Angélica Vale reaparece con look radical tras divorcio de Otto Padrón; ¿cerrando ciclos o mensaje para su ex?
Angélica Vale reapareció con un impactante cambio de look, justo después de confirmar de manera oficial su divorcio de Otto Padrón, con quien compartió 14 años de matrimonio. La actriz y cantante sorprendió a sus seguidores al mostrarse renovada, proyectando una imagen fresca y segura que muchos interpretaron como el inicio de una nueva etapa personal, marcada por la transformación, el autocuidado y la decisión de mirar hacia adelante tras el cierre de un capítulo importante en su vida.
¿Por qué se divorciaron Angélica Vale y Otto Padrón?
La separación de Angélica Vale y Otto Padrón está rodeada de múltiples versiones y rumores desde que se dio a conocer su divorcio, luego de 14 años de matrimonio. En un inicio, comenzaron a circular especulaciones que apuntaban a una supuesta relación sentimental de Padrón con una conductora de televisión, mientras que otras versiones señalaban, sin confirmación, que habría existido una infidelidad por parte de la actriz con un compañero de trabajo.
Recientemente una fuente anónima declaró a TVNotas que Angélica habría vivido una relación complicada marcada por presuntos insultos constantes y engaños por parte de Otto Padrón. Según este testimonio, la actriz incluso habría intentado reconquistarlo tras un cambio físico notable, pero la dinámica entre ambos ya estaba fracturada.
El mismo testimonio también afirmó que la relación con la familia de Angélica Vale habría sido tensa, especialmente con su madre, Angélica María, quien —siempre según la fuente— habría recibido malos tratos por parte de Otto, a quién incluso se le olvidaba pasar a recoger a sus hijos a la escuela.
“Yo le diría: ‘Date cuenta, amigo. Ella hoy luce espectacular. Tú eres 10 años mayor. Estás viejo, cansado y tu novia, en lugar de mantenerte, ¡te bateará!’. Angélica perdió peso (finales de 2022, principios de 2023), se ve hermosa. Ella quería reconquistarlo”, comentó la fuente a TVNotas.
¿Cómo luce Angélica Vale tras divorcio con Otto Padrón?
Angélica Vale reapareció públicamente con un cambio de look que no pasó desapercibido al convertirse en la protagonista de la más reciente portada de ¡Hola! México. En la imagen, la actriz luce una imagen renovada y sofisticada, con el cabello rizado a la altura de los hombros, en un tono castaño cálido que enmarca su rostro y resalta sus facciones.
Para esta sesión fotográfica, Angélica apostó por un estilismo elegante y sobrio: viste un saco claro de textura delicada, combinado con una prenda en tono rojo que aporta contraste y simboliza fuerza y vitalidad. El maquillaje es natural y luminoso, con énfasis en la mirada, lo que refuerza una imagen madura y auténtica, alineada con el mensaje que acompaña la portada: “Todo final es un inicio luminoso”.
¿Quién es Otto Padrón, ex de Angélica Vale?
Otto Padrón es un ejecutivo de medios de comunicación de origen cubano que, durante años, mantuvo un perfil discreto pese a su cercanía con el mundo del espectáculo. Nació en Cuba en 1965 y emigró a Estados Unidos cuando aún era un niño, estableciéndose en Miami, ciudad donde construyó gran parte de su trayectoria personal y profesional. Su formación académica se dio en el área de Ciencias de la Comunicación y Economía, disciplinas que más adelante marcarían el rumbo de su carrera.
En 1983, Padrón se integró al ejército, experiencia que formó parte de una etapa clave en su vida antes de dedicarse de lleno a los medios. Tras retirarse del servicio militar, decidió enfocar su camino profesional en la industria de la comunicación, donde comenzó a abrirse paso detrás de cámaras, lejos de los reflectores pero con una presencia constante en proyectos de alto impacto.
Con el paso del tiempo, Otto Padrón logró consolidarse como productor en Univisión, una de las cadenas más importantes de habla hispana en Estados Unidos. Actualmente, se desempeña como responsable de Get After Media, una empresa dedicada a la creación y desarrollo de contenidos, desde donde continúa ligado al mundo mediático que lo ha acompañado durante décadas. Su nombre volvió recientemente a la conversación pública tras darse a conocer su divorcio de Angélica Vale, con quien compartió varios años de matrimonio.
