes en Estados Unidos, y hoy dirige Get After Media, empresa dedicada a la creación y desarrollo de contenidos. Su nombre volvió a la conversación pública tras anunciarse su divorcio de Angélica Vale, con quien compartió más de una década de matrimonio, lo que lo coloca nuevamente en el centro de la atención mediática.