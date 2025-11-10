¿Dónde está Otto Padrón, esposo de Ángelica Vale? Tras confirmar su divorcio, revelan que está “desaparecido”

Lo que comenzó como un simple rumor ahora se confirma: Angélica Vale se divorcia de Otto Padrón tras 14 años de matrimonio y dos hijos en común. Hace poco, la actriz contó que ya llevaba unos meses separada de su pronto ex y que él fue quien interpuso la demanda de divorcio.

En medio de todo esto, Pier Rojas, reportero de espectáculos, contó cómo fueron las últimas semanas de la pareja y reveló que el actual esposo de Angélica Vale estaría “desaparecido”. Esto es lo que se sabe.

Angélica Vale y Otto Padrón / Redes sociales

¿Qué está pasando entre Angélica Vale y su esposo, Otto Padrón?

El pasado domingo 9 de noviembre, el periodista Javier Ceriani informó que el esposo de Angélica Vale había solicitado el divorcio ante la corte de Los Ángeles el pasado 4 de noviembre. También indicó que no pidió la custodia de los niños y solo visitas, así como autorización para viajar con los menores.

“El esposo de Angélica Vale, Otto Padrón, pide el divorcio después de catorce años y dos hijos. Él interpone la demanda el martes a la mañana, y al mediodía mi equipo confirma la orden en la corte superior de Los Ángeles”, reportó.

Casi un día después, la propia Vale rompió el silencio y confirmó la información. En entrevista, mencionó que no vivían bajo el mismo techo desde abril y, si bien, él ya le había dicho unos días antes que iniciaría el proceso de divorcio, no sabía que ya había interpuesto la demanda, enterándose de esta situación a través de la prensa.

“Ayer, cenando con él en familia y con unos amigos, así fue como me llegó la noticia, por un mensaje que le llegó precisamente a Otto de la noticia que había dado Javier Ceriani. Yo no sabía que la había metido” Angélica Vale

Entre lágrimas, y sin decir los motivos, admitió estar muy sorprendida de que Otto empezara el trámite poco antes de su cumpleaños número 50 y deseaba que todo esto se llevara “sin escándalos”.

¿Cómo era la relación entre Angélica Vale y su esposo, Otto Padrón?

En entrevista para ‘Todo para la mujer’, el periodista Pier Rojas contó que, desde el año pasado, ya se venía especulando sobre la separación entre Angélica Vale y su esposo, Otto Padrón. Sin embargo, la confirmación del divorcio fue algo inesperado.

Resaltó que, últimamente, la veían sola. Tan solo el fin de semana pasado, ella asistió sin compañía a un concierto de Miguel Bosé. No obstante, eso no levantó sospechas del todo, ya que Padrón no pertenece al mundo del espectáculo y se pensó que, probablemente, no quería ser visto por la prensa.

“Justamente, este fin de semana asistió al concierto de Miguel Bosé sola. La vieron allí muchos compañeros. Ya como que no asistía con él a muchos eventos ni la acompañaba, pero, de repente, sí se le veía con él, pero no era tan común. Mucha gente lo sospechaba, pero como él no era de estar mucho en eventos sociales, no era algo que lo tomáramos tan en serio” Piej Rojas

Recordó los rumores que se llegaron a suscitar previo a que Angélica confirmara su divorcio. Entre las teorías más fuertes está la de una presunta infidelidad por parte de él, así como presuntos problemas económicos entre la ahora expareja. Sin embargo, dejó claro que nada de esto está confirmado aún.

¿Qué ha dicho Otto Padrón, esposo de Angélica Vale, sobre su divorcio?

Hasta el momento, Otto Padrón no ha querido dar declaraciones sobre su divorcio con Angélica Vale, hija de Angélica María. De hecho, Piej Rojas reportó que Padrón se encuentra “desaparecido”, pues nadie ha podido contactarlo.

“Está completamente fuera de línea. De hecho, hay otros reporteros que han intentado comunicarse con él, con Angélica y todavía no quieren. De momento, no se sabe nada, lo estamos buscando. Está completamente desaparecido”, manifestó.

Cabe destacar que, pese al escándalo, Angélica Vale sigue en pie con su fiesta para celebrar su cumpleaños número 50, el próximo 11 de noviembre.

¿Quién es Otto Padrón, esposo de Angélica Vale?

Otto Padrón es un cubano que emigró desde muy niño a Estados Unidos junto con su familia. Estuvo en el ejército y después estudió Ciencias en Comunicaciones de Radiodifusión y Economía en la Universidad de Miami.

En su momento, fue presidente de programación de Univisión. Actualmente, funge como director de operaciones en Get After It Media, una compañía de comunicación con sede en Estados Unidos.

