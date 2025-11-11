¿Angélica Vale mantenía a Otto Padrón? Revelan que “trabajaba como señor” para mantener su hogar

La noticia del divorcio de Angélica Vale y Otto Padrón ha causado una fuerte conmoción en el mundo del espectáculo. Considerados durante años como una de las parejas más estables y queridas de la farándula mexicana, su ruptura, después de 14 años de matrimonio y dos hijos en común, dejó al público en shock. Pero lo que más sorprendió fue una nueva revelación: Angélica Vale no recibía apoyo económico de su esposo, y era ella quien “trabajaba como señor” para sacar adelante a su familia.

Javier Ceriani reveló la noticia del divorcio de Angélica Vale y aseguró tener en su poder la demanda oficial presentada por Otto Padrón. / X

¿Por qué se divorciaron Angélica Vale y Otto Padrón tras 14 años de matrimonio?

El periodista Javier Ceriani fue quien destapó la noticia en su canal de YouTube, explicando que aunque Otto Padrón, todavía esposo de Angélica Vale, presentó los papeles del divorcio el 4 de noviembre, la separación habría ocurrido desde abril de este mismo año. Aparentemente, la pareja intentó una reconciliación fuera de los tribunales, pero al no lograr acuerdos, decidieron proceder legalmente.

En el documento judicial, la razón principal es la ya conocida frase “diferencias irreconciliables”, una forma diplomática de decir que ya no podían convivir y que el matrimonio estaba irremediablemente roto. No obstante, en redes sociales y programas de espectáculos comenzaron a circular teorías que apuntan a problemas económicos e incluso a rumores de infidelidad, aunque nada de esto ha sido confirmado por los involucrados.

Mientras tanto, Elisa Beristain, periodista de entretenimiento y excompañera de Javier Ceriani, dio una versión mucho más contundente: aseguró que Otto Padrón no aportaba económicamente al hogar y que Angélica era la principal fuente de ingresos de la familia.

Así fue la relación entre Angélica Vale y Otto Padrón / Captura de pantalla

¿Otto Padrón no mantenía a Angélica Vale? Revelan detalles económicos de su matrimonio

Fue durante su programa en YouTube, “Beris Time”, donde Elisa Beristain narró cómo descubrió que Angélica Vale no contaba con el apoyo económico de su esposo, Otto Padrón. Según relató, ambas coincidieron en el Liceo Francés, donde estudiaban sus hijos y desde entonces, observó que la actriz se hacía cargo de la mayoría de los compromisos escolares, siempre intentando cumplir pese a sus múltiples grabaciones.

Durante una actividad del colegio, Beristain contó que Angélica presuntamente le pidió apoyo porque debía ausentarse por una telenovela. Intrigada, le preguntó por qué su esposo no se encargaba de los gastos o tareas domésticas, a lo que la actriz respondió con una frase que hoy ha dado la vuelta en redes:

“Tú tienes la bendición de que tu esposo te provee, pero el día que a mí Otto me mantenga, claro que le meto más tiempo.” Beristain

Angélica Vale recuerda terrible experiencia con su vecino, un famoso cantante internacional. / Redes sociales

Esta declaración, según Beristain, dejó claro que la protagonista de “La fea más bella” presuntamente trabajaría sin descanso para mantener a su familia, mientras su pareja alegadamente se dedicaba a otros proyectos sin supuestamente aportar lo suficiente económicamente.

Beristain recordó que la situación no fue algo aislado. En más de una ocasión, notó que Angélica Vale presuntamente asumíría responsabilidades que normalmente corresponderían a ambos padres, y que lo hacía “como todo un señor”, refiriéndose a la carga económica y doméstica que supuestamente llevaría sobre sus hombros.

“Ya van dos ocasiones en que me di cuenta de que la Vale trabajaba como señor para llevar dinero a su casa”, expresó Beristain, quien aseguró que la actriz nunca se quejó abiertamente, pero dejaba entrever que Otto presuntamente no la mantenía ni contribuía como debía.

¿Qué dijo Angélica Vale sobre las acusaciones contra Otto Padrón tras su divorcio?

Hasta el momento, Angélica Vale no ha emitido declaraciones públicas sobre estas revelaciones. En redes sociales, ha preferido mantener un perfil bajo y enfocarse en sus proyectos profesionales. ¡Así como en su cumpleaños 50!

Los seguidores de la actriz también han recordado que, desde sus inicios, Angélica Vale ha sostenido su carrera sin depender de nadie, incluso cuando formaba parte de una de las familias más famosas de México. Por ello, muchos consideran creíble la versión de Beristain y la aplauden por haber salido adelante sin la ayuda económica de su esposo.

Mientras tanto, Otto Padrón no ha dado declaraciones públicas respecto a las acusaciones ni sobre el proceso de divorcio.