Esposa de Maza Clan entrará a ‘La mansión VIP’, ¿se viene pelea con Sol León?: “Va con todo”

La estancia de Sol León en ‘La mansión VIP’ ha sido muy controversial, principalmente por los acercamientos sugerentes con ‘el Maza Clan’. Lo problemático de esto es que ambos están comprometidos. En el caso del creador de contenido, ya está casado con Cindy Cornejo. Llevan 13 años de matrimonio y tienen un hijo en común.

A pesar de esto, Sol y Alan Alapizco, nombre real del ‘Maza Clan’, no solo han bailado juntos, sino que también hasta han dormido en la misma cama. Según usuarios, en esa ocasión, se vieron “movimientos raros” en la cama.

A unos días de que termine el reality, se confirma que Cindy entrará al show, ¿le pedirá el divorcio al influencer o confrontará a la empresaria? Esto es lo que se sabe.

Maza Clan y Sol León / Redes sociales

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¿Qué han dicho Sol León y ‘el Maza Clan’ sobre su cercanía en ‘La mansión VIP’?

En redes sociales, se ha especulado sobre un posible romance entre Sol León y ‘el Maza Clan’ por su convivencia dentro de ‘La mansión VIP’. Durante las fiestas que se han organizado, han bailado muy pegados y, para muchos, Sol se le ha “insinuado” en varias ocasiones.

Si bien el creador de contenido ha dicho en muchas ocasiones que tiene esposa y la respeta, León ha declarado que, si ella quisiera, lo podría “seducir” para que engañara a su esposa. Pese a todo lo que se especula, ambos han dicho que solo son “amigos”.

En su momento, ‘Maza Clan’ contempló abandonar el show, pues sentía mucha incertidumbre por la falta de apoyo inicial de su esposa. Incluso llegó a pensar que su cercanía con Sol pudo haber perjudicado su matrimonio.

Al final no lo hizo, pero le pidió al público que respetara a su esposa: “Pido un respeto para mi esposa; el que está jugando soy yo. A mí pueden decir infiel, me pueden decir perro, lo que quieran, yo les voy a tolerar todo, pero Cindy no está aquí. Al público, por favor, no la ataquen a ella, atáquenme a mí; no sé qué está pasando afuera”, indicó.

Maza Clan y Sol León / Redes sociales

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Confirman ingreso de la esposa de Maza Clan a ‘La mansión VIP’

A través de redes sociales, la esposa de ‘Maza Clan’ estuvo presumiendo algunas compras que estuvo haciendo en tiendas exclusivas como Gucci y Victoria’s Secret. Para muchos, esto fue una señal de que estaba a punto de entrar a ‘La mansión VIP’.

No fue hasta hace unas horas que su hermano confirmó su ingreso al reality. Si bien no mencionó si será durante la fiesta de hoy o mañana, 9 de mayo, que es el último día, señaló que Cindy ya estaba “lista” para sorprender a todos.

“Vinimos a la Gucci porque la Cindy se va a poner bien. Tiene que ir bien trameada a La mansión VIP porque va con todo. La han pedido mucho a la Cindy y pues ahí va, para que estén al pendiente. Ánimo”, expresó.

Los usuarios esperan que entre durante la fiesta de hoy, pues quieren ver cuál será la reacción de Sol León, quien, según usuarios, es quien más insistente ha estado en estar cerca del creador de contenido. Estos son algunos comentarios que se pueden leer en redes sociales:

“Qué emoción. Ya quiero ver la cara de Sol”

“Dale, Cindy”

“Eso”

“Que arda Troya”

“Sol no va a soportar”

“Se va a prender el cerro”

¿Quién es la esposa de ‘Maza Clan’, habitante de ‘La mansión VIP’?

Cindy Cornejo es una creadora de contenido y esposa de ‘Maza Clan’. Tiene 534 mil seguidores en Instagram y comparte contenido sobre su familia. De acuerdo con el propio influencer, ella lo apoyó durante sus inicios, describiéndola como una mujer “trabajadora”.

“Me casé con Cindy, yo tenía como 20 años cuando me casé con Cindy o menos, y ya nos fuimos a vivir a una invasión, de ahí empieza lo bueno, viví en casa de lámina, no me gustaba trabajar, Cindy era muy trabajadora y ella me mantenía”, contó en una entrevista.

Hace unos días, le mandó un mensaje a Maza a través del ‘Superchat’ de YouTube. Le expresó que “todo estaba bien en casita” y que se “enfocara en su objetivo”.

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