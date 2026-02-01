Adrián Marcelo vuelve con sus padres tras rumores de separación de Karina Puente, ¿se acabó su matrimonio?

Adrián Marcelo, influencer y exparticipante de La casa de los famosos México 2024, reveló que volvió a vivir con sus padres en un momento en el que circulan rumores sobre una posible separación de su esposa Karina Puente, conocida como ‘la Chaparrita’. La declaración del conductor llamó la atención porque a pesar de que hasta ahora exista una confirmación directa sobre el estado de su relación, sí hay un cambio evidente en su dinámica cotidiana y familiar.

El regreso de Adrián Marcelo al hogar familiar tras dejar el departamento con Karina Puente aumenta los rumores sobre un posible fin de su relación. / Foto: Redes sociales

¿Adrián Marcelo y Karina Puente se separaron?

Los rumores sobre una posible separación entre Karina Puente y Adrián Marcelo comenzaron a circular en redes sociales tras la difusión de capturas de pantalla de una historia publicada en el perfil del creador de contenido. En la publicación se leía: “Los cuatro años más infelices de mi vida, los viví aquí, nunca se casen raza”, un mensaje que, aunque no mencionaba nombres ni ofrecía contexto, coincidía con los años que ambos llevan de matrimonio.

El contenido de la historia llevó a varios usuarios a interpretar el mensaje como una alusión directa a la relación de Marcelo y Puente, generando especulación sobre una posible ruptura. La publicación se compartió rápidamente en distintas plataformas digitales, lo que amplificó la conversación entre seguidores y medios de comunicación digitales.

Según señalaron internautas, la historia fue eliminada poco después de ser publicada, un hecho que intensificó la atención sobre el mensaje y sobre el estado actual de la pareja. Hasta el momento, ni Adrián Marcelo ni Karina Puente han ofrecido declaraciones que confirmen o desmientan su separación.

Adrián Marcelo regresó al hogar familiar y sus seguidores no dejan de especular sobre los rumores de separación con Karina Puente. / Foto: Redes sociales

Adrián Marcelo regresa a vivir a casa de sus padres

Adrián Marcelo dio a conocer que, tras dejar su departamento con Karina Puente, regresó a vivir en la casa de sus padres, donde pasó gran parte de su vida.

“Volví a casa de mis padres, dónde crecí y viví 30 años de mi vida. Tengo la religiosa costumbre de empezar el día fumándome un porro de marihuana mientras me tomo un café (negro y fuerte como Will Smith). Mis padres me respetan y en ocasiones hasta me acompañan”, explicó el creador de contenido a través de una publicación en X, antes Twitter.

En sus declaraciones, el influencer y exparticipante de la segunda temporada de La casa de los famosos México 2024, destacó la relación que mantiene con sus vecinos y cómo ha sido recibida su manera de fumar marihuana y de vivir en la zona: “Lo hago en la cochera y prácticamente quien esté en la calle, percibe el olor a mota. Contrario de juzgarme y quejarse, mis vecinos agradecen que mi familia siempre ha estado para ayudar y contribuir a la comunidad. Deciden respetar mi mal hábito”, señaló, subrayando.

“No soy tan adicto a la marihuana como lo soy a socializar, a conectar con las personas y a escucharlos. Existimos en sociedad. Sin otros, no tenemos sentido. Vivimos para los otros. Si todos vemos el mundo así, nada puede salir mal”, concluyó Adrián Marcelo.

Adrián Marcelo rompe la rutina: regresa a casa de sus padres y crecen los rumores de ruptura con Karina Puente. / Foto: Redes sociales

¿Quién es Adrián Marcelo?

Adrián Marcelo es un creador de contenido, nacido el 6 de abril de 1990, y licenciado en Psicología por la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) que ha desarrollado su carrera en medios de comunicación mexicanos, principalmente en televisión y redes sociales. Inició su trayectoria en plataformas digitales, destacando con videos en la extinta Vine, lo que le permitió ganar visibilidad y dar el salto a la televisión regiomontana, participando en programas como SNSerio y Adrián Marcelo Presenta en Multimedios.

Su participación en La casa de los famosos México 2 lo colocó nuevamente en el centro de atención, donde protagonizó varios enfrentamientos dentro del programa, especialmente con la actriz Gala Montes. Durante el reality, Adrián Marcelo calificó algunas actitudes de Montes, señalando que era una “falsa feminista” y que aprovechaba sus “problemas mentales” para mantenerse visible dentro y fuera del programa, generando debate entre los seguidores del show.

La polémica continuó con comentarios de Marcelo sobre la salud emocional de Montes, asegurando que había “inventado” su depresión, y relacionando sus acciones con el hecho de que la actriz alcanzara el tercer lugar de la competencia. Estas declaraciones lo mantuvieron en la conversación pública y en redes sociales, consolidándolo como uno de los participantes más polémicos.

