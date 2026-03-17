Ataque a la influencer Evelyn Villa: Capturan a 3 sospechosos que invadieron su vivienda y la intimidaron

El caso de la influencer Evelyn Villa ha dado un giro que pocos esperaban tan pronto. A una semana del brutal asalto que sufrió en su propia casa, autoridades lograron la detención de tres presuntos responsables, generando indignación, pero también un ligero respiro en medio del miedo que ella misma relató en redes sociales.

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Influencer mexicana es víctima de violento asalto en su casa; fue amarrada y golpeada; “Me tocaron” VIDEO / IG: villa_ev_ y canva

¿Cómo fue el violento asalto a la infuencer Evelyn Villa dentro de su propia casa?

El testimonio de Evelyn Villa estremeció a miles de usuarios por la violencia con la que actuaron los agresores. La influencer relató que todo ocurrió cuando regresaba de dejar a su hijo en la escuela, momento en el que uno de los hombres aprovechó para ingresar por la fuerza.

Evelyn Villa “Me quitó el control, me trató de asfixiar, me azotó en el piso y me golpeó. Abrió el portón y dejó que entraran otros tres hombres; me volvió a tomar del cuello y me arrastró hacia adentro en donde dos de estos hombres me amarraron, me golpearon y me tocaron mis partes íntimas”.

El ataque no solo fue físico, sino también psicológico. Evelyn describió momentos de terror absoluto mientras era sometida dentro de su hogar, sin saber si saldría con vida.

Las imágenes que compartió posteriormente mostraban lesiones visibles en su rostro, lo que confirmó la brutalidad del ataque.

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¿Qué le robaron a la influencer Evelyn Villa y por qué temió por la vida de su hijo?

Además de la agresión, los delincuentes se llevaron pertenencias de alto valor emocional y económico. La influencer denunció:

“Todos mis ahorros, todas mis joyas. Yo estaba aterrada, temía por mi vida, gritaba muchísimo y como no paraba de gritar, me amenazaron, que iban a buscar a mi hijo”. Evelyn Villa

Esta amenaza fue uno de los elementos más alarmantes del caso, ya que evidenció que los agresores no solo buscaban robar, sino también intimidar de forma directa, utilizando el miedo como herramienta de control.

¿Quiénes son los detenidos por el asalto a la influencer Evelyn Villa?

De acuerdo con el periodista Carlos Jiménez, tres hombres fueron detenidos por su presunta participación en el ataque. A través de redes sociales, informó:

Carlos Jiménez “Caen tres por el atraco y agresión a Evelyn Villa. Alberto González, Francisco Sauceda y César Mesa forman parte de la banda de lacras que se metió a la casa de la joven en Toluca”.

Según el reporte, los sujetos fueron capturados por agentes de inteligencia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México en la alcaldía Álvaro Obregón, cuando circulaban en un vehículo que presuntamente utilizaban para cometer robos.

Hasta ahora no se ha dado más información al respecto.

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¿Quién es Evelyn Villa y qué contenido hace en redes sociales?

Evelyn Villa se describe en sus redes sociales como influencer de estilo de vida y nutricionista, además de empresaria.

De acuerdo con la información que comparte en las diferentes plataformas digitales, es propietaria de clínicas de belleza en el Estado de México.

En Instagram, donde comparte contenido sobre bienestar, salud y emprendimiento, cuenta con más de 30 mil seguidores, mientras que en TikTok ya supera los 90 mil.